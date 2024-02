Orașul important care își scoate chiriașii în stradă. Proprietarii au găsit altă metodă de profit

Parisul, Orașul Luminilor, este locul în care va avea loc Olimpiada. Iar asta înseamnă turiști fără număr, dar și locuri de cazare insuficiente. Așa că, acum, este o adevărată criză a chiriașilor somați de proprietari să își părăsească casele pentru a face loc vizitatorilor.

Orașul care își evacuează chiriașii în stradă, pentru Olimpiadă

Parisul, capitala Franței, va fi locul de desfășurare a Olimpiadei din acest an. Și, deja, pregătirile sunt în toi, mai ales când vine vorba de disponibilitatea chiriilor. Doar că, peste noapte, nu au fost construite alte case. Așa că proprietarii au găsit o soluție simplă, eficientă, de a face profituri mai mari.

ADVERTISEMENT

Mai exact, conform , ei au decis să trimită somații chiriașilor. Somații de evacuare, desigur, cu efecte care intră în vigoare cu câteva luni înainte de a începe Olimpiada din Paris. Motivele pot fi găsite, desigur, și pe site-urile de închirieri…

Mai exact, conform cifrelor publicate de sursa citată, pentru prețul închirierii unei camere a explodat. Iar în Paris poate ajunge, în perioada 26 iulie – 11 august 2024 la 350 de euro. O sumă, desigur, mare, dar, pare-se, nu ”inhibă” deloc milioanele de turiști care vor asista la Olimpiadă.

ADVERTISEMENT

“Proprietarul ne-a spus că doreşte să eliberăm apartamentul în iunie. Am fost puțin surprinși pentru că are mai multe apartamente în capitală. Este evident că nu va locui la Chapel… Ne-am uitat în calendar și am înțeles imediat”, spune un chiriaș, conform sursei citate.

Parisul, în topul destinațiilor din acest an

din acest an, va avea mai mulți vizitatori ca niciodată. Se estimează că, doar în perioada Jocurilor Olimpice, vor fi 16 milioane de turiști. Iar asta înseamnă enorm, chiar și pentur un oraș cu o infrastructură de invidiat când vine vorba de turism.

ADVERTISEMENT

”Numărul cererilor de înregistrare a unităților de cazare turistică la Primăria Parisului a crescut de la 45.000 la 60.000 într-un an. Observăm o creștere clară, cu un efect de câștig neașteptat care pare să joace un rol“, spune un oficial din Paris.

Doar că, în Franța, legea este clară. Mai exact, proprietarul își poate evacua chiriașul înainte de termenul de expirare al contractului, doar în anumite condiții. ”Legea prevede că proprietarul trebuie să justifice motivul pentru care reia în posesie apartamentul”, explică un avocat.

ADVERTISEMENT

Iar printre condiții sunt: proprietarul vrea să locuiască în apartament sau chiriașul a avut abateri grave. Și, susține sursa citată, în jur de o treime dintre notificările de evacuare nu respectă condițiile minime legale. De altfel, acesta este și motivul pentru care edilii Parisului au decis să pună la dispoziție un număr special pentru chiriașii evacuați abuziv.