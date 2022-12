Retragerea lui Roger Federer, momentul trist al anului 2022. Finalul unei ere fabuloase și lucrurile mai puțin știute din cariera elvețianului

„Regele” şi-a încheiat cariera sportivă în toamna lui 2022 după cel mai mare rival şi cel mai bun prieten.

Anul 2022, marcat de retragerea lui Roger Federer. Elvețianul a pus capăt unei cariere fabuloase

Roger Federer este unul dintre oamenii care au revoluţionat tenisul în ultimele două decenii. Campionul elveţian a pus racheta în „cui” la vârsta de 41 de ani, într-un La final, ambii s-au ţinut de mână şi au plâns, Rafa spunând: „Odată cu retragerea lui Roger, o parte din mine pleacă alături de el”.

Roger Federer a stat timp de 310 săptămâni pe locul 1 ATP, cu un record de 257 de săptămâni consecutive. A câştigat 103 turnee de simplu, dintre care 20 au fost de Grand Slam. Deşi s-a impus în toate turneele mari, „casa” lui este Wimbledon, acolo unde a câştigat titlul de opt ori, record absolut.

„A fost o zi minunată. Le-am spus băieților că sunt foarte fericit, nu sunt trist. M-am bucurat enorm pentru că tot ce am făcut aici a fost pentru ultima dată. Să-i am alături pe toți acești băieți minunați, familia mea, mă gândeam că se va întâmplat ceva neprevăzut din punct de vedere fizic, dar totul a mers foarte bine. A fost incredibil că am putut juca alături de Rafa, în fața lui Rod Laver, a lui Stefan Edberg. E incredibil. Nu am vrut să mă simt singur pe teren, dar să spun adio tenisului în echipă a fost mereu ceea ce mi-am dorit” – Roger Federer, la retragere

Pe lângă toate stilul elegant şi perfecţionist al lui Roger Federer l-au transformat într-unul dintre cei mai iubiţi jucători de tenis din toate timpurile. Deşi a fost unul dintre cei mai mediatizaţi sportivi, FANATIK vă prezintă lucruri mai puţin ştiute din viaţa lui „King Roger”. a fost unul dintre evenimentele triste ale anului sportiv 2022.

Roger Federer, probleme mari de comportament în prima parte a carierei: „Arunca rachetele şi înjura pe teren”

Roger Federer era considerat un monument de calmitate și eleganță pe terenul de tenis. Una dintre cele mai apreciate calități ale starului elvețian e că reușea să își mențină calmul în cele mai tensionate situații, indiferent dacă se afla la conducere sau era pe cale să piardă. Elvețianul nu a fost mereu așa, ba din contră, în tinerețe avea un temperament coleric.

Oricât ar părea de ciudat, Roger Federer spărgea rachete la primul semn de nervozitate și înjura pe teren. Tatăl său Robert spunea într-un interviu că era rușinat de comportamentul din tinerețe al fiului său: „Unele momente au fost oribile. Arunca racheta, înjura pe teren, câteodată eram rușinați în tribună”.

După ani, Roger Federer a explicat momentul în care și-a schimbat complet comportamentul: „La început, eram foarte nervos, apoi am realizat că dacă voi merge pe acelaşi drum va fi foarte rău pentru mine. Plângeam mult, îmi aruncam rachetele peste tot. Chiar am rupt câteva după înfrângeri.

Momentul care a schimbat totul a fost la Hamburg, în 2001. Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câştig, iar comportamentul meu a fost atât de nepotrivit, încât m-am supărat şi m-am decis să rămân calm. Şi poate am fost mult prea calm, pentru că oamenii se uitau la mine ca la un jucător necompetitiv. Nu îmi plăcea să pierd, mereu am jucat să câştig, iar înfrângerile erau deseori dezamăgitoare”, a explicat Federer.

„Este un om foarte simplu. Aşa cum este el pe teren, aşa este şi în afara lui. Nu există nicio diferenţă. La fel de simplu, elegant. Se poartă ca un gentleman, nu se exteriorizează când e nervos. Când te uiţi la el în meci zici că se antrenează. La fel este şi în afara terenului” – Ilie Năstase

A fost vegetarian în copilărie!

Roger Federer a fost vegetarian până la vârsta de 14 ani. Însă, în momentul în care a decis să urmeze o carieră în tenisul profesionist, lucrurile s-au schimbat. Şi-a modificat şi alimentația, care a început să includă carne. Mereu a fost foarte atent la dieta sa, care include gofre cu fructe proaspete, un pahar de suc şi o cafea la micul dejun.

