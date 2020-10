Patricia Țig a analizat sezonul 2020: ”Chiar dacă am pierdut un meci, luăm partea pozitivă”

Patricia Țig, a doua cea mai bine clasată tenismenă din țara noastră, 57 WTA, a dezvăluit cum a fot pentru ea sezonul 2020, unul în care s-a descurcat mai bine ca în anii ceilalți.

Patricia a trecut peste bariere importante în competițiile de la US Open, Roland Garros sau Australian Open. Totodată, a învins și problemele de sănătate. În septembrie s-a impus în turneul de la Istanbul și a luat primul ei trofeu WTA International.

Jucătoarea din România este antrenată de soțul său, Răzvan Sabău, fost număr 74 în clasamentul masculin, în urmă cu 15 ani.

Locul 57 în ierarhia mondială este cel mai bun din cariera sa

„Anul trecut, de când am reînceput, am avut niște perioade foarte bune de creștere, încet, dar sigur. Ne bucurăm de fiecare reușită. Chiar dacă am pierdut un meci, luăm partea pozitivă și încercăm să învățăm din greșeli”, a declarat Patricia Țig.

Poziția cu numărul 57 în clasamentul feminin este cea mai bună ocupată vreodată de sportiva noastră, doar Simona Halep este mai bine clasată ca ea din România. Patricia se împarte între sportul pe care îl practică și familie. Ea a acordat un interviu pentru cei de la Gazeta Sporturilor în care a dezvăluit cum fost acest an pentru ea.

Țig a avut un debut de sezon bun: ”Am avut o perioadă de pregătire în decembrie în Dubai, am jucat turneul ITF de acolo și am rămas în continuare să ne antrenăm. Și chiar bine am făcut, a fost o perioadă foarte bună și frumoasă pentru noi, Sofia a fost și ea, ne-am bucurat de tot ce oferă Dubaiul: locuri bune de antrenament, locuri frumoase pentru ea de vizitat, piscină, marea ei plăcere, așa că a fost foarte bine”

A jucat primul turneu din 2020 în Canberra și a ajuns până în ultimul act: ”Am jucat un turneu de 25.000 de dolari, la Canberra, la care am ajuns în finală, dar a trebuit să mă retrag fiindcă am făcut niște răni mari la ambele picioare și nu mă mai puteam încălța. Australian Open a fost un pic ciudat, erau focurile acelea puternice, era o atmosferă cumva încărcată. Am pierdut la Leyla Fernandez, dar nu am reușit să mă adaptez în timp”.

Patricia a ajuns din nou în ultimul act

Apoi a debutat pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, Țig a mers la un nou turneu unde a ajuns din nou în finală: ”Nu știam la ce să ne așteptăm, întâi am zis să nu mergem, dar până la urmă a fost bine că ne-am luat inima în dinți. Am avut iar un turneu de 25.000 de acomodare, tot cu finală, apoi a venit turneul WTA de la Hua Hin, unde am jucat semifinală. Apoi am plecat la Doha, unde am făcut o toxiinfecție alimentară foarte puternică și neplăcută, de acolo la Indian Wells și a început nebunia”.

Chestionată dacă pauza provocată în circuitul feminin nu a fost bună pentru ea, jucătoarea a răspuns: ”Într-un fel, da. Pe de altă parte, a venit bine fiindcă începusem să am dureri foarte mari la încheietură, așa că a fost la fix, nu aș fi putut să joc turnee cu acea durere”.

„Anul acesta am crescut în primul rând prin faptul că mi-am impus să iau fiecare punct așa cum vine, fiecare game, fiecare set, indiferent de rezultat și asta cred că a contat cel mai mult”, a mai spus tenismena.

”A fost cel mai frumos turneu de Grand Slam”

Pentru Patricia a urmat turneul de la US Open unde din cauza virusului trebuia respectat un anumit protocol: ”Pentru noi a fost, cred, cel mai frumos turneu de Grand Slam de până acum. Am fost atât de liniștiți, de liberi, am putut să stăm să ne uităm la meciuri, ne antrenam, apoi mergeam la hotel, unde aveam cameră de recuperare, pe lângă alte facilități”.

Unul dintre jocurile de dublu disputate de Patricia Țig și Andreea Mitu a fost bănuit de blat. Ziariștii de la un site din Germania scriu că Poliția din Franța a deschis o anchetă care vizează o posibilă implicare a mafiei pariurilor într-o partidă din proba de dublu feminin a turneului de la Roland Garros din acest an.

Patricia Țig a vorbit despre partida bănuită de blat: ”Păi mie nu mi s-a părut nimic suspect, nu știu care ar fi problema. Că a dat o dublă greșeală? La noi, în tenisul feminin, mai există și câte o zi mai proastă, trebuie înțeles”.