Fiul Corneliei Catanga se însoară, dar fără petrecere! Motivul e uluitor

se pregătește să se însoare. Tânărul în vârstă de 30 de ani va avea cununia în câteva săptămâni. Alexandru și aleasa inimii sale, care este și cetățean american, vor spune DA în fața ofițerului de stare civilă. Petrecerea însă, va fi amânată. Aurel Pădureanu spune motivul pentru care fiul lui a luat această decizie.

Aurel Pădureanu spune motivul pentru care fiul regretatei Cornelia Catanga nu va face petrecere de nuntă

Alexandru care a împlinit 30 de ani în urmă cu câteva zile a ales să se însoare în România. Chiar dacă stă la New York alături de viitoarea soție, care este și cetățean american, Alexandru va semna actele aici. În ceea ce privește o petrecere de după cununie, nici nu se pune problema de așa ceva. Se pare că lipsa banilor își spune, în continuare, cuvântul.

„Va avea loc doar cununia, fără petrecere de nuntă, fără nimic. Alex nu vrea să facă petrecere. Merg doar la Primărie și atât. Mai este puțin până se vor cununa. Va fi în București cununia, chiar dacă ea este cetățean american”, a spus Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Aurel Pădureanu, despre fiul lui si al Corneliei Catanga: „Dacă nu cânți manele, nu câștigi!”

Pianist, de profesie, Alexandru a plecat în Statele Unite pentru un trai mai bun. Acolo a întâlnit-o pe viitoarea soție, Alina care este născută la New York. Și, cu toate că este mândru că este român, Alexandru a ales America pentru un trai mai bun.

„Alexandru nu vrea să plece fără mine în America. Eu nu știu cum o să mă descurc acolo. Viața nu este mai grea acolo pentru că acolo te ajută mai mult statul. Americanii au mai multă grijă de cetățenii lor. Nu ca la noi când te bombardează băncile.

Alexandru ar fi vrut și el să rămână aici, dar nu ai ce face în România cu meseria lui. El nu cântă manele și dacă nu ești un nume mare, nu câștigi. Nu câștigă mult aici”, a mai spus soțul regretatei Cornelia Catanga.

În plus, Aurel Pădureanu susține că fiul său nici nu ar avea din ce să se întrețină în România. După părerea lui, muzicienii nu sunt apreciați aici.

„Alexandru este un pianist de talie internațională, dar în România nu este luat în seamă. În România se promovează non-valorile, nu cultura. Eu spun că acesta este motivul pentru care Alexandru a decis să plece din România. Dacă ar fi fost apreciat, nu ar fi plecat. Noi avem cea mai frumoasă țară din lume.

Eu am fost de multe ori plecat din țară când trăia Cornelia, dar ca în România nu-i niciunde. Toți se întorc după un timp în România. Și ziua de naștere a petrecut-o aici. Băiatul meu a împlinit pe 2 iulie frumoasa vârstă de 30 de ani. Am sărbătorit la un pub în București unde se cântă muzică jazz” , a mai spus Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

„Eu și Cornelia Catanga am fi putut rămâne la New York”

„Eu nu vreau să plec din România, eu mi-am iubit țara. Eu puteam să rămân în străinătate din 1986. Am plecat și în 1978, când lucrurile mergeau bine în România. După Revoluție am stat cu Cornelia la New York. Am fi putut rămâne acolo, dar nu am vrut”, spune ferm Aurel Pădureanu.

Bărbatul regretă enorm că a pierdut casa pe care a cumpărat-o pe vremea când trăia și Conelia Catanga. Acum bărbatul stă într-un apartament în chirie. Și se plânge, și acum, de lipsa resurselor financiare.

„Am băgat casa la bancă și s-a întâmplat să o pierd. Am făcut-o cu greu, am muncit și eu și Cornelia mult la ea. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Mulțumesc bunului Dumnezeu, mă descurc cât de cât. Am copiii lângă mine, iar asta este important. Copiii nu sunt muzicieni, doar Alexandru este. Așa că, de bine, de rău, au bani.

Acum stau bine, în chirie, am parcul Sebastian lângă mine unde mă pot relaxa. Am ajuns în chirie pentru că așa a fost să fie. Mulți au promis că mă ajută și nu s-au ținut de cuvânt.

Pe timpul lui Ceaușescu te ajutau imediat indiferent de ce probleme aveai. Nu te lăsa nimeni pe stradă, se rezolvau problemele. Acum, nu se mai rezolvă. Trebuie să dai bani foarte mulți, trebuie să fii numai cu intervenții. Nu te ajuta nimeni”, a mai spus acesta.

Aurel Pădureanu susține că toate sacrificiile pe care le-a făcut au fost pentru copii. Inclusiv creditul ipotecar pe care l-au făcut pe vremea când trăia Regina muzicii lăutărești a fost tot pentru copii.

„Viața ți-o faci și tu, trebuie să fii atent, să fii ordonat. Regret un lucru pentru că eu mi-am ajutat mult copiii. Am trăit mereu cu sentimentul că trebuie să fac totul pentru ei, dar nu ar fi trebuit. Acolo era căsuța mea la care am muncit și ar fi trebuit să o țin pentru bătrânețe”, a mai dezvăluit cu regret Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Aurel Pădureanu, dezamăgit de lume: „Cornelia își striga durerea, dar pe toți îi interesează propriul bine”

au fost, cu adevărat, dificili. Pe lângă problemele financiare, bărbatul nu a putut trece peste pierderea soției. În plus, cei mai apropiați oameni l-au uitat, spune cu regret Aurel Pădureanu.

„Foarte greu a trecut perioada aceasta pentru mine. Să îți pierzi jumătatea nu se uită niciodată. A fost o lovitură extraordinar de puternică să nu mai fie lângă mine după 32 de ani. Mereu am avut discuții cu soția mea și îmi spunea că nu avea pe nimeni. Nu avea nici cu cine să râdă, nici cu cine să se certe. În afară de mine și de Alexandru, nu avea pe nimeni. Așa sunt și eu acum.

Nu avem pe nimeni. Eu, Alex și nora mea, ăștia mai suntem. Doar noi ce mai mergem să-i aprindem o lumânare. Pe mine nu m-a mai sunat nimeni să mă întrebe de ea. Fiecare are problemele lui și viața este grea. Toată lumea își vede de ale lui.

Cornelia își striga durerea înainte să moară. Era singură, doar cu noi și atât. O să spun asta mereu: Omul nu are prieteni, succesul său are prieteni. Cât ai grătarul plin și bani, toată lumea e lângă tine. Dacă nu mai ai bani sau ai probleme, pe nimeni nu mai interesează de tine. Pe toți îi interesează doar propriul bine”, a mai susținut Aurel Pădureanu.

Cumpăna prin care a trecut l-a făcut pe Aurel Pădureanu să se apropie mai mult de Dumnezeu. Bărbatul a luat și mai mult calea credinței și speră mereu că o minune îl va salva.

„Mă duc în permanență la biserică. Mă rog la Dumnezeu să îmi dea putere să trec peste durerea asta cruntă pe care mi-a dat-o destinul. Mereu am crezut în Dumnezeu și cred în puterea Lui. Cu toții avem nevoie de Dumnezeu și eu mai mult ca oricând. Și faptul că mulți l-au uitat pe Dumnezeu se întâmplă toate aceste nenorociri”, a susținut acesta pentru FANATIK.