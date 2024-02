Paulo Dybala, destăinuiri înainte de AS Roma – Feyenoord. Ce spune despre Jose Mourinho și care sunt colegii lui favoriți

Paulo Dybala este unul dintre cei mai în formă jucători de la AS Roma. Fanii „giallorossilor” se așteaptă ca internaționalul argentinian să o conducă pe AS Roma în „optimile” UEFA Europa League. Echipa din capitala Italiei dă piept cu Feyenoord în play-off-ul pentru „optimile” competiției, iar .

Paulo Dybala, destăinuiri înainte de AS Roma – Feyenoord

De altfel, Paulo Dybala a fost din sezonul precedent. Cele două formații s-au duelat în sferturile UEFA Europa League. Olandezii au câștigat cu 1-0 meciul tur, în timp ce AS Roma, grație golului din minutul 89 al lui Dybala, a câștigat cu 2-1, iar calificarea s-a decis în prelungiri.

a câștigat cu 4-1. Înainte de meciul decisiv cu Feyenoord de joi seară, Paulo Dybala a acordat un interviu sincer în presa din Arabia Saudită în care a vorbit despre fostul său antrenor, Jose Mourinho.

„Să lucrez cu el a fost foarte stimulant și a reprezentat o creștere semnificativă pentru mine. Un antrenor care a făcut multe în carieră își aduce fără îndoială experiența pe tabelă și te ajută să crești ca fotbalist.

Sincer, nu știu ce îi rezervă viitorul, dar sunt sigur că va continua să fie în vârf”, a spus Paulo Dybala despre Jose Mourinho, citat de .

Paulo Dybala nu a uitat nici de ceilalți antrenori: „A fost fundamental în cariera mea”

Paulo Dybala mai are contract cu AS Roma până în vara anului 2025. Cotat în prezent la 25 de milioane de euro, starul argentinian a fost transferat de Roma de la Juventus în vara anului 2022. Dybala nu l-a uitat pe fostul său antrenor, Massimiliano Allegri.

„Să fiu antrenat de el a fost fundamental în cariera mea în două momente diferite. Când am ajuns la Juventus de la Palermo, eram foarte tânăr și m-am alăturat unei echipe cu jucători extraordinari precum Buffon, Chiellini și mulți alți, campioni precum Tevez, Higuain și apoi Cristiano Ronaldo.

Eram tânăr, dar m-am maturizat repede si am învățat multe. Au fost ani frumoși, în care am realizat multe. A doua oară am fost mai matur și am lucrat altfel, dar mereu cu acea valoare pe care o aduce Allegri cu el, dorind mereu să câștige și să lucreze pentru victorie”, a mai spus Paulo Dybala.

Cei 3 colegi favoriți ai lui Paulo Dybala

După plecarea lui Jose Mourinho de la AS Roma, postul de antrenor principal a fost preluat de Daniele De Rossi până la finalul sezonului. Paulo Dybala vrea să ajungă în Liga Campionilor în sezonul următor cu AS Roma.

„În momentul de față joc pentru Roma și continui cu Roma. Avem un nou antrenor, Daniele De Rossi, care a fost un simbol aici ca jucător și care acum este pe deplin angajat în noul său rol. Își transmite ideile și este foarte bine să lucrezi cu el.

Vreau să dau tot ce am mai bun pentru această echipă și pentru fanii care m-au primit într-un mod incredibil. Mi-ar plăcea să obțin un rezultat pozitiv și să ajung în Liga Campionilor anul acesta.

În momentul de față, viitorul meu este următorul meci și apoi vom vedea ce se întâmplă. Campionatul arab este cu siguranță unul dintre cele mai importante, alături de MLS și de cele europene. Saudi Pro League a crescut incredibil, din toate punctele de vedere.

Mulți argentinieni joacă acolo și îmi vorbesc foarte bine despre asta. Ronaldo? Campion, jocul cu el a fost minunat, am învățat de la el dăruirea și dorința de a câștiga.

Chiar dacă visul meu de când eram copil a fost să joc cu Messi: este o inspirație constantă. Să împărtășesc cu el victoria la Cupa Mondială a fost o bucurie pe care nu o voi uita niciodată. El, Ronaldo și Higuain sunt cei trei colegi de echipă ai mei preferați”, a încheiat Dybala.