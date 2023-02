Panduru, uimit de o gafă din defensiva lui Dan Petrescu la Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: ”Nu credeam că pot vedea în prima ligă așa ceva”

CFR Cluj a fost , și nu a reușit să-și ia revanșa în Bănie. Campioana , într-o partidă în care Andrei Ivan, cu o dublă, a făcut diferența.

Basarab Panduru îi critică pe jucătorii lui Petrescu după meciul de pe Ion Oblemenco

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 67 al partidei cu CFR Cluj după o lovitură liberă. Andrei Ivan a transformat în gol mingea mișcată de Cîmpanu.

ADVERTISEMENT

După joc, Cristi Manea, autorul faultului la Ivan, a criticat dur arbitrajul. ”Le-a acordat o fază foarte periculoasă din nimic, le-a pus mingea pe 16 metri. Noi am alergat tot meciul şi am luat gol din nimic, dintr-o greşeală”, a spus fundașul campioanei.

Basarab Panduru n-a fost însă de acord cu opinia exprimată de fundașul clujenilor. Fostul internaţional român susţine că Manea ar trebui mai degrabă să-şi analizeze prestaţiile din ultimele două meciuri, cu FCSB şi Universitatea Craiova, în care a greşit la toate golurile.

ADVERTISEMENT

Și, în plus, el spune că l-a frapat modul în care oamenii lui Dan Petrescu au tratat faza loviturii libere. Căci Andrei Ivan a profitat de faptul că zidul clujenilor ”s-a spart”, permițând jucătorului Craiovei să înscrie.

”Craiova a deschis scorul în urma unei grave erori. Nu am crezut că pot să văd la o echipă campioană așa ceva. Nu credeam că pot vedea în prima ligă așa ceva, să faci un zid, apoi niciun jucător să nu stea în zid.

ADVERTISEMENT

Este incredibil! Mai rămâne cineva pe linie? Cred că nimeni! De aici a venit golul de 1-0 și a mers totul în favoarea Craiovei. Este o victorie mare pentru Craiova, care speră acum iar. La noi, de la o etapă la alta speri la titlu”, a spus .

Eroarea jucătorilor lui CFR Cluj a fost scoasă în evidență și Andrei Ivan. Care a afirmat și că schema de la lovitura liberă a fost una pregătită la antrenament. Inclusiv în dimineața meciului.

ADVERTISEMENT

”Schema de la lovitura liberă am lucrat-o chiar în acestă dimineaţă, cu Mister. Am lucrat să îmi aşeze mingea Câmpanu, şi eu să trag. Am reuşit de două ori să înscriu la antrenament, azi. În meci, CFR a spart zidul şi asta a fost….”, a spus Ivan.