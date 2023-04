Pentagon Leaks. Noi documente arată ample lupte interne între oficialii ruși. De ce a descoperit guvernul SUA târziu scurgerea de informații

Pentagon Leaks. Luptele interne din interiorul guvernului rus par mai ample și mai profunde decât se înțelegea până acum, arată un nou pachet de documente secrete, recent scurse online. Documentele suplimentare sugerează, de asemenea, că breșa agențiilor de informații americane ar putea conține mult mai multe materiale decât se credea anterior.

Documentele suplimentare, care nu s-au regăsit în setul de 53 de pagini care a ajuns în atenția publicului săptămâna trecută, descriu o imagine a oficialilor ruși care se ceartă în legătură cu numărul de morți și răniți în războiul din Ucraina, agenția de informații internă acuzând armata că ascunde amploarea numărului victimelor pe care le-a înregistrat Rusia.

Noul lot, care conține 27 de pagini, întărește cât de adânc au pătruns agențiile de spionaj americane în aproape fiecare aspect al aparatului de informații rusesc și al structurii de comandă militară. De asemenea, arată că breșa agențiilor de informații americane ar putea conține mult mai mult material decât se înțelegea până acum, relatează .

Într-un document, oficialii americani de informații spun că principala agenție de informații interne a Rusiei, Serviciul Federal de Securitate, sau FSB, a “acuzat” Ministerul rus al Apărării “că ascunde victimele rusești în Ucraina”. Constatarea evidențiază “reticența continuă a oficialilor militari de a transmite vești proaste în susul lanțului de comandă”, spun ei.

Consemnarea, datată la 28 februarie într-un document cu o serie de actualizări despre războiul din Ucraina și alte puncte fierbinți la nivel mondial, pare să se bazeze pe interceptări electronice colectate de agențiile de informații americane.

Luate împreună, documentele subliniază câteva dintre motivele principale pentru care, în opinia multor analiști, președintele rus Vladimir V. Putin nu a reușit să obțină o victorie militară în Ucraina după mai mult de 13 luni de război.

Printre acestea: luptele interne și arătarea cu degetul între agențiile rusești responsabile pentru diferite aspecte ale războiului, inclusiv FSB și Ministerul Apărării. Înregistrarea scursă despre numărul de victime oferă puțin context pentru constatarea oficialilor din serviciile de informații, dar raportează că FSB pune la îndoială numărul de victime al Ministerului Apărării în cadrul discuțiilor din cadrul guvernului rus.

Noile documente oferă, de asemenea, detalii noi despre o dispută foarte publică din februarie, în care Evgheni Prigojin, omul de afaceri care conduce grupul Wagner, a acuzat oficialii militari ruși că au reținut muniția de care aveau nevoie urgentă luptătorii săi.

Noile documente au fost partajate ca fotografii, iar unele dintre ele au pagini lipsă. Cele prezentate în întregime includ materiale de la Agenția Națională de Securitate, Biroul Directorului Serviciului Național de Informații și Direcția de informații a Statului Major Întrunit al Pentagonului.

Ce știm despre documentele Pentagon Leaks

La câteva zile după ce documente ale serviciilor de informații americane, unele marcate “top secret”, au fost găsite circulând pe rețelele de socializare, rămân multe întrebări despre cum au ajuns publice zeci de pagini din ședințele Pentagonului și cât de multă încredere trebuie să le acordăm.

Sunt documentele reale?

Da, spun oficialii – cel puțin, în cea mai mare parte. FBI lucrează pentru a determina sursa scurgerii de informații, iar oficialii americani încearcă să afle nu numai cine a luat documentele și le-a postat online, ci și de ce și ce fel de daune ar putea provoca dezvăluirile.

Unele documente au fost falsificate, au declarat oficialii, dar aceste revizuiri par să fi fost făcute după ce materialul a fost încărcat inițial pe internet. Nu este clar cine a falsificat rapoartele sau de ce a făcut acest lucru.

Oricare ar fi motivul, o parte din materiale, spun analiștii militari, supraestimează estimările americane privind morții de război ucraineni și subestimează numărul de soldați ruși uciși de la invazia Moscovei în țara vecină de anul trecut. Și, deși oficialii au confirmat că multe dintre documente sunt autentice, este de asemenea neclar cât de precise sunt evaluările lor de informații.

De unde provin materialele?

Dovezile că este vorba de o scurgere de informații, și nu de un hacker, par puternice. Materialul – fotografii ale rapoartelor de informare tipărite – circulă pe platforme precum Twitter, 4chan și Telegram, dar fișierele au stat pe Discord, o platformă de mesagerie, încă de la începutul lunii martie, au declarat analiștii.

Imaginile arată ca niște fotografii făcute în grabă ale unor bucăți de hârtie așezate deasupra a ceea ce pare a fi o revistă de vânătoare. Foști oficiali care au analizat materialul spun că se pare că o informare clasificată a fost împăturită, pusă într-un buzunar și apoi scoasă dintr-o zonă securizată pentru a fi fotografiată.

