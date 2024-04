„Părintele” Universității Craiova, șocat de eliminarea din Cupa României! Critici dure pentru Petev „Nu sunt angajatul lui Rotaru, pot spune ce gândesc”

Pavel Badea, fostul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre înfrângerea suferită în cadrul sferturilor de finală ale Cupei României Betano. Echipa antrenată de Ivailo Petev .

Pavel Badea despre prestația Universității Craiova în partida cu Oțelul Galați: „Ne așteptam la mai mult”

, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că a fost dezamăgit de prestația echipei lui Mihai Rotaru din meciul cu Oțelul Galați.

„O surpriză negativă și am suferit crunt aseară, atât eu cât și cei 9.000 de suporteri care au fost pe stadion. Ne așteptam la mai mult, a fost un meci execrabil din partea Universității Craiova. Un meci slab. Să nu reușești să finalizezi în prima repriză deloc, să fii modest pe toata durata jocului.

Chiar mi-a lăsat un gust amar. Trebuie să fim realiști, noi, din punct de vere al jocului, suferim mult. În ultimele etape, dincolo de rezultatele bune, jocul a fost slab, a rămas restant fotbalului. Ăsta este adevărul! Din punct de vere al jocului, avem de urcat. Poate sistemul nu e cel mai nimerit pentru jucătorii din lot, eu sunt nemulțumit de ce am văzut la ultimul meci și sper ca duminică să confirme așteptările pe care noi le avem de la ei.

Nu pot spune că a fost un rezultat mincinos cel cu Rapid, a fost un rezultat plin de șansă. Am avut o primă repriză slabă cu Rapid, iar în repriză a doua am avut 20 de minute în care, noi toți cei care iubim această echipă, am văzut un joc pe care îl așteptam. Agresivitate, continuitate în exprimare, reușite”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Pavel Badea a vorbit și despre visul oltenilor dinaintea sferturilor de finală: „Vrabia mălai visează!”

Înaintea sferturilor de finală, fanii ambelor echipe din Craiova au visat la o finală de cupă între cele două. Acest lucru nu se mai poate realiza, având în vedere că atât FC U Craiova, cât și Universitatea Craiova, au fost eliminate de FC Voluntari, respectiv Oțelul Galați.

„Vrabia mălai visează! Socoteala de acasă nu este valabila cu cea din târg. Este clar că așteptările erau mari datorită valorii lotului și a bugetului. Să pierzi acasă cu Oțelul Galați nu este exact la ce ne-am așteptat. Galațiul a jucat foarte bine, au un antrenor foarte bine organizat.

Este clar că nu este suficient să ai buget și jucători buni atât timp cât ei nu sunt folosiți într-un sistem bun și ei nu trag în aceiași direcție. Fotbalul este un joc de echipă, degeaba ai jucători buni dacă ei nu trag în aceiași direcție. Nu este suficient”, a mai adăugat Pavel Badea pentru FANATIK SUPERLIGA.

Pavel Badea, atac la conducerea Universității Craiova: „Nu sunt angajatul lui Rotaru”

Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova a avut și un atac asupra conducerii echipei la care acesta s-a consacrat. Pavel Badea e de părere că formația lui Mihai Rotaru are nevoie de un nou antrenor după prestația dezamăgitoare din Cupa României Betano.

„Nu mă omor după Petev. Eu n-am niciun fel de problemă în a spune ce gândesc, pentru că nu sunt angajatul lui Rotaru, deși există discuții. Gândiți-vă că în etapa a doua, după meciul cu Oțelul Galați, noi l-am schimbat pe Eugen Neagoe într-un moment în care echipa juca foarte bine.

Dacă raportăm la ceea ce-am văzut aseară, trebuia să avem alt antrenor. Este clar că a fost un meci nereușit. Haideți să nu privim cu răutate ce se întâmplă acum. După ratarea imensă de dinainte de gol, în prima repriză de prelungiri, am simțit că ceva nu e ok.

Am plecat din stadion și tensiunea fantastică pe care eu am simțit-o intens încât am considerat că e cel mai bine să plec. Din nefericire pentru mine, da, eu trăiesc mai intens meciurile decât banca tehnică și presiunea asta nu-mi face deloc bine”, a declarat fostul fotbalist al Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA.

Părintele” Universității Craiova, șocat de eliminarea din Cupa României!