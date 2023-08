Patronul lui Sepsi a visat rezultatul cu CSKA Sofia: „Vă zic scorul corect”

Sepsi OSK, dublă câștigătoare a Cupei și a Supercupei, vrea să facă cea mai bună campanie europeană din istorie. Covăsnenii vor să bată la ușile grupelor Conference League, dar primul pas este eliminarea lui CSKA Sofia, echipă în fața căreia a câștigat partida tur cu 2-0.

Sepsi OSK se pregătește de returul lui CSKA Sofia

Emoțiile sunt mari la Sfântu Gheorghe, mai ales că echipa vrea să atingă performanța din sezonul trecut, când a ajuns în turul trei al preliminariilor. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul echipei, Laszlo Dioszegi, a spus că a visat scorul final al partidei cu CSKA Sofia, echipă ce

”Vă zic rezultatul corect, am visat: 1-1. Am visat că facem 1-1, conducem cu 1-0, ei egalează în minutul 70 și ceva și e super ok că nu pierdem și mergem mai departe”, a spus Laszlo Dioszegi, într-un dialog cu HORIA IVANOVICI, la FANATIK SUPERLIGA.

Liviu Ciobotariu, reușita dată de Sepsi OSK în această vară

Cei de la Sepsi OSK se felicită pentru aducerea lui Liviu Ciobotariu, cel care a preluat echipa condusă până de curând de Bergodi. Laszlo Dioszegi crede că acesta a fost ”lozul câștigător”, fiind un om care se înțelege foarte bine cu vestiarul. Antrenorul este încrezător că

”Eu cred că am făcut o alegere bună sau foarte bună și suntem mândri că am reușit să îl aducem pe Ciobi lângă noi, cred că avem o relație bună. Am avut o relație bună și cu domnul Bergodi. Cel mai important este că rezultatele bune avute cu domnul Bergodi continuă. Are o relație foarte bună și cu jucătorii, eu cred că am tras lozul câștigător”, spune Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

Sepsi OSK se laudă cu suporterii

Laszlo Dioszegi spune că susținerea suporterilor este foarte importantă la echipa sa. El amintește că, deși au o galerie mică, grupul este unul unit ce nu face niciodată probleme. Mai mult, la finalul partidelor, cei ce merg pe stadion strâng toate gunoaiele, astfel încât să lase curățenie în spatele lor.

”Suporterii noștri nu sunt probleme, o singură dată au fost probleme, când au venit cei de la Ferencvaros, din Ungaria, atunci, în finala Cupei României. Suporterii noștri sunt liniștiți. Dacă vedeți imaginile, din 50 de inși au fost vreo 15 inși doamne, plus copii. Suporterii noștri nu sunt suporteri care se duc pentru scandaluri sau pentru bătăi.

Fac curățenie, după ce s-a terminat meciul au făcut curățenie, nu au lăsat nici un chiștoc de țigară. Suntem un oraș mic și vorbesc cu suporterii, este foarte importantă relația dintre club și suporteri și chiar asta spun și la celelalte cluburi, că e foarte importantă relația cu galeria, să vorbească, nu spun să îi educe, că sunt suporteri civilizați, dar ar fi bine dacă un conducător de club le-ar spune suporterii că e cel mai bine să se ocupe de cântecele lor, decât să înjure adversarul”, i-a spus Laszlo Dioszegi lui Horia Ivanovici.

