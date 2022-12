Pele a fost și va fi o inspirație pentru lumea întreagă. Cele mai importante mesaje transmise de legenda fotbalului brazilian

Brazilianul într-un spital din Santos, după o lungă luptă cu cancerul de colon.

Citatele memorabile ale lui Pele care vor inspira multe generații de fotbaliști

Un tip cu picioarele pe pământ toată viața, Pele ne lasă, acum, la plecarea sa în Ceruri, o serie de mesaje de mare inspirație. În rândurile ce urmează vă vom prezenta 20 dintre citatele sale memorabile.

”Este dificil să alegi cel mai bun fotbalist al lumii, pentru că el ar trebui să fie bun pe toate pozițiile”, spunea brazilianul în încercarea de a-i face pe chibiți să nu mai întocmească tot felul de clasamente.

”Entuziasmul este totul. Trebuie să fii încordat și să vibrezi ca o coardă de chitară”, ”Un penalty este cel mai meschin mod de a înscrie” și ”Când joci împotriva unor jucători murdari sau foarte duri, este ușor să scapi de ei, pentru că știi ce se va întâmpla. Dar când jucătorul este dur, dar inteligent, e mult mai dificil”, sunt mesaje care vor dăinui mult timp de-acum încolo.

”Multă lume gândește despre unul care dă multe goluri că ‘este un fotbalist mare’, pentru că să marchezi e foarte important. Dar un jucător mare trebuie să poată face orice pe teren. Să ofere assist-uri, să-și încurajeze colegii, să le dea încredere să meargă mai departe. Este cineva care, atunci când echipa merge prost, devine unul dintre lideri”, este o afirmație făcută de Pele care i-a trădat inteligența.

Pele a luptat pentru educarea tinerilor

”Sunt întrebat în mod constant despre individualități. Singurul mod să învingi este ca o echipă. Fotbalul nu este despre unul, două sau trei staruri” sau ”Este necesar să rescriem istoria cu ochii pe care istoria ni-i oferă și nu numai bazându-ne pe pozițiile acesteia”, sunt alte citate celebre ale lui Pele.

”Tot ceea ce câștigăm în viață se întâmplă pentru că Dumnezeu crede că merităm, iar Dumnezeu a fost bun cu mine. Dacă am făcut ceva ce a întristat pe cineva, unele victorii cu Santos ori cu echipa națională, am greșit foarte puțin. Toată viața i-am mulțumit lui Dumnezeu. Familia mea a fost foarte religioasă”, a fost mesajul de dragoste transmis de brazilian către Divinitate.

”Succesul nu este accidental. Înseamnă muncă grea, perseverență, studiu, sacrificiu și, mai presus de toate, dragostea față de ceea ce faci sau înveți să faci”, ”Să execuți o foarfecă nu este un procedeu simplu. Am marcat 1.283 de goluri, însă doar două sau trei le-am dat așa” și ”Dacă nu oferi lumii educație, e foarte ușor s-o manipulezi. Sportul e ceva care inspiră foarte mult tânăra generație”, sunt alte mesaje inspiraționale ale lui Pele.

”Cupa Mondială este un turneu foarte complicat. Șase meciuri ca să ajungi în finală și dacă pierzi unul singur pe drum riști să pleci acasă, chiar dacă știi că ești cel mai bun” și ”Când am fost fotbalist, m-am înconjurat de fotbaliști. Noi toți eram prieteni. Dar în Brazilia nu știi exact care sunt aceia. Poate fi un loc periculos”, spunea legendarul fotbalist brazilian.

Ce a încercat să facă când a fost ministrul Sportului în Brazilia

”La 17 ani deja aveam responsabilități pentru că trebuia s-am grijă de familie. Dar ca fotbalist eram tânăr, n-aveam experiență, nici nu eram căpitan. Eram doar un jucător din lot” sau ”Am fost mândru cu adevărat că am fost botezat după Thomas Edison și eu voiam să fiu chemat Edson. Credeam că Pele sună oribil, era un nume de rahat. Edson mi se părea mult mai serios și mai important”, mai spunea ”Regele”.

”Când ești tânăr faci o grămadă de lucruri stupide” și ”Când m-am retras, aveam o grămadă de oferte de a mai continua să joc în Europa, Anglia, Italia, Spania și Mexic. Dar am spus nu, după 18 ani vreau să mă odihnesc, pentru că vreau să renunț la fotbal”, alte mesaje puternice lăsate în urmă de Pele.

”Ca să fii atacant ai nevoie să fii în formă bună. Totul este până la urmă practică” sau ”Când am fost ministrul Sportului în Brazilia, am încercat să propun o lege prin care președinții de cluburi să facă publice situația conturilor, ca-n alte afaceri. A fost respinsă, dar cred că e o poveste despre care s-ar putea face un film bun”, mai spunea brazilianul.

”Am jucat la Santos la 16 ani și aveam echipă excelentă, așa că m-a ajutat mult la debut. Apoi am evoluat contra Argentinei pe Maracana și am căpătat mai multă experiență. Era cu un an înaintea Cupei Mondiale și asta a făcut mult diferența”, este o altă pildă a lui Pele.

Presa internațională s-a oprit pentru o clipă din tot ce înseamnă sportul la acest moment și i-a adus un marelui Pele, mort la mai bine de un an după ce i-a fost descoperită crunta boală.