Oriana Sabatini a pus Argentina pe jar. Cum arată iubita lui Dybala

Paulo Dybala visează alături de Argentina la un titlu mondial în Qatar. Va fi susținut puternic din punct de vedere moral de iubita sa Oriana Sabatini, una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Naționala Argentinei stă bine și la capitolul frumuseți. Iubita lui Paulo Dybala e de Mondiale

Oriana Sabatini are 26 de ani și este model, actriță și cântăreață. Născută în 1996 la Buenos Aires, Oriana este nepoata Gabrielei Sabatini, fosta mare jucătoare de tenis din anii ′90.

ADVERTISEMENT

Frumoasa argentiniancă s-a lansat de mică în carieră. A făcut canto, pian, teatru și a studiat la celebra New York Film Academy. A jucat în mai multe seriale de televiziune și a scos și o melodie în limba engleză în 2017, cântând pe scenă alături de Ariana Grande.

După ce a avut o relație cu actorul Julian Serrano între 2014 și 2017, Oriana a pus ochii pe Paulo Dybala, iar cei doi sunt împreună deja de cinci ani.

ADVERTISEMENT

Oriana Sabatini și-a dat acordul pentru transferul lui Paulo Dybala la AS Roma

la AS Roma nu ar fi fost posibil fără Oriana Sabatini. Primit ca un rege pe „Olimpico”, Oriana a dezvăluit unde nu l-ar lăsa niciodată să joace și de ce vrea să îl aducă în Argentina: „Am învățat, în ultimii ani, că viața mea este acolo unde sunt și oamenii pe care-i iubesc.

Casa mea trebuie să fie acolo unde sunt acești oameni, nu o țară sau un anume loc fizic. Italia, Argentina, Anglia? Dacă Pauolo va schimba țara, am să-l urmez”, a spus fotomodelul într-un interviu pentru Teleshow.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Oriana Sabatini nu ar accepta niciodată ca Dybala să joace în China: „Uneori, Paulo îmi spune: «Hai să mergem în China!». Sau ceva de genul acesta și face și glume pe aceeași temă, pentru că știe că nu-mi place să merg atât de departe. Nici măcar nu știu dacă vorbește serios. Până la urmă, suntem tineri, nu-mi pasă. Atât timp cât e el mulțumit de cariera lui, de ceea ce face, mă duc unde vrea el”.

, dar Oriana Sabatini a făcut deja planuri pentru întoarcerea iubitului său în Argentina: „Tatăl meu vrea să-l transfere la River, vorbesc despre asta în fiecare săptămână. Nu știu ce își dorește Paulo. Dacă s-ar duce la Boca, tatăl meu ar face mare scandal”, a surprins iubita lui Dybala, pentru Tyc Sports.

ADVERTISEMENT

Pasiunea ciudată a Orianei Sabatini: „Am o înclinație spre medicina legală”

Oriana Sabatini a șocat într-un interviu în care a dezvăluit că are o atracție pentru… cadavre: „Sunt pasionată de corpurile neînsuflețite. Adevărul este că am o înclinație spre medicina legală. Toată viața am fost pasionată de moarte. Întotdeauna am făcut glume despre cum aș vrea să studiez medicina, iar acum, ca adult, am început să mă regândesc la asta.

ADVERTISEMENT

Am descoperit chestia asta cu tanatopraxie și am aflat că se poate urma un curs destul de scurt și am zis «De ce nu?» Nu știu ce se va întâmpla în ziua în care trebuie să fiu în fața unui cadavru. Am senzația că, probabil, îmi va cădea tensiunea. Deschiderea unui cadavru trebuie să fie ceva impresionant…

Sunt pasionată de medicină legală, dar cred că ar fi o schimbare foarte mare pentru mine pe care nu cred că o să o accept, pentru că vreau să lucrez în muzică”, a mai povestit superba argentinianca.

Oriana Sabatini, una dintre cele mai cunoscute vedete de Argentina

Oriana este fiica lui Osvaldo Sabatini, actor și cunoscut afacerist în Argentina, și a Catherinei Fulop, o celebră actriță din Venezuela.

Fotomodelul adoră să pozeze sexy și să își etaleze picioarele lungi și talia de viespe, iar pe Instagram are 5,7 milioane de urmăritori. Paulo și Oriana au împreună un fiu.

Cântăreața a decis să își promoveze ultimul single pozând goală, iar melodiile sale sunt foarte apreciate în Argentina.

Mesajul Orianei Sabatini pentru Paulo Dybala înainte de debutul la Campionatul Mondial

Oriana Sabatini i-a transmis atacantului naționalei Argentinei un mesaj emoționant înainte de Campionatul Mondial din Qatar, preluat apoi de toată presa din Italia și din țara natală.

„Este incredibil să vezi cum eforturile și sacrificiile au dat roade. Te iubesc și abia aștept să te văd pe teren, reprezentând cel mai frumos tricou”, i-a spus Oriana Sabatini, în timp ce Dybala a răspuns simplu: „Te iubesc!”.

Argentina debutează la Campionatul Mondial împotriva Arabiei Saudite, marți, 22 noiembrie, de la ora 12.00, iar Oriana îl va susține din tribune pe Paulo Dybala.