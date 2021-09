Parcul Natural Văcărești intră în administrarea Primăriei Capitalei. Nicușor Dan: ”O oportunitate turistică și de divertisment”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, luni, că instituția pe care o conduce a primit în administrare Parcul Natural Văcărești.

Alocarea parcului s-a făcut în urma unui concurs, mai spune edilul general. Acesta din urmă este optimist și afirmă că ”Parcul Natural Văcărești poate să fie o uriașă oportunitate pentru București”.

Nicușor Dan anunță că Parcul Natural Văcărești intră în administrarea Primăriei Capitalei

În primăvara acestui an, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, anunţa că, alături de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, demarează procedura de încredinţare a administrării Parcului Natural Văcăreşti.

Ulterior, la finele lunii august, primarul general al Capitalei declara că Primăria depune dosarul pentru preluarea în administrare a parcului.

Demersul lui Nicușor Dan s-a dovedit a fi unul de succes. Luni seara, la , edilul anunța că Primăria Bucureștiului va administra Parcul .

”Recent ni s-a administrat, în urma unui concurs, Parcul Natural Văcăreşti, care poate să fie o uriaşă oportunitate pentru Bucureşti. O oportunitate turistică şi de divertisment”, a afirmat Nicuşor Dan la postul de știri.

Ce spune Nicușor Dan despre întreținerea parcurilor bucureștene

Referindu-se și la celelalte parcuri din Capitală, a spus, de exemplu, că Parcul Cișmigiu nu arăta mai bine când Gabriela Firea era Primarul General:

”Bineînţeles că nu am avut bani să cumpărăm bănci noi. Dar aleile sunt măturate. Am curăţat statui, pentru că bucureştenii s-au plâns că parcul arată prost, pentru că statuile sunt murdare. De asta am curăţat statuile. Şi o să facem asta şi în celelalte parcuri. Am tuns iarba”.

În ceea ce privește curățenia din aceste spații de agrement, primarul general a dezvăluit că angajații companiilor municipale n-au mai făcut curățenie prin parcuri după ce au aflat că societăţile respective vor fi închise.

”Pe tot ce înseamnă întreţinere de parcuri, de exemplu, dar peste tot era la fel, Primăria plătea înainte de companii cam cu 30-40% mai puţin decât ce a plătit după. Asta e cifra globală.

În piaţă, dacă vrei să coseşti metrul pătrat de iarbă, e 20 de bani. La Primărie, la Compania de Parcuri, era un leu şi mai costa încă un leu ca să strângă iarba cosită. Deci preţuri de felul acesta s-au dus în salarii de director”, a mai spus Nicuşor Dan la B1.