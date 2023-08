Vlad Iacob continuă războiul cu Red&White, după ce a fost dat afară: “Ei au alterat proiectul!”

Vlad Iacob în urma Adunării Generale a Acționarilor de la Dinamo 1948, convocată de Red&White. Andrei Nicolescu i-a luat locul lui Vlad Iacob. Fostul oficial al „câinilor” a susținut o conferință de presă prin care a vorbit despre proiectul din Ștefan cel Mare, dar și despre antrenorul Ovidiu Burcă.

Vlad Iacob a fost dat afară de la Dinamo: „Mi-am asumat un drum dificil”

Red&White, acționarul majoritar de la Dinamo, cu un pachet de 80,77% din acțiuni, a fost singurul care a votat pentru revocarea lui Vlad Iacob din funcția de administrator special. Totodată, Red&White a votat pentru numirea lui Andrei Nicolescu în funcția rămasă liberă, iar votul acționarului majoritar a fost decisiv, ca urmare a ponderii de 80,77% pe care o deține la Dinamo.

Vlad Iacob a mărturisit cu resemnare că , însă fostul oficial speră să revină în cadrul clubului din Ștefan cel Mare. „Apreciez că am ocazia de a prezenta acest mandat de mai bine de un an de zile în care am muncit neremunerat pentru Dinamo. În cadrul acționariatului clubului pe lângă domnul Andrei Cionca a fost cooptat și va fi oficializată și sosirea domnului Sorin Preda. Sunt doi oameni care au construit business-uri puternice, oameni cu resurse financiare de care Dinamo are foarte mare nevoie.

„Sper să mai fac parte din conducerea acestui club”

Dinamo nu a beneficiat de un plan strategic, de un proiect, de oameni specializați cu expertiză și competență, lucruri cu care noii acționari pot veni în cadrul proiectului actual. Un club precum Dinamo are nevoie de departamente puternice, de un plan strategic elaborat de oameni competenți. Un plan pe care să-l urmeze și de la care să nu se abată în funcție de rezultate de moment, de supărări sau chestiuni temporare.

Timp de mai bine de un an, mi-am asumat un drum dificil. Pot spune că sunt pregătit să-mi închei mandatul cu mândrie, după performanța promovării, însă trebuie să rămân umil. Consider că Dinamo merită mult mai mult decât o simplă promovare și sunt conștient că în contextul dat nu am putut să îi ofer mai mult de atât. Eu voi continua să studiez și să-mi perfecționez competențele și sper ca în viitor să mai am ocazia să mai fac parte din conducerea acestui club”, a declarat Vlad Iacob.

Vlad Iacob continuă războiul cu Red&White, după ce a fost dat afară: “Ei au alterat proiectul!”

Vlad Iacob a recunoscut la conferința de presă că relațiile cu acționarii veniți în iarna trecută la Dinamo nu erau extraordinare. Fostul administrator special din Ștefan cel Mare a lansat săgeți către acționarii majoritari.

„Nu erau extraordinar de bune relațiile nici în momentul promovării. Proiectul a fost alterat ușor, ușor de către noii acționari majoritari ai clubului. Nu a fost un proiect care să ofere și să confere încredere și transparență pentru mulți investitori care au fost invitați să participe. Nu a asigurat resursele necesare pentru un club aflat în insolvență. Nevoia de resurse și finanțare este mult mai mare decât banii pentru salarii și a cheltuielilor curente.

„Au un proiect care nu asigură cea mai bună șansă pentru Dinamo”

Există creanțe, există o eșalonare către ANAF, există tranșele din planul de reorganizare care nu sunt acoperite și cu care clubul este în default. Există și alte probleme ale clubului decât cele care au fost prezentate ca fiind acoperite de către acționarii majoritari. Totodată, au apărut diverse divergențe de viziune, de management între mine și acționari pe parcurs, lucruri care nu au fost discutate înainte de intrarea lor în acționariat pentru care eu m-am luptat.

Au un proiect care din punctul meu de vedere nu asigură cea mai bună șansă pentru Dinamo atât în procesul de reorganizare, cât și în plan sportiv. Proiectul ar fi trebuit păstrat cum s-a discutat inițial și construit cu totul altfel și având Dinamo pe primul loc. Interesul lui Dinamo ar trebui să primeze orice ar fi înaintea intereselor oricăror oameni implicați.

„Nu voi păstra gunoiul sub preș”

Nu vreau să cred că se pune problema falimentului, dar eu cred că la Dinamo nici nu ar trebui să vorbim despre așa ceva, ci despre performanță, despre atingerea unor obiective sportive înalte.

În niciun caz nu mi-am dorit și nu-mi doresc să fac rău clubului Dinamo, însă pe de altă parte am spus că nu voi păstra, să nu înțelegeți că fac o referire directă la vreo persoană, dar nu voi păstra gunoiul sub preș, voi spune lucrurilor pe nume și voi atenționa, dacă este nevoie de resurse financiare sau dacă clubul merge pe o direcție pe care eu o consider greșită.

Lucru pe care l-am făcut în precedenta conferință de presă. Eu consider că este mai important decât o presupusă liniște în interiorul clubului ca Dinamo să se îndrepte în direcția potrivită, decât să păstrăm o așa zisă liniște”, a mai spus Vlad Iacob.

Vlad Iacob, despre Ovidiu Burcă: „Nu aș fi făcut astfel de afirmații”

Vlad Iacob a vorbit și despre antrenorul Ovidiu Burcă, cel care a declarat la finalul lunii iulie că a încercat să-i dea sfaturi fostului administrator special de la Dinamo.

„Aș fi preferat pentru că cunosc foarte bine relația pe care Ovidiu Burcă o are cu Andrei Nicolescu de foarte mulți ani. Aș fi preferat și dacă aș fi fost în locul lui aș fi rămas cel puțin neutru. Nu-i critic poziția, este alegerea pe care aș fi făcut-o eu dacă aș fi fost în locul său.

În niciun caz nu aș fi făcut afirmații cu privire la mentorat, la faptul că a încercat să-mi fie mentor. Eu nu m-am înscris aici la un program de mentorat. Mi-a prezentat scuze personal pentru acea afirmație. Nu cred că era cazul pentru ca oricine ar fi fost antrenor în cadrul clubului să intervină între administratorul special și acționarii clubului.

Era cazul ca fiecare dintre noi să își respecte atribuțiile în cadrul clubului. Respect tot ceea ce a făcut Ovidiu Burcă pentru club. Consider că a fost alegerea potrivită pentru Dinamo, a făcut minuni, a făcut sacrificii foarte mari personale pentru Dinamo. Atitudinea lui ar fi trebuit să fie una neutră în ceea ce privește situația și divergențele între mine și acționari”, a încheiat Vlad Iacob.

Vlad Iacob, conferință de presă după ce a fost dat afară de la Dinamo