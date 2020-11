Penele de curent, la ordinea zilei în cartierul Giuleşti. “Suni la ENEL și parcă vorbești cu pereții”

În ultima perioadă, penele de curent au ajuns la ordinea zilei pe Calea Giulești. Locuitorii din acest cartier sunt cu nervii la pământ și spun că s-au obișnuit să nu aibă energie electrică ore întregi. Situația se complică și mai tare având în vedere faptul că majoritatea oamenilor lucrează de acasă în sistem telemuncă.

Nemulțumiți pentru că nu aveau apă caldă, dar și de felul în care arăta cartierul, cei de aici au ieșit masiv la vot și au decis să schimbe primarul. Astfel, social democratul Gabriel Mutu a fost înlocuit cu liberalul Ciprian Ciucu, însă nu toate s-au reparat pentru giuleșteni.

Culmea, la doar câteva zile după alegeri, oamenii se plâng că au început penele de curent. Curios, dar acestea au avut loc pe zone. Astfel, blocuri întregi nu aveau lumină, în timp ce vecinii de lângă nu semnalau nicio problemă.

Cum a ajuns Calea Giulești, zona crepusculară a ENEL-ului!

Aproape două săptămâni au durat problemele celor de la ENEL. Alarmați de oameni, aceștia au transmis doar că este vorba de o avarie la care se lucrează. „Și s-a tot lucrat vreo câteva ore bune la prima pană de curent. Pentru că am rămas fără lumină în jurul orei 15.00 și am mai avut pe la 20.00”, a spus, pentru FANATIK, Petre Andreea.

La doar două zile distanță, Giuleștiul a rămas din nou fără curent. „Am stat vreo 4 ore fără lumină, fără televizor, fără nimic. Am zis că este vorba de o avarie mai serioasă. Un anume domn Marian de la ENEL, Marian și atât, că nu a vrut să îmi spună numele întreg, nu știu ce modă e asta, mi-a zis că se repară pe la 18.00. Și s-a reparat. La 21.00”, a zis și Cătălin Trușculescu.

Au urmat alte două pene de curent, ambele într-o singură săptămână și care au durat cel puțin 3 ore fiecare. „Problema este că lucrăm de acasă. Și eu, dar și soțul. Cât credeți că o să ne mai creadă angajatorul că nu avem curent?

Nu am avut curent acum 7 zile, nu am avut acum 5, acum 3 și tot așa. Cred că 80 la sută lucrăm acasă. Câte libere suntem nevoiți să ne mai luăm pentru că ENEL-ul are avarii?”, a spus și Elena Gheorghe.

Pene de curent în cartierul Giulești

Oamenii se plâng și de faptul că realimentarea cu curent este făcută în faze. „Vine curentul puțin, din nou se ia. Și tot așa. Riscăm să rămânem fără televizoare, frigidere, iau naiba foc toate”, acuză Andreea Petrea, mamă singură.

”I-am zis copilului o dată, de două ori, de „n” ori că nu e curent. Am trecut și la ora de iarnă. Se întunecă de la 16.30. A ajuns de îi este frică să stea în casa lui”, adaugă și Trușculescu Cătălin. Acesta s-a arătat contrariat și de faptul că ENEL-ul nu explică ce se întâmplă. „Suni la ei și parcă vorbești cu pereții. Da, da, avarie, da, da, se repară. Ok, da, da, dar eu n-am curent, deci n-am internet, deci ce spun la serviciu?”, continuă bărbatul.

FANATIK a luat legătura cu furnizorul care a transmis că regretă situația. “Echipele E-Distribuție Muntenia lucrează pentru a remedia avariile apărute în zona Giulești pe liniile de medie si joasă tensiune. Echipele au intervenit în regim de urgență și au înlocuit cablurile defecte, pe segmentele afectate, pentru ca alimentarea cu electricitate a consumatorilor din zonă să fie la standardele recunoscute de calitate.

Regretăm disconfortul resimțit de clienți și menționăm că, în cazul în care vor exista întreruperi programate necesare realizării lucrărilor, toți consumatorii vizați vor fi informați înainte prin canalele media”, au răspuns cei de la ENEL.