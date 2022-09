Ovidiu Burcă a prefațat duelul Dinamo – CSA Steaua: „O să fie interesant! Vrem să le oferim suporterilor un motiv de bucurie”. Video

Antrenorul lui Dinamo este încrezător în forțele echipei sale și simte că jucătorii săi au început să se integreze mai bine și că înțeleg mai bine ce le cere.

Ovidiu Burcă a prefațat duelul Dinamo – CSA Steaua

Ovidiu Burcă a prefațat duelul , recunoscând că dorește să le ofere suporterilor un motiv de bucurie după toată perioada grea prin care a trecut clubul:

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci interesant, pentru că întâlnim o echipă bună, care joacă de mult timp împreună. Oprița e un antrenor cu multă experiență, chiar dacă e tânăr. A venit cu mulți jucători aici, din punct de vedere al omogenității întâlnim o echipă foarte bine organizată.

Vrem să ne luptăm pentru fiecare minge și să câștigăm meciul, pentru că asta așteaptă suporterii de la noi. Pentru ei e un meci foarte important, știm asta. Cele trei puncte sunt cele mai importante, m-aș bucura să le putem oferi puțină bucurie după atât timp de suferință și amărăciune”.

ADVERTISEMENT

„Din punct de vedere motivațional, nu cred că trebuie să pun mult accent pe acest aspect, pentru că toți jucătorii știu cum să se mobilizeze pentru un astfel de meci.

Sper să nu sărim în partea cealaltă a supramotivării, va trebui să avem un echilibru. Va fi un meci pe care noi îl așteptăm cu mult interes, pentru că va fi și un test pentru noi să vedem unde ne aflăm. O să facem tot ce ține de noi să câștigăm”, a mai spus Ovidiu Burcă, la Radio Dinamo 1948.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am rămas încrezători!”

„În primul rând, cred că meci de meci schimbăm, nu știu cât de vizibil e din exterior, dar chiar și când nu am reușit să câștigăm, echipa a început să crească din punct de vedere al intensității, din punct de vedere fizic.

Am avut o săptămână în care am discutat cu băieții, în care simt și ei că lucrurile încep să funcționeze, iar în pauză am pus mai mult accent pe lucruri, am insistat pe curaj, pe încredere, pe personalitate și cred că lucrurile trebuie să intre pe un drum mai bun.

ADVERTISEMENT

Băieții cred că înțeleg ce vreau eu de la ei. Totodată încep și eu să îi înțeleg pe băieți. Avem nevoie de timp, să existe conexiune între antrenor și jucători. E foarte greu de gestionat încrederea, iar încrederea e elementul principal al unui jucător”, .

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am rămas încrezători, concentrați și simțim că unele lucruri se întâmplă. A fost o repriză a doua mult mai bună cu Chiajna, am văzut jucători cu personalitate. E greu când aduci 15-16 jucători noi la echipă. Atmosfera e una bună, am suferit împreună cu toții săptămânile astea, dar așa crește grupul.

Valentin Borcea vine după o perioadă de accidentare foarte îndelungată, are nevoie de timp, e un jucător cu potențial și cred că va ajuta echipa atunci când va reveni”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.