Otilia Bilionera vrea să devină mamă alături de iubitul turc: ”Se scurge timpul”

Fosta Faimoasă de la Survivor România vrea să devină alături de iubitul turc mai mic cu 5 ani. Artista în vârstă de 30 de ani realizează că timpul se scurge foarte repede și este momentul să facă acest pas.

Otilia Bilionera își dorește să aducă pe lume un copil cu actualul partener. Ce a declarat cântăreața

Otilia Bilionera este mai pregătită ca niciodată să dea viață unui copil, mai ales că vorbește foarte deschis și despre căsătorie. Vedeta se vede mamă în perioada următoare și spune că ”lucrează” să rămână însărcinată.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, artista, care se iubește cu un tânăr afacerist de origine turcă, știe și ce vrea să aducă pe lume: un băiețel care peste ani să aibă grijă de ea.

„Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă.

ADVERTISEMENT

Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera el că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă”, a spus Otilia Bilionera pentru .

Deși are un program extrem de încărcat, cu numeroase concerte în țară și în străinătate, cântăreața nu și-ar lăsa viitorul copil pe mâna bonelor. Cu siguranță, frumoasa șatenă se va ocupa de creșterea celui mic.

ADVERTISEMENT

Otilia Bilionera, fericită alături de noul iubit

Otilia Bilionera formează de numai câteva luni un cuplu cu un tânăr turc, mai mic cu 5 ani, însă diferența de vârstă nu pare să fie un impediment pentru cei doi.

Cântăreața pare foarte îndrăgostită și fericită cu actualul , pe numele său Bekir, pe care l-a cunoscut la un concert.

ADVERTISEMENT

Vedeta și-a refăcut viața sentimentală după ce a divorțat de fostul soț cu care a fost împreună 3 ani. Acum bărbatul a devenit confidentul său și persoana căreia îi spune tot ce simte.