Unele documente au fost marcate în mod specific doar pentru ochii americanilor, ceea ce crește probabilitatea ca un oficial american să fi divulgat informațiile. Sute, dacă nu mii, de oficiali guvernamentali americani au autorizațiile de securitate necesare pentru a avea acces la documente, a declarat un oficial american de rang înalt, ceea ce complică căutarea celui care le-a divulgat.

Potrivit , sursa scurgerii de informații ar fi . Tânărul a publicat documentele clasificate pe un grup de discuții pe platforma Discord, grup unde 25 de cetățeni împărtășeau o pasiune comună pentru ”arme, echipament militar și Dumnezeu”.

Ce spun documentele?

Scurgerea de informații pare să meargă mult dincolo de materialele clasificate despre Rusia și Ucraina, iar informațiile dezvăluite în scurgere sunt remarcabil de oportune. Analiștii de securitate care au analizat documentele de pe site-urile de socializare spun că această colecție tot mai mare include, de asemenea, materiale informative sensibile despre Canada, China, Israel și Coreea de Sud, pe lângă teatrul militar Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

Ucraina

în mod fundamental înțelegerea a ceea ce se întâmplă pe front și nici nu conțin planuri de luptă specifice. Dar detaliază planurile secrete ale americanilor și NATO de consolidare a armatei ucrainene. De asemenea, acestea sugerează că forțele ucrainene se află într-o situație mai dificilă decât a recunoscut public guvernul lor. Fără un aflux de muniții, arată documentele, sistemul de apărare aeriană al Ucrainei s-ar putea prăbuși în curând, ceea ce ar putea permite Rusiei să își dezlănțuie forțele aeriene asupra trupelor ucrainene.

Un document prezintă patru scenarii “wild card” care ar putea afecta cursul războiului: scenarii ipotetice care includ moartea președinților Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski al Ucrainei, înlăturarea conducerii în cadrul forțelor armate ruse și un atac ucrainean asupra Kremlinului. Oficialii americani au refuzat să spună dacă documentul este autentic, dar nu i-au contestat autenticitatea.

Oficialii americani au pregătit o evaluare sumbră a uneia dintre cele mai lungi bătălii din război, la Bahmut, și au tras cortina asupra deciziei generalilor ucraineni de a folosi unități de elită pentru a-i respinge pe ruși acolo. Pentru a se pregăti pentru introducerea tancurilor avansate furnizate de NATO pe câmpurile de luptă din Ucraina, forțele rusești se pregătesc să plătească un bonus trupelor care reușesc să avarieze sau să distrugă unul.

Scurgerea de informații în sine – în special confirmarea faptului că Statele Unite spionează aliații și adversarii deopotrivă – se poate dovedi dăunătoare pentru coaliția unificată care a apărut pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia rusă. De asemenea, îi poate face pe aliați să se gândească de două ori înainte de a împărtăși informații sensibile.

Alte dezvăluiri

Oficialii din Coreea de Sud, aliat american cheie a cărui politică oficială este de a nu furniza arme letale țărilor aflate în război, s-au temut că Statele Unite ar putea redirecționa arme sud-coreene către Kiev. Guvernul sud-coreean a încercat să minimalizeze dezvăluirile, pe care parlamentarii opoziției le-au criticat ca fiind posibile dovezi ale spionajului american.

Este posibil ca un grup de hackeri sub îndrumarea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei să fi compromis în februarie o companie canadiană de gazoducte și să fi provocat daune infrastructurii acesteia.

O evaluare a Pentagonului a sugerat că este posibil ca liderii Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, să fi încurajat personalul agenției și cetățenii israelieni să participe la protestele antiguvernamentale care au zguduit țara în martie.

Oficialii israelieni au respins cu fermitate raportul, ceea ce a dus la întrebări din partea comentatorilor israelieni cu privire la calitatea colectării și analizei serviciilor de informații americane. Unul dintre documente prezintă o evaluare americană a scenariilor care ar putea determina Israelul să furnizeze arme Ucrainei, contrar politicii israeliene actuale.

Egiptul și Emiratele Arabe Unite, doi parteneri-cheie ai SUA în Orientul Mijlociu, au negat informațiile apărute în The Washington Post și The Associated Press potrivit cărora ar fi plănuit să colaboreze cu Rusia împotriva intereselor americane.

Poate că armata rusă se clatină, dar grupul privat de mercenari Wagner – condus de un aliat al lui Putin – este înfloritor în mare parte din lume. Wagner lucrează pentru a zădărnici interesele americane în Africa și a explorat posibilitatea de a se extinde în Haiti, chiar sub nasul Statelor Unite.

A pătruns SUA în serviciile secrete rusești?

Documentele Pentagonului oferă o privire asupra profunzimii cunoștințelor americane în ceea ce privește serviciile de securitate și de informații ale Rusiei, permițând Washingtonului să avertizeze Ucraina cu privire la loviturile planificate și să obțină informații despre puterea mașinăriei de război a Moscovei. Materialul întărește o idee pe care oficialii serviciilor de informații o recunosc de mult timp: Statele Unite au o înțelegere mai clară a operațiunilor militare rusești decât a planificării ucrainene.