La felurile principale, Federer preferă specialităţile indiene, japoneze sau italiene şi are o adevărată pasiune pentru brânza topită. Unul dintre secretele carierei lungi este şi oţetul, pe care îl consuma pentru a evita accidentările musculare.

Înainte de a face istorie în tenis, Roger Federer cântă la pian

Înainte să urmeze o carieră în tenisul de performanţă, părinţii lui Roger Federer l-au îndrumat spre pian. În momentul în care tenisul a trecut pe primul loc, nu a mai avut timp să studieze, dar în anul 2019 a filmat o reclamă pentru sponsorul Uniqlo, cântând una dintre partiturile lui Bach la pian.

Roger a spus atunci că va mai exersa, pentru că vrea să îşi surprindă soţia dedicându-i o melodie: „Pianul a fost distractiv, mi-a plăcut să cânt din nou. Părinții mei m-au dus la pian când eram mai mic. Desigur, capul meu era la tenis, așa că pentru mine, pianul a fost întotdeauna puțin mai complicat, dar fiind acolo a fost foarte distractiv. Încă simt că mă pricep, într-o oarecare măsură. Mai trebuie să exersez puţin şi când voi avea la dispoziție mai mult timp voi mai cânta la pian, pentru că aș vrea să-mi surprind soția într-o zi, să-i cânt o melodie.”

Are cetăţenie sud-africană

Roger Federer s-a născut la Basel şi a concurat mereu sub steagul Elveţiei. Însă, puţini ştiu că superstarul are şi cetăţenie sud-africană. Tatăl său Robert Federer este elveţian născut în Berneck, însă mama jucătorului, Lynette, este sud-africancă, născută în Kempton Park.

Părinţii lui Roger Federer sunt căsătoriţi din 1973. Fostul lider mondial are dublă naţionalitate, iar pe lângă limba maternă mai vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.

Diana Federer, sora mai mare a lui Roger Federer

Roger Federer nu este singur la părinţi şi are o soră mai mare, Diana. În vârstă de 43 de ani, Diana Federer este o asistentă medicală. Partea interesantă este că iar Diana a născut şi ea tot gemeni, Emilie Zoe şi Ramon Vincent.

La fel ca şi Roger, Diana este poliglotă, vorbind fluent engleza, franceza, germana, italiana şi suedeza. Este o prezenţă foarte discretă în spaţiul public, iar din anul 2017 nu a mai fost văzută la niciun meci de tenis. În discursul de retragere, Roger Federer i-a mulţumit şi surorii lui, spunând că nimic nu ar fi fost posibil şi fără ajutorul ei.

Ilie Năstase îl ştie din fragedă pruncie: „Era copil de mingi la Basel”

Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria tenisului, a vorbit pentru FANATIK despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Roger Federer. încă dinainte de a deveni un nume în circuitul profesionst: „Prima dată l-am cunoscut în Elveţia, la Basel. Jucam acolo şi el era copil de mingi. Era cu mult timp în urmă. Dar de atunci îl ştiu. Ne-am întâlnit, vorbeam, dar nu am avut relaţii apropiate. Eu eram în România, el în Elveţia, prin tot circuitul”.

Jucătorul preferat al lui Roger Federer era australianul Rod Laver, iar cei doi au avut mereu o relaţie specială: „Nu a fost vorba să îi dau sfaturi vreodată. Lui i-a plăcut foarte mult de Rod Laver. A fost mare fan al australianului”, a spus Năstase.

Cel mai în vârstă câştigător de la Wimbledon: „Acolo este casa lui!”

Wimbledon este turneul preferat al lui Roger Federer. Elveţianul a câştigat primul trofeu de Grand Slam la All England Club, turneu dominat ani la rând. De asemenea, Federer deţine recordul de titluri la Wimbledon, opt, şi în 2017 a devenit cel mai vârstnic câştigător al competiţiei londoneze în era Open. La 35 de ani, l-a învins în trei seturi pe Marin Cilic în ultimul act: 6-3, 6-1, 6-4.

„Cele mai mari performanţe le-a avut pe iarbă, unde este cel mai greu de jucat. Wimbledon era casa lui” – Ilie Năstase

Îi place muzica rock: „Ascult Queen şi AC/DC”

Roger Federer este un mare iubitor al muzicii rock. Printre artiştii favoriţi ai campionului elveţian se numără: AC/DC, Lenny Kravitz, Queen sau Metallica: „Am crescut ascultând muzica dance, dar apoi am început să ascult hard rock, în special AC/DC şi Lenny Kravitz. Îmi plac Queen şi Metallica!”.

