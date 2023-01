Partenerul Adrianei Bahmuțeanu își recunoaște paternitatea pentru fiica lui din România. A primit ADN pozitiv și din America

Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, americanul George Restivan, își recunoaște în cele din urmă paternitatea pentru fiica lui din România, pe nume Melissa. Cum reacționează Adriana Bahmuțeanu?

George Restivan își recunoaște fiica din România, după ce testul ADN a ieșit pozitiv și în America

după ce a primit rezultatul testului ADN pozitiv și din America. El și-a dorit să fie confirmat și de specialiștii din locul natal pentru a se asigura că nu au dat greș cei din România.

Odată cu vestea primită de peste Ocean, George Restivan a mers în vizită la locuința Melissei, din Satu Mare. Tânăra în vârstă de 25 de ani este însărcinată, peste o lună fiind programată nașterea copilului său.

În Satu Mare, Melissa nu are o condiție materială foarte bună. Ea își duce traiul de zi cu zi împreună cu soțul și socrii, în aceeași casă.

”Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui”, a declarat viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu la Xtra Night Show.

Adriana Bahmuțeanu: ”Mă bucur că s-a mărit familia”

Adriana Bahmuțeanu nu pare deranjată de situația partenerului ei și de aventura pe care a avut-o acesta în urmă cu 25 de ani, cu o româncă. Jurnalista se bucură de faptul că familia se mărește, o susține pe Melissa în a-și aduce pe lume copilul și se concentrează pe organizarea nunții ei, din acest an, cu George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu a mai precizat faptul că ține legătura cu Melissa și că a invitat-o să ia parte la ziua când tatăl ei se va recăsători.

”Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă”, a declarat și jurnalista.

A încercat să ia legătura cu el pe facebook, inițial, dar a blocat-o.

Atunci când l-a văzut pe bărbat că a revenit în România, Melissa a încercat din nou să comunice cu el, dar la fel bărbatul a respins-o. După mai multe insistențe ale tinerei și apariții la TV, George Restivan a fost de acord să facă un test de paternitate, care iată că a ieșit pozitiv.