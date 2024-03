Oscar 2024. Câștigători, primele reacții de la fața locului și imagini inedite

Premiile Oscar 2024 își anunță marii câștigători, pentru cel mai bun film luptându-se, până acum, Oppenheimer și Barbie. Evenimentul, cel mai important din industria cinematografiei, se anunță plin de surprize, așa cum s-a întâmplat în fiecare an.

Cine transmite în România premiile Oscar 2024. Unde poate fi urmărită live gala

Gala Oscar 2024 este transmisă în direct, în România, , de la ora 01:00, pe 11 martie 2024. Gala poate fi urmărită și pe canalul american ABC, online. E important de precizat faptul că defilarea starurilor hollywoodiene va fi în jurul orei 23, ora noastră.

Pe covorul roșu sunt așteptate atât vedetele nominalizate la Premiile Oscar 2024, dintre care unele vor primi statueta de aur, cât și alte celebrități care au legătură cu cetatea filmului. Pentru cei care nu reușesc să vadă evenimentul live, trebuie spus că postul de televiziune PRO Cinema va aloca două ore în care se va face rezumatul Oscarurilor, pe 12 martie, de la 20:30 la 22:30.

Anul trecut, decernarea Premiilor Oscar a fost comentată de Codin Maticiuc și Irina Margareta Nistor. Anul ăsta, Codin a fost înlocuit de echipa de la PRO TV cu regizorul și scenaristul serialului Clanul, actorul Anghel Damian. Iubitul lui Theo Rose va fi cel care, alături de celebra traducătoare de film, va analiza fiecare premiu acordat, dar și situațiile insolite din timpul galei.

Cine va prezenta ediția Oscar 2024

este, și anul acesta, prezentatorul Oscarurilor. Kimmel este extrem de popular în Statele Unite ale Americii, unde realizează show-ul „Kimmy Kimmel Live”, care e pe micile ecrane, la ABC, din anul 2003.

Kimmel este deja un veteran, un priceput în a ține în frâu gala Oscarurilor. A fost amfitrionul ceremoniei în 2017 și 2018 și s-a reîntors în 2023 după episodul trist care a avut loc în 2022, când i-a dat o palmă lui Chris Rock, pe scenă, pentru o glumă făcută la adresa soției sale.

Predicții Oscar 2024

Fanii Oscarurilor pariază anul acesta pe filmul „Oppenheimer”, al lui Christopher Nolan. Actorul Cilian Murphy, care joacă în pelicula despre creatorul bombei atomice, este, de asemenea, favorit la categoria „Cel mai bun actor”.

Lily Gladstone pare a fi, cel mai probabil, cea mai bună actriță („Killers of the Flower Moon”). Tot Nolan (regizorul „Oppenheimer” – 13 nominalizări anul acesta) poate ridica statueta de aur la categoria „Cel mai bun regizor”.

Ceilalți favoriți sunt: Da Vine Joy Randolph (pentru rolul secundar din „The Holdovers”), Robert Downey Junior („Oppenheimer” – tot la partitură secundară) și „American Fiction” (la categoria cel mai bun scenariu adaptat), printre alții.

Nominalizările pentru cel mai bun film străin

La categoria „Cel mai bun film străin” e o bătălie destul de importantă, de asemenea. „The Zone of Interest”, „Perfect Days”, „The Teacher s Lounge”, „Society of Snow” și „Io Capitano” sunt filmele nominalizate. Dintre acestea, „Zone of Interest” e dat ca și câștigător. Pot apărea surprize, însă, așa cum se întâmplă de multe ori la Oscar.

Pelicula favorită readuce în atenția publicului perioada nazistă. Filmul spune povestea lui Rudolf Hoss, comandant la Auschwitz, interpretat de Christian Friedel. Alături de soția sa, Hedwig, încearcă să se bucure de o viață lipsită de grijă într-o casă construită fix lângă lagăr.

Cele mai spectaculoase ținute de la Oscar

Dincolo de premiile în sine de la Oscar 2024, vor atrage atenție și ținutele starurilor care vor păși pe covorul roșu. În afară de nominalizați, pe legendarul covor vor sosi și prezentatorii trofeelor din acest an.

Printre numele ale căror ținute vor fi sub atenția obiectivului aparatului de fotografiat se află Zendaya, Michelle Yeoh, Al Pacino, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey și Ramy Youssef.

De asemenea, vor fi prezenți și cântărețele Billie Eilish și Beck G. Billie va interpreta, pe scena de la Dolby Theatre din Los Angeles, melodia „What Was I Made For” din „Barbie”.