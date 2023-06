Ovidiu Burcă, detalii despre noile transferuri ale lui Dinamo. Concluzii după primul amical al „câinilor”: „Lotul trebuie îmbunătățit”. Video

Ovidiu Burcă a făcut primul transfer la Dinamo, . Și-a testat jucătorii în primul meci amical după reluarea pregătirii. Primele concluzii ale tehnicianului.

Ovidiu Burcă, declarații după primul meci amical al sezonului: „Suntem departe de prospețimea pe care ar trebui să o avem”

Antrenorul lui Dinamo îi avertizează pe jucătorii săi că vor avea mult de tras pentru a ajunge la un nivel optim pentru SuperLiga: ,,A fost un meci de o intensitate foarte bună, a fost un test destul de bun, suntem departe de prospețimea pe care ar trebui să o avem. E normal să avem picioarele mai grele, să gândim puțin mai greu, ieri am avut și un antrenament de intensitate, am făcut și un antrenament de dimineață, dar una peste alta sunt mulțumit.

, iar Burcă a fost mulțumit de cum s-a prezentat echipa: „Am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor nou olandez. I-am analizat înainte, au schimbat la începutul meciului, au fost agresivi, avansați. Dar una peste alta un meci destul de bun”, a spus Burcă, pentru pagina oficială de Facebook a lui Dinamo.

În multe momente, meciul nu a semănat deloc cu unul test: „Sunt normale încrancenările în aceste partide, când stai în cantonament, stai departe de casă, creierul nu este atât de proaspăt, e normal să fie și astfel de incidente. Important este că mi-a plăcut faptul că echipa a reacționat bine. M-am bucurat să văd că la acel incident s-au unit toți acolo, a fost un team building bun”.

Ovidiu Burcă se bucură că Ricardo Grigore a revenit la Dinamo: „Are potențial și ar putea să ajute”

că și-ar dori să se întoarcă la Dinamo când echipa va reveni în SuperLiga, iar lucrurile s-au întâmplat mai repede decât își imagina. Stoperul a marcat chiar singurul gol al meciului: „Este un tânăr pe care îl știu de mult timp, nu știu din ce motive evoluția a stagnat putin, are calități bune, are tehnică, el trebuie să știe ce are de făcut. A trecut un an de zile, în care a experimentat lucruri nu tocmai bune pentru el, dar cred că a învățat multe din acest an departe de Dinamo. Are potențial și ar putea să ne ajute”.

„Alb-roșii” au și un nou nou director sportiv, : „Gabi este de la începutul proiectului, chiar dacă neoficial, mă bucur că s-a oficializat această numire. Îl cunosc de foarte mult timp, este un tânăr și un director sportiv atipic pentru România.

Se pregătește de mult timp pentru această poziție, nu a venit de pe o zi pe alta, poate aduce un mare plus clubului, poate aduce viziune, are relațional multe conexiuni, are o bază de jucători pe care îi urmărește. Este un mare câștig pentru Dinamo venirea lui la club”.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre campania de transferuri: „Trebuie un lot de jucători foarte valoroși”

Burcă îi asigură pe suporterii lui Dinamo că interdicția la transferuri va fi ridicată și vor veni jucători în Ștefan cel Mare: „Când am plecat din București am anunțat, lumea întreba, există presiunea asta, eu sunt de acord, lotul trebuie îmbunătațit, nivelul este ridicat, trebuie un lot de jucător foarte valoroși, a fost un anunțat, mai sunt jucători care se vor alătura, dar îi veți știi când lucrurile sunt foarte clare”.

Antrenorul e conștient că noul sezon va fi o mare provocare pentru toți cei de la Dinamo, iar lupta va fi una acerbă: „În Liga I toate echipele sunt puternice, pentru suporterii noștri au mai multă importantă, pentru noi o să luăm meci de meci, jucăm cu Craiova, echipa cu ambițîi foarte mari, au ioncercat să câștige trofee, nu au reușit să câștige campionatul, e o echipă foarte bună cu transferuri interesante, ne uităm însă la ce putem noi să facem. Suntem într-un proces început acum un an de zile, ne focusam pe progresul pe care îl poate face echipa”.

Ovidiu Burcă a vorbit și despre aștepările sale din acest stagiu de pregătire din Slovenia: „Așteptările sunt să putem îmbunătăți modelul de joc, încercăm și cu jucătorii pe care îi putem integra destul de repede, nucleul de jucători știu despre ce e vorba, cunoaștem principiile de joc, încercăm să le îmbunătățim, când joci cu o echipă de primă ligă, dinamica e mai mare, încercăm să ne adaptăm la nivelul de joc. Încercăm să mergem la primul meci la turație maximă”.