Ovidiu Burcă, mulțumit după Gloria Buzău – Dinamo 2-2: „Plec mulțumit, chiar dacă am luat un punct!”

Antrenorul „câinilor” este mulțumit de jucătorii săi, pe care i-a lăudat pentru că au reușit să revină după ce au fost conduși la două goluri distanță de Gloria Buzău, spunând că are „băieți de caracter”, care luptă până în ultimul minut.

Ovidiu Burcă, mulțumit după Gloria Buzău – Dinamo

după remiza scoasă de Dinamo în duelul din deplasare cu Gloria Buzău, lăudându-și jucătorii: „Mai avem patru meciuri de jucat, e posibil orice. Plec mulțumit, chiar dacă am plecat doar cu un punct, am dat dovadă de caracter, au revenit, au luptat până la capăt, am băieți care au caracter.

O să luptăm până la capăt! Vorbesc mai puțin de arbitraj, sunt multe lucruri despre care putem să vorbim în loc de arbitraj. Nu vreau să le fac jucătorilor mei alibiuri, trebuie să fim puternici și să jucăm uneori și împotriva arbitrilor”.

„Nu e treaba mea să vorbesc despre arbitraj. Am făcut-o o singură dată pentru că la meciul din Ghencea nu mi-a plăcut atitudinea. În momentul în care ești o echipă puternică trebuie să joci chiar și împotriva arbitrilor.

Mulțumit de ce am văzut astăzi din puncte de vedere tactic. Sunt mulțumit de reacția jucătorilor, să revenim de la 2-0, sincer, îmi arată că echipa are caracter”, a spus Ovidiu Burcă, la finalul meciului.

„La final tragem concluziile, nu acum!”

„O strategie care ne-a adus în play-off, cu un portar tânăr, acum suntem criticați pentru asta. Ați văzut astăzi că oricine poate să greșească. Important este că echipa a avut reacție și a revenit de la 2-0.

Cu aceleași argumente cu care oamenii ne felicitau, joc de pase de la portar, cu aceleași argumente oamenii ne-au acuzat că jucăm cu un portar sub vârstă.

Ați văzut și azi că oricine poate greși. Important e că echipa a avut reacție. La final vreau să trag concluzia, nu acum”, a mai .

„Chiar am văzut UTA contra celor de la Cluj, am văzut Mioveniul. Sunt echipe cu jucători foarte buni, dar noi nu ne gândim deocamdată la baraj. Dacă e să ajungem la baraj, vom lua fiecare meci în parte și ne vom gândi doar la victorie”, a spus antrenorul lui Dinamo.