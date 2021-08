Pâine de casă după rețeta lui Sorin Bontea. Care este secretul juratului de la Chefi la cuțite

Sorin Bontea este cunoscut pentru faptul că împărtășește cu fanii din secretele sale culinare și nu este de mirare că are o rețetă specială pentru pâinea de casă.

Juratul de la „Chefi la cuțite” nu folosește foarte multe ingrediente, dar are grijă ca preparatul său să fie proaspăt și fără aditivi alimentari.

În plus, are o rețetă care se face foarte ușor și are în compoziție și o legumă care îi oferă o culoare foarte vie.

Pâine proaspătă și fără aditivi a la Sorin Bontea. Ce folosește cheful de la Antena 1 în compoziție

Sorin Bontea le-a arătat celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare cum pregătește cu roșii culese atunci din propria grădină, de care este tare mândru.

Ingredientele necesare pentru rețeta de pâine a lui Sorin Bontea:

300 – 400 grame de făină albă de calitate superioară

3 – 4 roșii de grădină

drojdie, proaspătă sau uscată

ulei de măsline

un praf de sare.

Cum pregătește Sorin Bontea pâinea de casă cu roșii

Roșiile se spală bine, se taie cubulețe și se pun în blender Trebuie să se obțină un sos mai gros care să se combine bine cu restul ingredientelor Sosul de roșii se amestecă într-un vas cu drojdia, uleiul de măsline și sarea Se amestecă totul și apoi se adaugă făina până se obține un aluat Aluatul obținut se lasă la crescut la loc călduros După ce a crescut este numai bun de pus în tavă și dat la cuptor Pâinea de casă se ține la cuptor până când se rumenește deasupra.

Sorin Bontea, pasionat de pâine. Are mai multe rețete

„O frământ bine, câteva minute, nu mare lucru. Să nu fac cocoloașe și atâta tot. Am pus coca cu o consistență puțin moale într-o cutie cu puțin ulei de măsline pe fund. O las la dospit 20-30 de minute, la temperatura camerei, cu capacul pus pe cutie.

Dacă nu o puneți în ulei, ar trebui să stea într-un bol cu apă călduță. Repetăm procesul de împăturire de patru ori, la fiecare 20 de minute, apoi o lăsăm la dospit peste noapte, aproximativ 12 ore”, a explicat la un moment vedeta de la „Chefi la cuțite”, scrie .

Sorin Bontea se declară un iubitor de pâine de casă, motiv pentru care o prepară la câteva zile și are și mai multe rețete în acest sens, unele pe care le-a învățat chiar de la bunica sa.

Recent, juratul de la Antena 1 le-a arătat celor din mediul virtual cum face pâine cu foarte puțină drojdie, dar și cum frământă totul să obțină un aluat destul de moale.