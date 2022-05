Patrick Mouratoglou, reproșuri după eșecul Simonei Halep în turul 2 la Roland Garros: „Mă aștept la mult mai mult din partea mea”

Simona Halep a fost eliminată încă din turul doi la turneul de Grand Slam de la Roland Garros și , iar Patrick Mouratoglou se simte vinovat.

Patrick Mouratoglou e sincer: „Trebuie să conștientizez momentele în care nu fac o treabă suficient de bună”

Antrenorul a avut rezultate notabile cu toți jucătorii pe care i-a antrenat, însă lucrurile nu funcționează așa cum se aștepta: „Întotdeauna am fost mândru de succesele pe care le-am avut cu jucătorii mei, dar trebuie conștientizez momentele în care nu fac o treabă suficient de bună”.

Simona Halep nu a reușit nicio performanță notabilă în sezonul de zgură, iar Patrick Mouratoglou se consideră principalul vinovat: „Rezultatele pe care le-am avut în ultima lună la Madrid, Roma și Roland Garros sunt insuficiente pentru cineva de calibrul Simonei Halep și îmi asum întreaga responsabilitate pentru ele”.

Patrick Mouratoglou e conștient că Simona Halep are în continuare un potențial uriaș:„Simona e dedicată total, motivată, dă totul la fiecare minge. E o campioană, palmaresul ei vorbește de la sine.

Patrick Mouratoglou își pune presiune singur: „Mă aștept la mult mai mult din partea mea”

Fostul antrenor al Serenei Williams are un mesaj clar și a ținut morțiș să recurgă la un gest extrem de frumos: „Mă aștept la mult mai mult din partea mea și vreau să-mi cer scuze fanilor ei, care au sprijinit-o întotdeauna”, a declarat Patrick Mouratoglou.

Simona Halep îi răspunde lui Patrick Mouratoglou și este gata să tragă și mai tare la antrenamente: „După cum arată imaginea, o echipă este formată din minim două persoane.

Am dat ce am avut mai bun în fiecare zi, dar nu am fost suficient de buni, deocamdată. Sunt pregătită pentru mai multă muncă”, a transmis sportiva pe pagina ei de Instagram.

Ce urmează pentru Simona Halep

Simona Halep în care să se odihnească și va participa doar la un demonstrativ alături de Horia Tecău pe 10 iunie la Sports Festival.

Începe sezonul de iarbă la Birmingham, pe 13-19 iunie, unde a mai participat o singură dată, în 2015, iar în perioada 19-25 iunie va juca în Germania, la Bad Homburg.

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon este programat în perioada 27 iunie – 1o iulie, iar Simona Halep are la dispoziție doar două turnee pentru a-și intra în formă.