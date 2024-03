Pe modelul Ștefan cel Mare. Gigi Becali aproape de a termina un proiect de suflet de multe milioane de euro. Bănel Nicoliță, părtaș indirect

De la startul Postului Paștelui, . Însă, finanțatorul celor de la FCSB nu a avut nicio reținere în a discuta despre un proiect de suflet, proiect care a luat startul pe finalul anilor 2000.

Pe modelul Ștefan cel Mare

În urmă cu 13 ani, echipa lui Gigi Becali disputa un meci pe teren propriu cu Galatasaray, în Liga Campionilor. Gigi Becali a declarat astăzi că înaintea acelui joc a făcut o promisiune Divinității. Dacă formația sa va învinge gruparea din Turcia, va ridica o Biserică, pe modelul lui Ștefan cel Mare. “Roș-albaștrii” au învins, 1-0 prin golul marcat de Bănel Nicoliță. Afaceristul a confundat datele, menționând că meciul a avut loc în 2007, dar partida s-a disputat în 2008.

În cursul acestei zile, Gigi Becali a acordat un interviu de la Biserica la care se referea, proiect care se află pe ultima sută de metri. Cupola Sfântului lăcaș a fost pusă și Gigi Becali a ținut să fie de față la momentul respectiv.

6 milioane de euro l-a costat terenul

Patronul celor de la FCSB spune că Biserica din nordul orașului o să fie cea mai frumoasă din lume. Afaceristul a mai punctat că doar terenul pe care a ridicat Biserica l-a costat 6 milioane de euro.

“Este o Biserică pe care am făgăduit-o Domnului în 2007, când am bătut Galatasaray. Eram în Postul Sfintei Fecioare Maria și am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o Biserică acolo pe colț.

Am primit pe terenul asta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis ‘Lasă, că faci în altă parte!’. Dar cu Dumnezeu nu negociezi! Făguința mea este acum împlinită după 17 ani. Acum slavă Domnului că a pus asta (turla n.red.). Azi am pus cupola aia mare. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe …

Va fi din mozaic, cu pietricele aurite. Numai interiorul costă 5 – 6 milioane de euro. Când s- a ridicat această cupolă eu am simțit o bucurie cât toate milairdele lumii”, a declarat Gigi Becali, conform România Tv.

Face și clinică pentru nevoiași

Patronul liderului din SuperLigă, Gigi Becali, a anunțat că în interiorul Bisericii se va afla și o clinică pentru oamenii nevoiași. Ba chiar și o farmacie, unde va vinde medicamente la prețuri apropiate de cele de producător.

Vor fi niște aparate, CT, și probabil jos o farmacie. Vreau să fac o farmacie pentru oameni ca să nu mai vândă ei … Face medicamentul 100 lei, ei vând apoi cu 500 lei. Eu îl iau cu 100 și îl vând la oameni cu 110 lei”, a punctat Becali.

Becali a încheiat cu un îndemn la Post pentru public, dar nu s-a ferit să declare ce înseamnă Postul pentru el și mai ales ce înseamnă să zici nu poftelor. “Postul e aspru și nu poți să vorbești mult. Postul e pregătire. Dacă nu ții Postul, nu te poți abține de la celelalte patimi. Dacă mănânci mult, apoi te uiți după femei. M-am abținut de la tot, de la pofte. Dacă îmi place să mânânc ceva prea mult, renunț!”,