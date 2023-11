Ovidiu Burcă, ultima conferință la Dinamo: „Dacă groparii clubului arată ca mine, îi doresc cât mai mulți!”

Ovidiu Burcă nu mai este antrenorul lui Dinamo. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că tehnicianul în vârstă de 43 de ani a decis să plece de pe banca formației din Ștefan cel Mare . Prin intermediul unei conferințe de presă, tehnicianul și-a luat adio de la Dinamo.

Ovidiu Burcă, ultima conferință de presă la Dinamo

Ovidiu Burcă a fost antrenorul care a readus-o pe Dinamo pe prima scenă a fotbalului din România după retrogradare. Totuși, provocarea primei ligi a fost peste puterile antrenorului care a decis să pună capăt aventurii după derby-ul pierdut cu FCSB, scor 0-1.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Astfel, după aproximativ un an și patru luni, Ovidiu Burcă se desparte de clubul din Ștefan cel Mare.

Tehnicianul o lasă pe Dinamo pe locul 15 în SuperLiga, cu doar 10 puncte în 17 meciuri. Mai mult decât atât, Dinamo nu a mai câștigat în campionat de 11 meciuri. Conferința de presă de adio a lui Ovidiu Burcă are loc la Săftica.

FANATIK a aflat că Ovidiu Burcă a cerut conducerii clubului să fie lăsat singur la întâlnirea cu jurnaliștii. Antrenorul a fost prezent atât la antrenamentul de marți al echipei de la Săftica, când și-a luat la revedere de la jucători, cât și la ședința de pregătire de miercuri.

Ovidiu Burcă, conferință de adio la Dinamo: „E un moment de bucurie!”

„Vreau să mulțumesc în primul rând suporterilor. Datorită lor suntem astăzi unde suntem. Clubul ăsta nu a murit! În al doilea rând, mulțumesc celor care au avut încredere în mine. Gabi Glăvan care trebuie să știți că el a fost artizanul aducerii mele la Dinamo, chiar dacă nu avea o funcție oficială.

Ulterior, au fost cei de la RTZ care m-au susținut, Răzvan, Claudiu, cărora le mulțumesc. S-au adăugat și cei de la Red&White alături de care am reușit să realizăm promovarea de anul acesta. Vreau să le mulțumesc tuturor, jucătorilor. Am trăit momente foarte frumoase alături de ei. Îmi cer scuze dacă toată perioada aceasta de timp am lezat sentimentele unor foști jucători, mari legende dinamoviste, prin anumite declarații pe care le-am făcut.

Pentru mine nu e deloc un moment trist, e un moment de bucurie. Mă gândesc la prima zi când am venit la club și îmi dau seama de unde am pornit și unde am ajuns. Îmi dă o mândrie extraordinară. Mi-aduc aminte de cum am găsit clubul și cum îl las acum. Este o diferență enormă. Va fi mult mai ușor pentru antrenorii care vin după mine, să lucreze într-un climat de profesionalism”.

Ovidiu Burcă pleacă definitiv de la Dinamo: „Niciodată nu a existat altă opțiune pentru mine”

„Pentru mine rămâne o perioadă importantă în viața mea. Rămân întotdeauna cu lucrurile frumoase chiar și în ultima perioadă am avut foarte multe lucruri de învățat. Cumva se termină o perioadă, se închid niște uși și se deschid altele. Atât pentru mine, dar și pentru Dinamo. Dinamo trece printr-un moment în care lucrurile se pot face mult mai așezat, mult mai ordonat.

Nu mai există presiunea financiară și toate lipsurile care au fost atunci când am venit eu aici. Cumva se poate trece la o construcție așezată față de perioada când noi avem aici. Nu rămân în conducerea clubului, plec definitiv de la Dinamo. Nu a fost niciodată o opțiune pentru mine alta decât să fiu antrenorul acestei echipe. Cu asta trebuia să încep, nu a fost o demisie.

A fost un acord de ambele părți. Am făcut-o pentru că anul trecut când am început la liga a doua am cerut 6 săptămâni, anul acesta am cerut 6 luni. Din păcate, lucrurile nu au stat așa cum ne-am fi așteptat, știam că va fi greu, dar nu atât de dificil. Am ajuns într-un punct în care pierdusem credibilitate.

În primul rând, în fața conducerii și poate că pentru ei faptul că am făcut un pas spre ei și am stat de vorbă a fost ca o ușurare. Simțeam că îmi pierdusem încrederea conducerii. E normal pe de o parte. Pe de altă parte, am avut foarte multe așteptări de la meciul cu FCSB. Mă așteptam ca echipa să arate altfel.

Nu ca rezultat, întotdeauna am spus că nu sunt antrenor de rezultat. Am văzut jucători temători, blocați din punct de vedere mental. Când vezi că lucrurile nu sunt așa cum își dorești cred că o dovadă de bărbăție, de putere, să poți să spui stop. Uneori stăm prea mult în unele situații pe care le-am putea schimba”.

