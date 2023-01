Ricardo Grigore, sincer după despărțirea de FCU Craiova: “Sunt profesioniști!”. Ce spune despre o revenire la Dinamo. Exclusiv

FC U Craiova a anunțat despărțirea de Ricardo Grigore, fostul fundaș central al lui Dinamo, pentru care Adrian Mititelu a plătit 60.000 de euro în vară, .

Ricardo Grigore explică de ce și-a reziliat contractul cu FC U Craiova 1948: „Am vorbit cu Adrian Mititelu și am luat decizia să plec”

FANATIK a stat de vorbă cu Ricardo Grigore, rămas liber de contract după despărțirea de FC U Craiova 1948: „A fost decizia mea în principiu, m-au înțeles că vreau să joc mai mult și le mulțumesc cu ocazia asta. Puteau să mă țin și să joc foarte puțin până la vară”.

Stoperul e setat să își găsească o echipă unde să primească minute meci de meci: „Doresc să merg undeva unde să am meciuri în picioare, pentru că am și eu acum o vârstă. Asta a fost decizia, mi-am primit toți banii și sunt profesioniști, nu fac astfel de greșeli. Nu vreau să mai dau timpul înapoi, așa a fost să fie”.

Nicolo Napoli nu i-a dat prea multe șanse să joace, însă „Rici” nu îi poartă pică: „Nu-mi place să mă uit în trecut și încerc să învăț din asta. Vreau să trăiesc prezentul că e cel mai important. Am avut niște semne de întrebare pe care le-am pus la momentul ăla când nu am primit șansă după ce am jucat și echipa a câștigat, dar au fost rezolvate atunci. Așa a fost decizia. Acum, după tot ce s-a întâmplat nu mai am ce să le reproșez”.

Ricardo Grigore nu era decis să plece de la Craiova: „Adrian Mititelu a avut dreptate”

Ricardo Grigore nu îi poartă pică echipei lui Adrian Mititelu și spune că nu a fost o plecare planificată: „Le mulțumesc că m-au luat de la Dinamo într-o situație grea. A fost complicat cu transferul meu în vară și ei au acceptat anumite condiții. Sper ca pe viitor să nu mai am momente în care să fie dificil să plec de la o echipă.

Adrian Mititelu a avut dreptate. Chiar nu se știa că voi pleca. Am avut o discuție cu dânsul legată de statutul meu la echipă și mi-a spus că are încredere în mine, să am răbdare că o să joc. Eu am luat decizia să plec și ne-am despărțit în condiții bune”.

Fundașul central în vârstă de 23 de ani se gândește serios să plece în străinătate: „Acum plec din Craiova și sunt în discuții cu mai multe echipe din afară. Nu negociez cu nimeni din SuperLiga”.

De ce nu revine la Dinamo: „Nu mă pot întoarce”

Interdicția la transferuri a lui Dinamo nu îi permite lui Ricardo Grigore să revină în Ștefan cel Mare: „La Dinamo nu mă pot întoarce. Teoretic ar fi trebuit să mă întorc acolo în mod oficial, dacă nu aveau interdicție la transferuri. Apoi încercam să negociez următorul transfer sau ce urma să fac.

În momentul de față am niște planuri și obiective, nu că am eu valoare prea mare pentru a veni la Dinamo. Îmi doresc să joc în altă parte, pentru că nu ne-am despărțit în situații foarte prietenești, mă refer mai ales la suporteri. Nu cred că s-a astupat încă rana. Mi-aș dori și să în străinătate dar iau în calcul și oferte din România”.

„Rici” Grigore nu este indiferent față de situația grea de la Dinamo: „Îmi pare rău pentru ce se întâmplă. Sunt crescut acolo și am urmărit ce se întâmplă acolo. Vorbesc cu foștii mei colegi cu care am crescut la juniori. Discut cu ei înainte, după meciuri. Ce pot să spun e că sper să se rezolve problemele, să vină un investitor, pentru că e nevoie de un club mare ca Dinamo și dă o altă culoare campionatului.

La ce suporteri au, dacă ar avea și stadion și lucrurile ar fi puse la punct, nimeni nu cred că ar putea să stea în fața lui Dinamo! Acum nu prea mai e academia cum era înainte, dar Dinamo poate vinde bine și în afară și să se pună pe picioare”.

Ricardo Grigore crede că Dinamo poate promova. Când și-ar dori să revină în „Groapă”: „E un vis frumos”

Dinamovistul e convins că jucătorii lui Ovidiu Burcă pot produce surpriza pe finalul sezonului regulat: „De ce să nu poată promova? Sunt niște jucători foarte talentați, care au făcut niște meciuri foarte bune sezonul ăsta, pentru că li s-a dat încredere. Un jucător care joacă bine și apoi e rezervă, e greu să mai poată rupe această barieră. Când știi că joci, alta e evoluția ta. S-a văzut asta. Sper să intre în play-off și atunci vor fi șanse de promovare”.

„Rici” e sigur că Dinamo ar avea un mare avantaj dacă ar juca meciurile pe teren propriu pe Arcul de Triumf: „E important și unde vor juca acasă, pentru că au pierdut multe puncte pe teren propriu. Am văzut o atmosferă foarte frumoasă pe stadionul Arcul de Triumf și au pus probleme serioase celor de la Sepsi, o echipă foarte bună. Nu cred că au tratat meciul la mișto cei de la Sepsi. Și cu noi, cu FC U Craiova, Dinamo a arătat foarte bine, plus că au jucat cu mai multe rezerve și au făcut un meci foarte bun”.

: „Sper să revin la Dinamo în Liga 1 și pe un stadion nou. E un vis frumos și cu siguranță mi-aș dori, pentru că am plecat așa cum un gust amar”.

Ricardo Grigore, mesaj pentru suporterii lui Dinamo care l-au contestat: „Câte puncte am mâncat eu?!”

cum era apostrofat de fanii „alb-roșii”: „Lumea m-a catalogat drept gafeur, că eu am greșit, că eu am băgat echipa în groapă. Să îmi arate și mie acei suporteri câte meciuri a mâncat Ricardo Grigore? Imagini, statistici…Câte puncte am mâncat?! Eu deobicei îmi urmăresc evoluțiile și mă uit la foarte multe lucruri, dar nu mai contează acuma. E vorba doar de o parte a suporterilor care sunt foarte răutăcioși și nu vreau să îi pun pe toți în aceeași oală”.

Până și suporterii din Oltenia l-au cerut în „Groapă”: „Și în tribune la Craiova unii mă rugau să mă întorc la Dinamo. Mi-ar plăcea, dar să fiu și eu într-o formă foarte bună și echipa să fie în Liga, cu stadion și toate lucrurile pentru a face performanță. Și bineînțeles să mă dorească și ei”.

Jucătorul e dezamăgit că nu a putut pune umărul la salvarea lui Dinamo și are un mesaj acid: „Sunt unii oameni care erau pe lângă echipă atunci când am retrogradat și cărora aș avea să le reproșez mai multe lucruri. Dar acum nu mai rezolvăm nimic cu vorbe. Regret așa. Măcar dacă jucam toate meciurile și aș fi contribuit clar la retrogradare.

Atunci poate că nu aș mai fi avut nicio scuză, dar așa am un gust amar pentru că am jucat un meci în ultimele șase luni. E dificil și frustrant acest lucru. Eu am renunțat la toți banii când am plecat. Sper că au apreciat asta”, a mai spus Ricardo Grigore, în exclusivitate pentru site-ul nostru.