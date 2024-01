Orașul unde în fiecare zi este ucis cineva. Cum se trăiește în locul unde violența a devenit un mod de viață

Situat peste un râu de orașul port Guayaquil, Durán a devenit un centru strategic pentru transportul de droguri și un câmp de luptă pentru bande. Este localitatea cu cea mai mare criminalitate din Ecuador.

Orașul unde în fiecare zi este ucis cineva

Luis Chonillo era pe cale să depună jurământul în calitate de primar al orașului cu cea mai mare criminalitate din Ecuador, atunci când au venit . “Mai am două minute de trăit”, își amintește că s-a gândit politicianul în vârstă de 39 de ani în timp ce se ghemuia într-o baie după ce a fugit într-o casă din apropiere când convoiul său a fost atacat, scrie .

ADVERTISEMENT

Două gărzi de corp ale poliției și un trecător au fost uciși în schimbul de focuri din 15 mai anul trecut. Chonillo a fugit din țară împreună cu familia sa, care a rămas în străinătate. Asasinii nu au fost încă prinși. Iar opt luni mai târziu, în timp ce Ecuadorul se resimte după una dintre cele mai grave izbucniri de violență din istoria sa recentă, Chonillo nu și-a ocupat încă biroul din primăria din Durán.

“Sunt un primar nomad”, a declarat el dintr-o casă sigură aflată “în adâncul munților” din Ecuador. “S-ar putea să mă aflu astăzi într-un oraș, iar mâine să fiu în altă parte. Nu petrec niciodată mai mult de două nopți în același loc… Am o escortă de poliție și lucrez în mare parte online… Din prima mea zi [de muncă] nu am reușit să mă așez în scaunul de primar nici măcar o singură dată. Nici măcar o dată. Am fost la primărie de două ori.”

ADVERTISEMENT

Violențele de săptămâna trecută – împreună cu asasinarea în 2023 a candidatului la președinție Fernando Villavicencio – au adus în atenția publicului mondial alunecarea Ecuadorului într-un carnagiu legat de droguri.

Dar vărsarea neîncetată de sânge care afectează orașe precum Durán nu este un secret pentru cei aproximativ 300.000 de oameni care locuiesc în această municipalitate de pe coasta de vest a Pacificului. “Am pierdut patru prieteni anul trecut”, a declarat un locuitor, o asistentă medicală care a cerut să nu i se spună numele.

ADVERTISEMENT

Pe un ton șoptit, femeia a descris cum unul dintre cei mai vechi prieteni ai săi a fost ucis într-un schimb de focuri de armă la câteva sute de metri de casa ei. Un cadavru a fost aruncat în fața unei școli din apropiere; un băiat tânăr a fost împușcat în interiorul casei sale. “Este îngrozitor. Vezi oameni înarmați peste tot, care jefuiesc oameni. În fiecare zi moare cineva. Șuieră gloanțe în fiecare zi. Auzi explozii și focuri de armă… Au murit atât de mulți oameni”, a spus ea.

Cauzele exacte ale haosului de săptămâna trecută, care a început după ce un cunoscut lider de bandă a dispărut din închisoare, rămân neclare. Dar la baza tragediei orașului Durán – și a Ecuadorului – se află comerțul global cu droguri și traficul de cantități uriașe de cocaină sud-americană către Europa.

ADVERTISEMENT

Punct strategic pentru transportul de droguri

Situat peste râu de Guayaquil, cel mai important oraș-port al Ecuadorului, Durán este un punct strategic pentru transporturile de droguri pentru controlul cărora se luptă bandele din ce în ce mai puternice și mai nemiloase ale țării, cu sprijinul organizațiilor criminale străine, inclusiv două carteluri mexicane.

Din Guayaquil, experții spun că cocaina provenită de la primii doi producători mondiali, Columbia și Peru, este introdusă în porturile din Europa și SUA în lăzi de banane, ananas și creveți.

Anul trecut, cel puțin 407 persoane au fost ucise în Durán, în urma luptei dintre bandele care includ Latin Kings și Los Águilas (Vulturii), ceea ce face ca acest oraș ecuadorian puțin cunoscut să fie unul dintre cele mai violente locuri de pe Pământ, la egalitate cu focarele de crimă mexicane precum Colima și Tijuana.

“Violența cu care ne confruntăm nu este normală”, a recunoscut primarul din Durán, punând vărsarea de sânge pe seama unui amestec toxic de locație strategică a orașului său și a privațiunilor care l-au transformat într-un “teren propice” pentru bandele care atrag adolescenți și bărbați fără loc de muncă.

Impactul economic devastator al Covid – care a provocat prăbușirea morgilor din Guayaquil și a dus la aruncarea cadavrelor pe străzile orașului – a fost, de asemenea, acuzat că i-a împins pe tinerii săraci spre o viață de criminalitate. Un alt factor a fost acordul de pace încheiat în 2016 între guvernul Columbiei vecine și rebelii Farc, care controlau rutele de trafic din nordul Ecuadorului și a căror desființare a făcut ca aceste rute să fie puse la bătaie.

