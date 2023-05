Pensiile nu se vor plăti la timp în iunie 2023. Care e motivul invocat de guvernanți în această perioadă și de ce pensionarii vor avea de așteptat după bani. Bugetarii se vor bucura enorm de minivacanța din iunie, însă pensionarii vor fi nevoiți să aștepte.

Pensiile nu se vor plăti la timp în iunie 2023

Așadar, minivacanța din iunie, care înseamnă nu mai puțin de cinci zile consecutive pentru bugetari, va întârzia plata pensiilor pentru seniorii respectabili ai României. Minivacanța e oferită tuturor bugetarilor pentru că pe 1 iunie se sărbătorește Ziua Copilului, dar și Rusaliile pe 4 și 5 iunie.

, pentru ca toată lumea să stea acasă sau să meargă în vacanță de joi până luni, inclusiv. Partea proastă e că angajații ar putea să se întoarcă vineri, 2 iunie, la lucru, însă ziua de luni, 5 iunie, va fi zi liberă, sărbătoare legală.

Problema e că oamenii care așteaptă pensiile din mâna poștașului vor avea de așteptat câteva zile în plus, pentru că și Poșta Română va fi în vacanță. Rămâne de văzut cum vor primi pensia și pensionarii care așteaptă banii pe card, pentru că și băncile vor avea zile libere. Între timp, ministrul muncii Marius Budăi a transmis că exclude vehement scenariul prin care țara noastră ar putea rămâne fără bani de pensii.

, nu cred că părinţii şi bunicii noştri merită ca o asemenea informaţie să nu fie exclusă din start. Nu este nicio problemă cu plata pensiilor şi nu va fi niciodată o problemă cu plata pensiilor”, a asigurat Marius Budăi. Ministrul muncii a comentat informația transmisă de directorul Casei Județene de Pensii Brașov, Diana Itu, care transmitea că s-ar termina banii de pensii.

”La nivelul anului 2022 avem un număr de aproximativ 160.000 de pensionari, din care 150.000 sunt pensionari de stat, 5000 sunt pensii comunitare, 853 avem pensii de agricultori, iar 10.300 avem pensii speciale”, a declarat directorul Casei Judeţene de Pensii Braşov. Asta, în condițiile în care Brașovul este un bun exemplu, un județ care o duce mai bine la acest capitol, comparativ cu alte județe.

De exemplu, aici există 115 de bătrâni, cu vârsta peste 65 de ani la 100 de copii până în 15 ani, în timp ce la nivel național media e de 121 de persoane peste 65 de ani la 100 de copii până în 15 ani. În condițiile în care există județe unde raportul e de 130 la 100, specialiștii avertizau că taxele și impozitele pe salarii din aceste zone nu ar reuși să acopere pensiile.

Cu toate acestea, Marius Budăi a insistat asupra faptului că vor exista mereu bani de pensii. Mai mult, nu se pune problema tăierii de venituri, că e vorba de pensii sau salarii. ”De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne vom schimba obiceiul începând de anul ăsta, sub nicio formă. Am spus foarte clar că o strângere a şurubului trebuie şi din partea statului, din solidaritate pentru cetăţeni.

Şi atunci, la Ministerul Muncii, deja de ieri (miercuri – n.r.) am semnat un ordin şi am redus cu 20% şi în unele locuri chiar cu 30% consumul de combustibil, studiem foarte bine şi am cerut agenţiilor din subordine ca acele achiziţii de bunuri şi servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcţia bugetului, să fie amânate şi de asemenea deplasările, atât interne, cât şi externe, acolo unde suportă, să fie cuplate între ele, să fie amânate dacă se poate ş.a.m.d., dar nicidecum pe spinarea cetăţenilor României”, a transmis Budăi.