Patrick Mouratoglou se implică și el în disputa pentru titlul de GOAT în tenis: „Îi bate peste tot”

Trofeul câștigat de Novak Djokovic la Roland Garros 2023 l-a convins pe Patrick Mouratoglou. Antrenorul Simonei Halep i-a acordat lui „Nole” titlul de cel mai bun jucător din toate timpurile după ce .

Patrick Mouratoglou a dat verdictul în disputa pentru titlul de GOAT în tenis

Fanii „sportului alb” au fost împărțiți de-a lungul vremii în trei tabere în ceea ce privește GOAT-ul în tenis: Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic. Patrick Mourtoglou, antrenorul francez al Simonei Halep, este convins că Novak Djokovic a câștigat această dispută după ce s-a impus la Roland Garros.

Patrick Mouratoglou și-a argumentat opinia și a explicat că Novak Djokovic îi conduce pe ceilalți doi tenismeni la toate capitolele. „Fie ne bazăm pe criterii obiective, fie pe criterii subiective (n.r. în discuția despre GOAT). Nu voi intra în cele subiective.

Singurul lucru pe care are sens să ne bazăm este comparația dintre Djokovic și ceilalți (n.r. Nadal și Federer) la numărul de titluri. Îi bate momentan peste tot: și la numărul de titluri de Masters 1000 (38), la Turneul Campionilor (6), la numărul de săptămâni ca lider ATP (388)”, a declarat Patrick Mouratoglou, potrivit .

„Îi bate peste tot. Discuția s-a încheiat!”

Un alt motiv pentru care Patrick Mouratoglou îl consideră pe Novak Djokovic cel mai bun tenismen este faptul că sârbul se află în cea mai bună poziție pentru a continua să câștige titluri. în toamna anului trecut.

De cealaltă parte, Rafael Nadal s-a accidentat la începutul anului și va reveni abia în 2024, care va fi ultimul sezon al carierei. „Îi bate peste tot și el este cel mai bine plasat pentru a continua să câștige titluri.

Discuția s-a încheiat. S-ar putea să nu fie favoritul, s-ar putea să nu fie cel care joacă cel mai mult tenis șampanie, dar…”, a spus Patrick Mouratoglou. În absența Simonei Halep din circuit, fiind suspendată provizoriu pentru dopaj, antrenorul francez se ocupă de pregătirea lui Holger Rune.

Legendarul Rod Laver, mesaj pentru Novak Djokovic după triumful de la Roland Garros

Novak Djokovic are șansa în acest an să egaleze un record vechi de 54 de ani care îi aparține fostului mare tenismen Rod Laver. Fostul sportiv reușea în 1969 să câștige toate cele patru trofee de Grand Slam într-un singur sezon. „Nole” s-a impus deja la Australian Open și Roland Garros și are nevoie de victorii la Wimbledon și US Open.

Fostul jucător australian l-a felicitat pe Novak Djokovic după ce a scris istorie la Roland Garros. „Felicitări pentru câștigarea a 23 de Grand Slam-uri, Novak Djokovic, dar și pentru cimentarea măreției tale după încă o prestație dominantă la Roland Garros.

Calitățile tale și forța ta mentală de neclintit este uluitoare pe toate suprafețele. Felicitări și lui Casper Ruud, care l-a înfruntat curajos pe acest campion până la capăt”, a scris Rod Laver, pe rețelele de socializare.