Bandele – pe care președintele ecuadorian, Daniel Noboa, le-a desemnat săptămâna trecută drept “grupuri teroriste” care urmează să fie “neutralizate” de forțele armate – au transformat comunitățile cu venituri mici din Durán și Guayaquil în zone interzise străinilor.

”Aici, poliția este inamicul”

Sâmbătă, o echipă de polițiști înarmați până-n dinți a făcut pentru The Guardian un tur al Socio Vivienda, un proiect de locuințe dărăpănate din Nueva Prosperina, cel mai violent cartier din Guayaquil, care este răspunsul orașului la favela City of God din Rio de Janeiro, Brazilia.

Controlați de un mafiot cunoscut sub numele de “Comandante Willy”, un fost gardian de închisoare care conduce o bandă numită Los Tiguerones, pereții comunității sunt inscripționați cu graffiti cu motto-ul grupului – “Dumnezeu, Pace, Libertate” – și alte mesaje care îi declară pe membrii bandei “activi, 24/7”.

Trei mici secții de poliție comunitare au fost fortificate cu saci de nisip și baricade de oțel după o succesiune de atacuri anul trecut, în care a fost ucisă o polițistă. Când , membrii unei bande de pistolari au luat cu asalt unul dintre aceste avanposturi de poliție, răvășindu-i dormitoarele, distrugându-i camera de securitate și împroșcându-i exteriorul cu gloanțe.

Un alt grup, despre care se spune că ar proveni din aceeași comunitate, a luat cu asalt postul TC Televisión din Guayaquil și a luat ostatici jurnaliștii acestuia, înainte de a fi arestați de poliție.

“Pentru poliție, aceasta este o zonă de război. Aici, poliția este inamicul”, a declarat sublocotenentul Jorge Alexander Masache Novillo, în timp ce le arăta reporterilor resturile secției, iar observatorii bandei treceau pe afară pe motociclete. Un semn deasupra recepției vandalizate îi îndemna pe localnici să raporteze infracțiunile, dar singurul vizitator era un câine care se plimba prin clădirea nesupravegheată.

Masache, în vârstă de 29 de ani, a afirmat că trupele sale au recâștigat controlul proiectului de la tulburările de săptămâna trecută și a arătat un grup de apartamente cu patru etaje unde poliția și-a scris propriul mesaj pe perete: “Poliția națională. Uniți pentru pace”.

El a declarat că speră să îi facă pe consumatorii de droguri din Europa și din SUA – al căror consum de cocaină a contribuit la aruncarea acestei comunități și a altora asemănătoare în haos – să conștientizeze măcelul pe care obiceiul lor îl alimentează.

“Am văzut cadavre atârnate de poduri, decapitate, ciopârțite. Au o infinitate de moduri de a ucide oameni pentru a speria bandele rivale. Niveluri de violență brutale, nemiloase… Au copiat modelul mexican”, a declarat Masache cu referire la tacticile ucigașilor din carteluri.

Speranțe pentru o represiune dură

De cealaltă parte a râului Guayas, care separă Guayaquil de Durán, asistenta și-a exprimat speranța că președintele Noboa va schimba situația cu o represiune dură pe care a comparat-o cu un război. Până în prezent, guvernul spune că 1.534 de persoane au fost arestate și cinci “teroriști” au fost uciși în timpul a peste 15.000 de operațiuni în Ecuador.

Primarul din Durán a adoptat, de asemenea, un ton sfidător, insistând că țara sa va depăși dezastrul drogurilor așa cum a depășit unul dintre cele mai grave focare de coronavirus din America Latină. “Sunt sigur, am credință și am convingerea că mai devreme sau mai târziu vom scăpa de acest coșmar și… societatea își va aminti de toate acestea ca făcând parte dintr-un trecut întunecat”, a declarat Chonillo.

Deocamdată însă, primarul itinerant a considerat că nu are altă opțiune decât să continue să guverneze de la distanță, organizând întâlniri online cu oficialii și făcând călătorii clandestine în orașul pentru care a fost ales să conducă.

“Vizitez în mod constant – doar că nu spun nimănui. S-ar putea ca într-o zi să dorm în alt oraș, iar a doua zi să fac un tur de inspecție pentru a vizita o lucrare publică – dar apoi plec imediat. Nu pot sta mult timp și nu pot spune oamenilor că vin.”

Asistenta medicală a declarat că s-a gândit să abandoneze cartierul de locuințe din Durán, controlat de bande, dar nu a avut resursele necesare pentru a face acest lucru. Anul trecut, un număr record de ecuadorieni au fugit spre nord, spre SUA, prin junglele periculoase din Darién Gap, între Columbia și Panama.

“Dacă guvernul nu ia măsurile corecte, nu există niciun viitor aici, nici pentru mine, nici pentru copiii mei”, a spus ea, exprimându-și sprijinul pentru asaltul lui Noboa asupra bandelor din Ecuador. “Durán este complet singur.”