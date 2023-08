Penalty-ul lui Pantea a făcut valuri. „Parcă l-a împușcat” / „N-am niciun dubiu”

Alexandru Pantea a comis penalty-ul din care Nordsjaelland , în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Tânărul fundaș dreapta l-a agățat în careu pe Diomande, iar „centralul” a arătat spre punctul cu var. Ingvartsen l-a învins pe Târnovanu, iar danezii au intrat în avantaj la pauză.

Alexandru Pantea nu l-a convins pe Florin Gardoș: „A greșit și la faza în care a scos de pe linia porții”

pentru FCSB în prima repriză a meciului retur cu Nordsjaelland. Fundașul dreapta a scos o minge de pe linia porții, după care, în minutul 41, l-a faultat pe Diomande în careu și a provocat penalty-ul din care danezii au deschis scorul.

Florin Gardoș consideră că fundașul dreapta în vârstă de 19 ani a greșit și la faza în care a reușit să respingă mingea de pe linia porții. „Gândiți-vă doar cât s-a vorbit despre cartonașul roșu și cât s-a vorbit despre Pantea. De Pantea nu a zis nimeni nimic. A făcut 11 metri într-un moment în care…

La faza care a scos de pe linia porții în mod normal eu zic că a greșit pentru că Vlad Chiricheș venea cu un om în diagonală. Atacantul lor o luase spre centru și el a plecat după om pe linia porții.

Faza a ieșit bine și a scos de pe linia porții. Dar în momentul acela tu trebuie să te oprești să-l dublezi. Zic ca idee. Și mie îmi place Pantea, să ne înțelegem”, a spus Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Penalty-ul lui Pantea a făcut valuri. „Parcă l-a împușcat”

Diomande a căzut spectaculos în careu după ce a simțit mâna lui Pantea pe spate. Horia Ivanovici este convins că „centralul” nu ar fi trebuit să acorde lovitură de pedeapsă. Prestația lui Alexandru Pantea , antrenorul lui Nordsjaelland.

„Noi nu am făcut niciun 11 metri. Nu e penalty! Eu nu dau penalty niciodată. Nu se dă penalty. Unde, mă, s-a aruncat ăla de ziceai că l-a împușcat. Nu trage Dom Semaca, sunt eu Lăscarică. Vrei să îți spun o chestie. Tu știi care e jucătorul pe care aseară l-a remarcat antrenorul lui Nordsjaelland la conferința de presă?

L-au întrebat de Florinel Coman, de ăștia și antrenorul lui Nordsjaelland știi ce a zis. A zis elegant: ‘Florinel, da, e un jucător bun, dar am văzut fundașul dreapta, nu știu exact cum îl cheamă, un fotbalist de talie internațională’. Mie mi s-a părut penalty-ul dat în tenta arbitrajului. N-o să zic acum că ne-a scos arbitrul. Are acoperire regulamentară”, a spus Horia Ivanovici.

Robert Niță nu are dubii: „E fault, îl dezechilibrează”

Robert Niță are o părere total diferită și consideră că „centralul” meciului Nordsjaelland – FCSB a luat decizia potrivită. Specialistul FANATIK SUPERLIGA consideră că faultul lui Pantea asupra lui Mohamed Diomande este evident.

„E fault, Bănele, ce să mai! Băi, Horia, pune mâna peste el și îl trage în spate, ce naiba, îl dezechilibrează. E deștept, speculează. Simte mâna. N-am niciun dubiu”, a spus și Robert Niță. „Nu este penalty. Îl trage puțin, dar îi dă drumul”, a fost părerea lui Bănel Nicoliță.