Ovidiu Burcă nu se implică în alegerea noului antrenor de la Dinamo: „Am refuzat după promovare să devin acționar”

„Nu mă puneți să fac analize. Nu știu dacă e momentul să căutăm vinovați. Eu o să-mi fac o analiză foarte clară. Probabil că am făcut anumite greșeli, dar întotdeauna am avut cele mai bune intenții și m-am dedicat total pentru a avea cât mai multă claritate în tot ceea ce fac. Încă nu mi-am făcut o retrospectivă. Am nevoie de puțin timp să-mi dau seama dacă am greșit undeva.

Sunt aici și oricine va veni poate să conteze pe toată deschiderea mea. Îi voi pune la dispoziție toate informațiile pe care le am despre lotul de jucători. Am făcut acest pas gândindu-mă la faptul că noul antrenor care vine are timp să vadă lotul, are o scurtă perioadă de mercato în care să poată îmbunătăți nivelul echipei. Lucrurile ar fi fost în favoarea mea pentru că ne aștepta o serie de meciuri mai accesibilă. Sufletul mi-a spus să mă opresc aici.

Este infinit o situație mai bună pentru antrenorul care va veni ca organizare, structură. Jucătorii sunt la un nivel bun de pregătire, dar din punct de vedere psihologic îi apasă situația asta. (n.r. te vei implica în alegerea noului antrenor?) Nu. Foarte multă lume a vorbit despre poziția pe care o am în club, că eu fac totul, ceea ce nu este adevărat.

Nu vreau să mă implic în nicio discuție în ceea ce privește noul antrenor al echipei pentru că nu acesta este rolul meu. Niciodată nu am avut un rol așa cum afară s-a tot spus. Am refuzat după promovare să devin acționar.

„Îmi place să mă implic sentimental cu toți jucătorii”

„Față de Oțelul și Poli Iași, care au avut lucrurile mai clare, noi am avut o situație mai complexă. Când am promovat, noul plan de reorganizare nu era aprobat. A fost dificil să convingem jucători, aveam transferuri blocate. A fost greu să aducem primele variante de jucători.

Legat de partea sentimentală a lucrurilor, toată lumea spune că în fotbal nu trebuie să pui sentimente. Noi anul trecut am realizat ceva important pentru că am ajuns în sufletul jucătorilor și am reușit împreună cu ei să facem magie pe sentimente, pe emoții.

Promovarea a rupt din această magie pe care o avea vestiarul. Era cumva de așteptat, asta a fost foarte greu pentru mine. Poate din exterior pare ușor. Sunt un tip destul de ferm, nu neapărat dur, dar s-a pierdut ceva în momentul în care am promovat.

Îmi place să mă implic sentimental cu toți jucătorii cu care lucrez și îmi place să-i ajut pe toți atât de mult cât pot. Nu am absolut niciun regret. Plec cu un sentiment de împlinire că am dat totul ca acest club să revină acolo unde îi este locul. Nu știu dacă puteam sau nu să fac mai mult, rămâne de văzut. O să analizez în continuare. Probabil că am luat la un moment dat niște decizii mai puțin inspirate, dar am avut în minte ceea ce este mai bine pentru club.

„Dacă așa arată groparii lui Dinamo, îi doresc clubului cât mai mulți gropari”

N-am ținut neapărat. Am o relație corectă cu toți cei din conducere. Am simțit că m-au susținut foarte mult, dar sunt niște oameni care acum au intrat în fotbal și care din păcate cred că nu au galantarul de comparație între mijloacele pe care le aplic în meseria mea.

Dacă așa arată groparii lui Dinamo, ca mine, eu îi doresc acestui club cât mai mulți gropari. Eu sunt groparul bazei, structurii, viitorului lui Dinamo. Eu am venit aici într-un moment în care era ars tot, în care nu mai exista absolut nimic din ce știam noi la Dinamo. După meciul trecut am avut o intervenție unde am fost puțin agresiv.

Știți foarte bine că atunci când am venit aici nu mai rămăsese absolut nimic. Vă spun cu cea mai mare responsabilitate. Am reușit în puținul timp pe care l-am avut la dispoziție să reintroduc în vestiar o mentalitate de învingători. Oamenii m-au judecat ca fiind gropar într-un context în care eu cred că am dat o mână mare de ajutor acestui club. Oamenii sunt obișnuiți cu acel Dinamo.

Ovidiu Burcă pune presiune pe viitorul antrenor: „Are toate resursele să salveze clubul”

Am fost antrenor în cea mai grea perioadă și cred că m-am descurcat onorabil. Sunt antrenori talentați, care sunt dispuși să dea o mână de ajutor. Prin plecarea mea îi dau celui care vine o lună la dispoziție pentru a vedea lotul.

Dinamo are acum acționari care sunt dispuși să bage sume frumoase pentru a aduce jucători. Eu nu am avut acest privilegiu. Asta e ironia sorții. Cel care va veni să știe că lucrurile sunt cât se poate de normale. Există acționari dispuși să bage bani.

Viitorul antrenor are toate resursele să salveze clubul. E un avantaj că se vor înjumătăți clubul. Și e un aspect pozitiv că are o lună la dispoziție să evalueze lotul”, au fost declarațiile lui Ovidiu Burcă.