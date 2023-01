Patrizia Paglieri a ajuns la spital. Ce probleme de sănătate are celebrul chef

Patrizia Paglieri nu a început 2023 într-un mod prea fabulos. Acesta a vorbit despre problemele de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap, dar și despre cum a ajuns la spital.

Patrizia Paglieri a ajuns la spital la începutul anului

Știm deja prea bine că în România gripa face ravagii. Nu puține sunt vedetele care s-au confruntat cu astfel de probleme de sănătate.

De asemenea, presiunea se resimte și în spitalele din România unde adulți, tineri, dar și copii mici ajung în stări destul de grave. Iată că nici Patrizia Paglieri nu a scăpat de această situație.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, celebrul chef a vorbit despre perioada sumbră prin care a trecut. Aceasta susține că la începutul anului a avut un episod de gripă atât de grav încât a avut nevoie de spitalizare.

Deși în primă fază credea că poate să depășească cu bine aceste probleme, în momentul în care a făcut febră, celebrul bucătar a intrat în panică.

Patrizia Paglieri a mai povestit că nu a mai făcut febră de 30 de ani și tocmai din acest motiv s-a speriat atât de tare. O săptămână a durat calvarul pentru ea, a mai adăugat aceasta.

”Am avut acum un episod de gripă și mi-a fost atât de rău ca niciodată. Am stat în casă, am făcut febră. Eu, de obicei, nu fac temperatură. Sunt 30 de ani de când nu fac temperatură.

Am ajuns acasă, am scos termometrul și am intrat în panică. O prietenă îmi zice să mă duc la spital și să fac un test de gripă. Aveam gripă și am stat o săptămână”, a spus Patrizia Paglieri, la Antena Stars.

Patrizia Paglieri, despre relația cu fiul ei

Printre altele, celebrul chef a vorbit și despre afacerile sale. Patrizia Paglieri spune că nu se plânge deloc și că lucrurile merg cât se poate de bine.

De asemenea, ea l-a mai adus în discuție și pe fiul său, Francesco. Aceasta spune că se bucură de faptul că a avut oportunitatea să îl crească singură ”fără nervi și cu ceartă” și se bucură de omul care acesta a devenit.

Patrizia Paglieri recunoaște însă că părinții săi au ajutat-o enorm, iar mama sa a fost cea care s-a ocupat de creșterea lui Francesco,