Când era copil şi mergea la turnee, părinţii săi puneau muzică în maşină de pe casete: „Atunci ascultam ce puneau părinţii mei pe caseta din maşină. Mai târziu, au apărut tot felul de DJ şi apoi a fost rock, datorită antrenorului meu de atunci, Peter Lundgren”, a povestit elveţianul.

Antrenorul care l-a format a murit într-un accident de maşină: „A părăsit hotelul şi a urlat isteric pe străzile din Toronto”

Roger Federer avea o relaţie foarte strânsă cu Peter Carter. Australianul a fost antrenorul elveţianului de la vârsta de 9 ani: „Peter a fost o persoană cu adevărat importantă în viața mea, deoarece tehnica mea i se datorează. Nu a fost primul meu antrenor, dar a fost adevăratul meu antrenor. Mă cunoştea pe mine şi ştia jocul meu, a ştiut întotdeauna ce era bine pentru mine”.

În anul 2000, când Roger creştea ca jucător profesionist, l-a angajat pe Peter Lundgren ca antrenor. Însă, relaţiile cu Peter Carter au rămas strânse, mai ales că australianul era căpitan nejucător în echipa Elveţiei de Cupa Davis. În 2002, Carter şi soţia lui Silvia au mers în luna de miere în Africa de Sud, însă pe 1 august, într-o excursie safari, au fost ucişi într-un accident de maşină. The Australian scria atunci că Roger Federer era în Toronto la momentul respectiv: „A părăsit hotelul şi a urlat isteric pe străzile din Toronto”. Ulterior, elveţianul a declarat: „Peter a fost un prieten foarte apropiat de-ai mei. Eram cu el în fiecare zi când eram mic. Peter era foarte calm, dar era amuzant cu un simț al umorului tipic australian. Niciodată nu-i voi mulțumi suficient pentru tot ce mi-a dat.”

S-a retras Federer prea târziu? Ce crede Ilie Năstase: „Mi se pare aiurea ce se discută”

Roger Federer a încercat să revină pe teren după o pauză mai mare de un an. Însă, problemele fizice l-au împiedicat să mai poată juca la un nivel competitiv şi a renunțat la activitatea sportivă, la vârsta de 41 de ani. Una dintre controverse a fost momentul retragerii, fiind adepţi ai teoriei că elveţianul trebuia să pună „racheta în cui” mai devreme.

Ilie Năstase nu este de acord şi a explicat pentru FANATIK: „Fiecare se retrage când vrea. Este decizia lui. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că ar trebui să se retragă în glorie. Mi se pare aiurea. Adică, voi ziariştii vă retrageţi când scrieţi cel mai frumos articol sau cea mai frumoasă carte? Nu, nu te retragi. Te retragi când vrei tu, când simţi că nu mai poţi. Dacă omul se simţea bine, juca bine şi îi bătea pe ceilalţi, de ce să se retragă?”

Discuţie interminabilă despre „GOAT-ul” din tenis

Retragerea lui Roger Federer a redeschis discuţia celui mai bun jucător din istoria tenisului. Rafael Nadal (22 de trofee de Grand Slam), Novak Djokovic (21 de trofee de Grand Slam) şi Roger Federer (20 de trofee de Grand Slam) sunt comparaţi de toţi specialiştii din tenis, fără să existe un verdict.

Ilie Năstase tranşează această luptă spunând că totul ar trebui să se reducă la numărul de titluri majore câştigate în carieră: „Este greu pentru că fiecare perioadă din tenis a avut mai mulţi campioni: unul, doi, cinci. Acum sunt vreo patru în aceeaşi perioadă, foarte buni. Până la urmă, trebuie să ne luăm după rezultate. Cine a câştigat cele mai bune Grand Slam-uri. Aşa, rezolvăm problema talentului, a stilului de joc. Este greu să îi comparăm pe toţi. Şi la fotbal. Îl comparăm pe Maradona cu Pele, n-are niciun rost. Pele a fost cel mai bun în perioada lui, Maradona în perioada lui, acum sunt Ronaldo şi Messi. Dar până la urmă, fiecare are un idol şi ţine cu el”.

„Cred că tenisul a crescut celor dinainte, nu datorită lui Federer, Nadal şi Djokovic, ci lui Laver şi toţi ceilalţi. Dacă nu erau ei… Ei au fost cei mai dezavantajaţi pentru că nu erau aceşti bani. Când a devenit era Open să permită profesioniştilor să joace cu amatori, atunci s-a schimbat cel mai mult tenisul. Atunci a început, pentru că până atunci au jucat amatorii între ei şi profesioniştii între ei. Nu erau interesaţi sponsorii să fie două entităţi separate” – Ilie Năstase pentru FANATIK