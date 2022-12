Paranoia zguduie Europa, norvegienii văd spioni oriunde: “Rușii sunt peste tot, raportați orice suspect”

Un material publicat de The New York Times măsoară gradul de paranoia care a cuprins Europa după ordinul lui Putin de invadare a Ucrainei, teama infiltrării agenţilor ruşi în cele mai înalte structuri de decizie din diferite ţări devenind adesea iraţională, în condiţiile în care nu toate afacerile legate de spionaj sunt legate neapărat de Kremlin.

Există riscul ca Moscova să trezească spionii “adormiţi”

Privind retrospectiv, nu era greu să nu-ți dai seama că ceva nu era în regulă cu Jose Giammaria. Cercetător la Universitatea din Trøms, din nordul Norvegiei, el pretindea că este brazilian, dar nu știa un cuvânt în portugheză. În al doilea rând, acesta și-a suportat din propriul buzunar toate cheltuielile pentru a ajunge în partea norvegiană a Cercului Polar, ceea ce este o adevărată raritate în comunitatea academică. A plănuit chiar să-și prelungească șederea, dar nu a vorbit niciodată despre proiectele sale de cercetare. Cu toate acestea, a fost mereu la dispoziția colegilor şi chiar s-a oferit să refacă site-ul Centrului de Studii pentru Pace, unde a lucrat.

Însă, pe 24 octombrie 2022, serviciile norvegiene de securitate au bătut la ușa biroului său, cu un mandat de percheziție la îndemână, scrie The New York Times. Câteva zile mai târziu s-a anunțat că Giammaria a fost arestat și că acesta este, de fapt, este spionul rus Mihailo Mikuşin. Marcela Douglas, directorul Centrului pentru Studii pentru Pace, o instituție de cercetare care studiază securitatea și conflictul, spus că dezvăluirea a transmis un fior în tot campus. “Deodată am început să vedem spioni peste tot”, spune aceasta Douglas.

Nu numai norvegienii au început să “vadă spioni, restul Europei a devenit și el suspicios. Pe măsură ce , iar Moscova devine din ce în ce mai izolată, țările europene se tem că un Kremlin disperat le va trimite spioni și sabotori care să le trimită un mesaj sau să se pregătească pentru un conflict mai mare cu Occidentul.

Mikuşin este unul dintre cei trei ruși care au fost arestați recent sub suspiciunea că sunt “ilegali” – spioni care se integrează în comunitatea locală pentru a o spiona și, eventual, a-i atrage de partea lor pe unii dintre localnici. Un stagiar la Curtea Penală Internațională de la Haga a fost arestat în iunie, sub suspiciunea că le-a transmis rușilor diverse informații confidențiale și clasificate. Interesant este că a intrat în țară folosind tot un pașaport brazilian, Mikuşin. În noiembrie, un cuplu de ruși a fost arestat în timpul unor percheziţii care au avut loc în Suedia, cei doi fiind acuzaţi de asemenea de spionaj.

Dar au mai existat și alte incidente. În Germania, o dronă a zburat deasupra unui complex militar în care soldații ucraineni făceau antrenament, în Franța au fost tăiate cabluri de internet subacvatice și, cu câteva zile înainte de începerea invaziei rusești în Ucraina, hackerii au atacat rețelele de distribuție a combustibilului din Germania și Belgia. Nu toate aceste incidente pot fi legate de Kremlin, dar astăzi precauția se poate transforma cu ușurință în paranoia, mai scrie publicaţia americană. Rușii au numit arestările din Norvegia drept o formă de “isterie”.

Dar, dacă cineva ar trebui să se teamă de sabotajul rusesc, această ţară este Norvegia.

Întrucât Rusia practic nu-și mai comercializează produsele energetice pe piața europeană din cauza sancțiunilor impuse de Occident, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze și petrol de pe Bătrânul Continent. Nu departe de coasta sa, există cabluri de internet subacvatice care permit inclusiv Londrei să fie conectată la internet. Exploziile de pe gazoductul North Stream, care au fost înregistrate în luna septembrie a acestui an, au zguduit Europa și Norvegia, iar Rusia şi Statele Unite s-au acuzat reciproc de sabotaj. “Acest lucru ne-a trezit și ne-a arătat că războiul nu are loc doar în Ucraina”, spune profesorul universitar Tom Røseth.

Norvegia a expulzat alţi câțiva spioni tradiționali de pe teritoriul său, în urmă cu câțiva ani, ceea ce poate să fi forțat Moscova să apeleze la spioni “adormiţi”, mai ales că lucrurile nu merg conform planului în prima linie în Ucraina. “Având în vedere presiunea sub care se află, Moscova dorește ca rețeaua sa de spionaj să obțină cât de cât succes. Deși rușii au folosit aceste tactici înainte, cred că acum se vor angaja în aventuri mai riscante”, consideră Røseth.

Ruşi arestaţi pentru că ridică drone în aer

Neliniştile au început să se extindă în Norvegia când o dronă militară a zburat deasupra unei platforme petroliere din Marea Nordului, în luna septembrie. La scurt timp, au fost văzute drone deasupra unor instalații de gaz și a unei substații. Aeroportul din Bergen a fost închis timp de două ore în octombrie, deoarece două drone îl monitorizau. Norvegienii au analizat apoi alte incidente care au avut loc la începutul acestui an, precum deteriorarea unui cablu de date subacvatic în ianuarie și a unui rezervor de apă în apropierea mai multor unități militare de lângă Trømso. Au fost accidente sau sabotaj rusesc? Ole Johan Skogmo, un inspector regional de poliție, nu are un răspuns clar la acestă întrebare.

Poliția norvegiană . Unii, însă, susțin că precauția s-a transformat în paranoia, mai scrie , iar acest lucru se poate întâmpla când vine vorba de spionaj. Doi ruși au fost aduși recent în fața unui tribunal din Trømso pentru a explica de ce au operat dronele. Nici unul nu a fost acuzat de spionaj, pentru că este greu de dovedit, dar ambii au fost acuzați de încălcarea legii şi încălcarea sancțiunilor europene care interzic rușilor să zboare cu avioane, sancţiuni pe care Norvegia le interpretează acum ca vizându-i inclusiv pe rușii care operează drone.

Șapte ruși au fost arestați la mijlocul lunii octombrie pentru operarea de drone. Patru au ajuns în instanță, iar doi au fost condamnați la închisoare de 90 sau 120 de zile. Printre cei arestați s-a numărat Andrei Iakunin , fiul lui Vladimir Yakunin , un aliat de multă vreme al președintelui rus Vladimir Putin . Președintele rus ar fi urmărit îndeaproape procesul.

Tânărul Iakunin, un om de afaceri care locuiește în Marea Britanie și deține cetățenia britanică, s-a distanțat de invazia Rusiei în Ucraina. A fost arestat după ce autoritățile norvegiene i-au oprit iahtul Firebird și l-au întrebat dacă are o dronă. Acesta le-a arătat drona pe care o folosește pentru a se filma la schiul și la pescuit, dar procurorii norvegieni au cerut pentru el o pedeapsă cu închisoarea de 120 de zile.

“Cu siguranță nu sunt un spion, deși dețin o colecție completă de filme cu James Bond”, a glumit Iakunin, după ce procesul său a început, în data de 3 decembrie. El a spus că nu crede că arestarea lui este motivată politic, dar i se pare neobișnuit ca el și alți trei ruşi să fie arestați în Norvegia într-o perioadă atât de scurtă.