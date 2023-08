Ovidiu Burcă a avut un discurs surprinzător . Antrenorul din Ștefan cel Mare a venit cu replica pentru Vlad Iacob. După ce i-a mulțumit, tehnicianul l-a „înțepat” pe fostul administrator special, care a vorbit despre relația dintre Ovidiu Burcă și Andrei Nicolescu, noul administrator special al lui Dinamo.

Ovidiu Burcă a răspuns după insinuările lui Vlad Iacob: „Sunt heterosexual. Îmi plac femeile foarte mult”

Vlad Iacob a susținut o conferință de presă prin care și-a prezentat realizările la conducerea clubului Dinamo. Fostul administrator special din Ștefan cel Mare a vorbit la finalul conferinței de vineri despre .

La conferința de presă a lui Ovidiu Burcă, după ce jurnaliștii au terminat cu întrebările, antrenorul lui Dinamo a ținut să clarifice anumite aspecte. „Aș vrea să-i mulțumesc lui Vlad Iacob pentru anul pe care l-am început împreună. Noi am început împreună. Îi mulțumesc pentru toată munca pe care a făcut-o.

Pe de altă parte, a făcut niște afirmații care nu își aveau rostul, mai ales că noi am făcut un pact de neagresiune, să nu mai vorbim unii despre alții. Pentru că a făcut afirmații mă văd nevoit să lămuresc niște lucruri. A amintit de relația pe care o am cu Andrei Nicolescu.

Aș vrea să stabilesc un lucru, pentru că există un zumzet în spatele meu. Sunt heterosexual că știu că există foarte multe discuții legate de tema asta și sunt mulți care nu dorm noaptea de grija mea. Îmi plac femeile foarte mult ca să închidem odată pentru totdeauna discuția asta care nu-mi place”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, scuze publice față de Vlad Iacob: „Am încercat să-l ajut”

La finalul lunii iulie, Vlad Iacob a pornit un „război civil” la Dinamo printr-o serie de declarații la adresa noilor acționari. Ovidiu Burcă a încercat să-i dea sfaturi fostului administrator special, care nu a „gustat” declarațiile antrenorului.

„Relația mea profesională cu el, în momentul când sunt sunt la job nu am rude, prieteni sau familie. Încerc întotdeauna să fiu cât mai obiectiv, uneori reușesc, alteori nu. O poate confirma chiar și Andrei. Am avut o relație tensionată pe finalul anului pe care l-am avut la Rapid în urma unor principii pe care mă bazez. Ca să nu se înțeleagă că am venit la Dinamo și fac alianțe de conjunctură, tabere și așa mai departe.

Eu sunt aici să-mi fac cât mai bine meseria. Pe mine în poziția asta nu mă țin nici acționarii, nici suporterii, mă țin doar rezultatele și calitatea muncii pe care o fac. Ca să clarificăm unele afirmații pe care Vlad le-a făcut despre mine.

Mai departe, am văzut că l-a deranjat afirmația cum că am încercat să fiu mentor. Îmi cer scuze public dacă l-am deranjat. Ideea a mea a fost aceea de a-l ajuta cu niște sfaturi pentru că eu am fost în poziția lui”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă.

