Pas important în construirea stadionului de 172 de milioane de euro al lui Dinamo! Veste uriașă pentru suporteri. Foto

Legendele lui Dinamo susțin cu subiect și predicat că formația din Ștefan cel Mare are nevoie de propriul stadion pentru a putea face performanță. mult dorit de „câini” s-a făcut miercuri, 14 februarie.

Pas important în construirea stadionului de 172 de milioane de euro al lui Dinamo! Veste uriașă pentru suporteri

din București pare tot mai aproape de a începe după ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat în cursul zilei de miercuri, 14 februarie, deschiderea procedurii de dezbatere publică a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire Arena Multifuncțională Dinamo.

ADVERTISEMENT

Este un alt pas important după ce la finalul anului trecut, Comitetul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național a dat „undă verde” construirii noii arene dinamoviste.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 172 milioane de euro (peste 854,57 milioane de lei, TVA inclus). Cert este că 97% din valoarea totală a proiectului va fi finanțată prin Compania Națională de Investiții.

ADVERTISEMENT

Ce capacitate va avea noul stadion al lui Dinamo

Adoptarea Hotărârii de Guvern privind construirea noului stadion ar urma să se ia pe 29 februarie, după 10 zile de dezbatere publică. Întreaga procedură ar urma să țină 45 de luni. Construcția propriu-zisă a arenei va dura 32 de luni.

Stadionul va avea o capacitate de 25.059 de locuri și va fi de categoria I – nivel de competiție internațional. Potrivit clasificării UEFA, stadionul va fi încadrat în categoria a 4-a. Vor fi construite 2 parcări, spații de cazare cu 80 de locuri, un spațiu expozițional, un amfiteatru pentru 200 de persoane, o sală de mese cu 160 de locuri, spații de antrenament ce vor deservi o parte dintre disciplinele sportive care intră în obiectul de activitate al CS Dinamo București, dar și un centru de recuperare pentru sportivi.

ADVERTISEMENT

Dimensiunea terenului propriu-zisă va fi de 105 x 68 metri, în timp ce incinta terenului, respectiv terenul de joc şi distanţele (de siguranță și pentru panourile led publicitare) până la tribune va fi de 125 x 85 metri.

Cu cât contribuie CS Dinamo la ridicarea noului stadion

Pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo” a anunțat că CS Dinamo va contribui cu aproximativ 5,4 milioane de euro pentru lucrările de demolare, consolidare și ulterior racordare la utilitățile necesare.

ADVERTISEMENT

„Complexul multifuncțional va fi construit pe o suprafață de 66.551 metri pătrați și va include:

– corp central stadion P+4E;

– corp perimetral P+1E;

– turn helioport;

– portic acces (intrarea din Ștefan cel Mare) ce va avea același forma semirotundă pentru a face legătura sentimentală cu vechea arenă istorică.

Trebuie menționat ca în costurile de construcție au fost incluse multiple dotari si facilități pentru cel mai important si glorios Club Sportiv al Romaniei!

Astfel, “Diamantul” stadioanelor românești va fi evident de categoria 4 UEFA și va avea 25.059 locuri, din care:

​​-inel inferior: 8.952 locuri;

​​-inel superior: 14.547 locuri;

​​-persoane cu disabilități: 184 locuri;

​​-însoțitori: 184 locuri;

​​-boxa VIP 1: 940 locuri;

​​-loje VIP 0: 252 locuri

+ boxa presa: 90 locuri

➢ 309 locuri parcare

➢ Spații in corp central stadion:

– teren de joc pentru fotbal și rugby,

– numeroase vestiare si camere pentru echipe și oficiali,

– cabinete medicale si săli ședințe și interviuri,

– sală antrenament box,

– sală antrenament haltere,

– sală antrenament judo și lupte,

– sală antrenament gimnastică,

– sală fitness,

– sală antrenament scrimă,

– sală conferințe de presă,

– spații control, securitate si personal,

– birouri administrative,

– hotel 40 camere,

– restaurant,

– sala “amifteatru” pentru evenimente.

➢ Spații corp perimetral (construit in zona actuala dintre peluza sud si semicercul de intrare dinspre Sos. Stefan cel Mare, unde acum sunt parcări, fântâni, statui):

– sală antrenament handbal si baschet,

– sală antrenament volei,

– sala atletism indoor,

– sala tenis,

– sala antrenament canotaj & caiac-canoe,

– sala de forța,

– spațiu recuperare,

– spațiu expozițional – muzeu & fanshop,

– spațiu birouri,

– 6 vestiare.

➢ Spații cantonament cu foyer cu funcțiuni specifice: desk recepție, lounge-bar.

Stadionul va avea exteriorul acoperit cu o fațada decorativa, pe modelul Allianz Arena München.

➢ Heliport construit cu inaltimea de 33m si conexiune cu clădirea Spitalului de Urgență, investiție absolut necesară în domeniul sănătății, pentru elicopterele SMURD, folositor în cazurile critice în care ajungerea cu câteva minute mai rapid la medicii spitalului reprezintă singura șansa de salvare a vieții românilor.

Costul total vs dotări si beneficii face din “Arena Dinamo” cel mai eficient și bine-structurat proiect al MDLPA si CNI dintre toate cele făcute până acum in România”, se arată pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

Cristi Borcea, încântat de pasul făcut în vederea construirii noului Stadion Dinamo

Cristi Borcea este convins că ridicarea Stadionului Dinamo va reprezenta un punct important în istoria clubului „alb-roșu”. Fostul patron al „câinilor” este sigur că echipa din Ștefan cel Mare va redeveni o forță a fotbalului din România.

”Asta așteptam de foarte mult timp toți! E cea mai bună veste, sunt mulți dinamoviști care au făcut demersuri pentru stadion. E cea mai mare bucurie pentru Dinamo.

Din momentul ăsta, Dinamo, în trei ani de zile, eu zic că va fi cea mai puternică echipă din România! Cea mai importantă e infrastructura unei echipe.

(n.r. dacă aduce oameni la Dinamo să investească) Nu mai am nimic planificat, am avut planificat, dar sunt foarte mulți dinamoviști cu bani care vor veni lângă Dinamo când e gata stadionul. Este exclus să vin să conduc eu, pentru că toți se gândesc la performanțe.

Eu am mentalitatea cu care m-a crescut nea Cornel Dinu, locul 2 e o înfrângere, nu un obiectiv pentru Dinamo”, a declarat Cristi Borcea, potrivit .