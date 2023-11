Ovidiu Burcă, furios după U Craiova – Dinamo 1-0: “M-am săturat!”. Atac fără precedent la jucătorii săi

. Apărarea lui Burcă s-a văzut învinsă încă din minutul 5, atunci când Danciu a reușit să deschidă scorul. Nicușor Bancu a fost omul cu pasa decisivă la capătul unui meci în care Dinamo nu a reușit să își impună jocul.

Burcă a ajuns la capătul răbdării

“Ce mai poate fi de spus? Din păcate, am pierdut. Noi avem nevoie de foarte multe ocazii să marcăm. Atunci când marcăm, VAR-ul îl anulează. Adversarii au nevoie de jumătate de ocazie ca să înscrie. Au trecut șase luni de zile de când le-am cerut răgaz tuturor, să formăm o echipă.

Nu mai vreau să aud că am luptat, că am avut agresivitate, că am avut dorință, lucrurile astea nu sunt suficiente pentru a câștiga meciuri. Ca să câștigi, trebuie să fii organizat, trebuie să fii inteligent, trebuie să fii calm, să controlezi jocul. Doar din dorință și din atitudine nu poți câștiga meciuri. Eu m-am săturat să aud că echipa arată, că avem.

Am stat șase luni și am absorbit toate șocurile. E momentul ca și jucătorii să dea mai mult. Sunt șase luni de în zile în care le-am pus la dispoziție tot ce au avut nevoie ca să ajungă la un nivel bun”, a declarat Ovidiu Burcă.

Dinamo a adunat 10 puncte în 16 etape

Elevii lui Ovidiu Burcă sunt în criză de rezultate în unul din cele mai negre sezoane din istoria lui Dinamo. Trupa din Ștefan cel Mare are 3 înfrângeri în ultimele 5 dueluri și nu reușește să își găsească forma în acest sezon al Superligii. Singura echipă sub Dinamo este Botoșani, o formație care nu a dat de gustul victoriei în acest tur de campionat.

“Nu mai ajunge doar dorința, trebuie mai mult. Am știut că va fi greu de când am promovat, știam că va fi un an infernal, dar nu mă așteptam să fim în situația asta. A fost o serie de meciuri, de evenimente, echipa și-a pierdut încrederea. Eu i-am apărat tot timpul, îi voi apăra în continuare, dar este momentul să înțeleagă că au venit la un club care are nevoie de jucători curajoși, inteligenți, care să știe să gestioneze presiunea.

Echipa trebuie să arate altfel. Avem nevoie de mai mult, avem nevoie de claritate, de liniște, de personalitate. Avem nevoie de jucători care să știe că au venit la clubul ăsta. Clubul a avut răbdare cu ei.

Eu nu-mi aduc aminte ca în istoria acestui club suporterii, media, antrenorul să aibă atât de multă încredere. Am crezut. Lucrurile nu pot veni peste noapte, dar este momentul ca ei să dea mai mult”, a punctat Ovidiu Burcă.

Dinamo nu a mai bătut pe nimeni din luna august. Atunci, echipa pregătită de Ovidiu Burcă a reușit să o învingă pe Botoșani cu 1-0 și pe Voluntari cu 3-2. Din acel punct, bucureștenii au fost într-o continuă scădere și nu au reușit să adune decât 10 puncte în primele 16 etape.