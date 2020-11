Papură l-a debutat la U Craiova, iar acum l-a introdus în teren după mai bine de un an!

Vasile Constantin a fost debutat de Corneliu Papură la Universitatea Craiova în sezonul trecut, iar acum a fost reintrodus în teren de același tehnician după mai bine de un an de zile.

Oltenii nu au jucat deloc strălucit la Botoșani, acolo unde au câștigat doar o singură dată în toată istoria confruntărilor dintre cele două formații pe terenul moldovenilor, dar jocul va rămâne o amintire plăcută pentru Constantin, cel în care oficialii își puneau și își pun în continuare mari speranțe.

De asemenea, partida a reprezentat și revenirea lui Papură pe banca Științei, însă evoluția echipei nu a convins deloc, iar antrenorul va avea din nou parte de contestări.

Papură l-a debutat pe Vasile Constantin la Universitatea Craiova! Ce super gol a marcat puștiul

Vasile Constantin este un produs al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova, iar acesta s-a făcut remarcat atât la nivel de juniori, cât și la nivelul Ligii 3, acolo unde a evoluat pentru „satelitul” clubului din Bănie. A fost remarcat de staff-ul primei echipe și s-a antrenat cu „leii” cei mari în mai multe rânduri când pe bancă se afla italianul Devis Mangia.

Totuși, italianul nu i-a oferit șansa debutului puștiului, astfel că s-au creat mai multe discuții și multe persoane de lângă club au încercat să-l convingă pe Mangia că „Vali”, așa cum i se spune lui Vasile Constantin, merită o șansă, dar Mangia nu a fost impresionat.

Până la urmă, debutul a venit și a fost făcut într-un mare stil. În iulie 2019, Universitatea a primit vizita Clinceniului, iar trupa antrenată la acea vreme de Corneliu Papură a fost la egalitate cu ilfovenii până la ultima fază a jocului. Vasile Constantin, introdus pe final de meci, și-a luat inima în dinți și a șutat de la mare distanță. Rezultatul? Un super gol marcat de tânărul mijlocaș. După dispută, jucătorul avea o declarație prin ca le-a intrat la inimă suporterilor alb-albaștrilor: „Idolii mei sunt domnii Gică Craioveanu și Ilie Balaci!”

Bergodi nu l-a introdus niciun minut, dar Papură l-a băgat în teren după mai bine de un an de la ultimul meci

În sezonul precedent, Constantin a mai avut o reușită și în jocul cu Hermannstadt, pierdut de Știința, 1-2, în deplasare. Patru meciuri a bifat acesta în Liga 1, iar tânărul a marcat două goluri, având parte de o statistică excelentă. Totuși, o accidentare gravă i-a oprit ascensiunea. În septembrie 2019, Constantin a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a stat o perioade îndelungată departe de gazon.

A revenit la antrenamentele echipei mari în luna iulie și a fost rezervă pentru prima dată în acest sezon în partida cu Astra, de pe 30 august 2020. Totuși, Cristiano Bergodi nu a apelat niciun minut la serviciile lui, ignorându-l, dar acest lucru s-a schimbat odată cu întoarcerea lui Corneliu Papură. FANATIK a scris despre faptul că Bergodi l-ar putea folosi în această vară.

100.000 de euro este cota fotbalistului, conform site-urilor de specialitate

2 ani de contract mai are Vasile Constantin cu Universitatea Craiova

După ce a jucat în mai multe meciuri ale echipei a doua a Universității Craiova, Vasile Constantin a îmbrăcat din nou tricoul primei echipe în meciul din deplasare cu FC Botoșani, încheiat cu un scor „alb”. A intrat în minutul 83 și a izbutit mai multe pase reușite. De asemenea, „Vali” este eligibil pentru regula U21, fiind născut pe 18 ianuarie 1998. Ultima apariție o bifase pe 11 august 2019, într-o înfrângere cu Sepsi OSK.

„În seara asta meritam să marcăm. Nu ştiu dacă şi câştigam, dar meritam să marcăm. Am avut câteva situaţii destul de bune. Anul trecut ne-am batut la titlu, de ce nu am face-o şi anul acesta? În ultimele 60 de minute am pierdut titlu. Putem să ne batem şi anul acesta. Nu s-a schimbat nimic,” a declarat Corneliu Papură după remiza cu Botoșani.