Ovidiu Burcă atacă arbitrajul după UTA – Dinamo 2-1: „E scandalos!”. Ce spune de demitere

Dinamo a ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. „Câinii” au pierdut la Oradea contra celor în etapa a 15-a din SuperLiga. în prelungiri arădenilor în urma unui henț în careu al lui Homawoo.

Ovidiu Burcă atacă arbitrajul după UTA – Dinamo 2-1: „E scandalos!”

La flash-interviu, Ovidiu Burcă a avut un atac fără precedent la adresa arbitrajului. Antrenorul din Ștefan cel Mare a fost extrem de supărat pentru penalty-ul acordat de Moroiță în prelungiri la hențul lui Homawoo. Tehnicianul consideră că este vorba despre viciere de rezultat.

„E rușinos. Un penalty total anapoda. Nu vreau să folosesc cuvinte jignitoare la adresa brigăzii de arbitri, dar nu se impunea acel penalty. E împotriva jocului, împotriva spiritului jocului. Niciodată nu am vorbit de arbitraje, nu vorbesc, dar ceea ce s-a întâmplat la acea fază e scandalos.

Plecăm fără puncte. Sunt ferm convins că trebuia să câștigăm pentru că am făcut un meci solid, un meci bun. Am avut foarte multe ocazii să închidem meciul, să facem 2-1, 2-0 în prima repriză. Din păcate s-a terminat cu acest penalty oferit cadou celor de la UTA Arad. Continuă seria lungă de rezultate negative.

Nu am ce să reproșez echipei ca spirit, ca atitudine, ca disciplină, modul în care s-au implicat și au colaborat. Nu am foarte multe reproșuri. Nu înscriem, avem multe ocazii, ne lipsește puțină luciditate. Plecăm cu un rezultat nemeritat. Această decizie venită la finalul jocului total aiurea face să plecăm fără puncte de aici.

„Este dureros. E o karma pe care o plătim”

Mie nu îmi place să vorbesc de noroc, dar e o karma pe care trebuie să o plătim. Am făcut jocuri bune, am primit goluri deviate, de la 30 de metri. E o karma pe care o plătim. Este dureros pentru că am acumulat foarte puțin puncte, dar trebuie să vă uitați cum am pornit în această campanie.

Nu vreau să-mi găsesc scuze, alibiuri. Atâta timp cât sunt antrenor trebuie să ies în față, să-mi asum responsabilitatea. Există anumite aspecte obiective pentru care suntem aici. Echipa a arătat atitudine, ăsta e spiritul. Nu trebuie să coborâm sub acest nivel pe care l-am arătat astăzi”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ce a spus Ovidiu Burcă despre demisie după UTA Arad – Dinamo 2-1: „Nu am o problemă să mă dau la o parte”

Ovidiu Burcă a dezvăluit că nu a purtat încă o discuție cu șefii lui Dinamo în ceea ce privește postul de antrenor. Deși nu este omul care să renunțe, Burcă nu exclude să plece, dacă patronii din Ștefan cel Mare cer acest lucru.

„N-am avut nicio discuție. Nu sunt omul care să renunț. Dinamo m-a învățat că nu trebuie să renunț niciodată. Nu suntem resemnați cu mâinile sus. Încercăm de fiecare dată. Pierdem nemeritat astăzi.

Nu este niciun fel de problemă dacă domniile lor consideră că sunt principalul vinovat, nu am o problemă să mă dau la o parte. Eu rezist. De când m-am apucat de sport niciodată nu au venit ușor lucrurile. Totul a venit prin multă muncă, prin suferință.

Prin puțină suferință am ajuns la toate obiectivele. Din punct de vedere personal nu vă faceți griji pentru mine. Sunt ok și rezist. Începe returul cu două meciuri de foc. Echipa a crescut, arătăm din ce în ce mai bine chiar dacă rezultatele nu vin”, a mai spus Burcă.

Dennis Politic, dezamăgit după UTA Arad – Dinamo 2-1: „Mă simt foarte frustrat”

Pentru Dinamo urmează un program de foc. În următoarele trei runde, „câinii” le înfruntă pe Universitatea Craiova, FCSB și Sepsi. În urma punctului obținut la Constanța cu Farul, FC Botoșani s-a apropiat la trei puncte de Dinamo în subsolul clasamentului. În meciul de pe „Iuliu Bodola”, Dennis Politic a deschis scorul în minutul 3. Micovschi și Marcelo Freitas, din penalty, au întors soarta meciului.

Dennis Politic consideră că Dinamo a făcut un meci bun, însă a fost dezamăgit pentru rezultat. „Mă simt foarte frustrat, cred că ar fi cuvântul care descrie cel mai bine această situație. Suntem foarte supărați. Am pierdut trei puncte în seara asta.

Nu ne-am simțit dominați, nu știu dacă a fost henț sau penalty, dar suntem supărați și trebuie să ne adunăm. Mergem înapoi la București să revedem meciul și să muncim. Suntem puțin mai pozitivi. Performanța din seara asta ne dă curaj. Este un pas bun zic eu.

Golul marcat pe plan personal îmi dă încredere, cred că și echipei. Am început foarte bine. Din nou, n-am reușit să luăm trei puncte și este dezamăgitor. Nu am făcut un meci rău deloc. Ne putem blama și pe noi, nu am finalizat celelalte ocazii pe care le-am avut. Suntem dezamăgiți pentru rezultat.

Începem returul cu două meciuri de foc, cu Craiova și FCSB. Deocamdată suntem supărați pentru meciul aceasta. De mâine ne vom concentra pe următorul meci. După performanța pe care am avut-o în seara asta cred că ne putem bate cu Universitatea Craiova de la egal la egal”, a declarat Dennis Politic.