Aparatul militar este atât de profund compromis, sugerează documentele, încât serviciile secrete americane au reușit să obțină zilnic avertismente în timp real cu privire la calendarul loviturilor Moscovei și chiar la țintele sale specifice. Acest lucru s-ar putea schimba acum.

Scurgerea de informații are potențialul de a provoca pagube reale efortului de război al Ucrainei prin expunerea agențiilor rusești despre care Statele Unite știu cel mai bine, oferind Moscovei o potențială oportunitate de a tăia sursele de informații.

De ce nu au observat SUA documentele mai devreme

Documentele Pentagonului au circulat pe internet timp de luni de zile fără a fi descoperite de guvernul american – ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la motivul pentru care administrația nu le-a observat. Imagini ale documentelor clasificate care au circulat pe rețelele de socializare în ultimele zile au fost postate pe un site popular de mesagerie încă din ianuarie. Dar se pare că acestea au atras atenția guvernului abia în momentul în care au fost raportate pentru prima dată în mass-media, la începutul lunii aprilie.

“Nimeni din guvernul american nu știa că sunt acolo”, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului. În ceea ce privește motivul pentru care nu au știut: “Nu putem răspunde încă la această întrebare”, a declarat un înalt oficial al administrației, citat de . “Am dori cu toții să înțelegem cum s-a întâmplat acest lucru.”

Oficiali de rang înalt din cadrul aparatului de securitate națională au fost informați cu privire la documente pe 6 aprilie, în aceeași zi în care scurgerea de informații a fost raportată pentru prima dată de The New York Times, potrivit altor doi oficiali americani de rang înalt. Iar administrația Biden a început să cerceteze scurgerea abia săptămâna trecută.

Întârzierea a făcut ca actuali și foști oficiali să se întrebe de ce breșa a trecut neobservată atât de mult timp. Și sugerează că ar putea exista un mare punct mort online în procesul de colectare a informațiilor din SUA.

“Agențiile guvernamentale federale nu monitorizează în mod proactiv forumurile online în căutarea unor activități legate de amenințări”, a declarat John Cohen, fost subsecretar interimar pentru informații și analiză la Departamentul pentru Securitate Internă. “Dacă o persoană sau o entitate ar posta informații clasificate pe unul dintre aceste forumuri, există o mare probabilitate ca oficialii guvernamentali să nu le detecteze.”

Oficialii de la vârful Pentagonului, din comunitatea serviciilor de informații și de la Departamentul de Justiție încă se străduiesc să înțeleagă cine a fost primul care a divulgat documentele, câte documente clasificate ale SUA ar putea să mai circule și de ce au trecut neobservate.

Nu există un birou responsabil cu monitorizarea rețelelor de socializare

Actuali și foști oficiali au declarat că, deși fiecare agenție este responsabilă pentru investigarea breșelor de informații în cadrul propriilor departamente, nu există un birou care să fie responsabil pentru monitorizarea, de exemplu, a site-urilor de socializare pentru scurgeri de informații clasificate.

Guvernul SUA – inclusiv Pentagonul și agențiile din comunitatea serviciilor de informații – susține că nu spionează americanii, și există un argument potrivit căruia monitorizarea acestor forumuri online – chiar și pentru materiale care au fost scurse ilegal – ar putea fi considerată tocmai acest lucru.

“Chiar vrem ca guvernul să monitorizeze tot ce se spune pe site-urile de socializare? Răspunsul la această întrebare este nu. Dacă faci acest lucru, intri automat în probleme legate de libertățile civile”, a declarat un fost oficial din cadrul serviciilor de informații americane, familiarizat cu investigația documentelor. “Nu am găsit încă o cale de a naviga între, pe de o parte, protejarea drepturilor oamenilor de a vorbi și, pe de altă parte, aflarea a ceea ce se întâmplă.”

În ultimii ani, mai multe agenții guvernamentale au devenit conștiente de potențialul avantaj al monitorizării anumitor forumuri online, a declarat Cohen. Problema, însă, este că există anumite limitări legale cu privire la ceea ce pot face oficialii guvernamentali pentru a urmări activitatea americanilor în rețelele sociale.

FBI are voie să intre pe site-urile de socializare și pe alte forumuri online pentru a monitoriza activitatea atunci când a deschis un caz specific, a spus Cohen. Departamentul pentru Securitate Internă poate, de asemenea, să monitorizeze anumite activități online – dar numai pe forumuri deschise publicului.

Comunitatea serviciilor de informații poate, de asemenea, să monitorizeze mesajele de pe rețelele de socializare, precum și alte comunicări, ale străinilor. Dar, în acest caz, individul nu amenința cu acte de violență și nu există semne că persoana era cunoscută de forțele de ordine din alte motive.

Discord “cooperează cu forțele de ordine”

Diferite agenții din cadrul guvernului american comunică adesea cu platformele de socializare cu privire la conținutul care se referă la orice, de la dezinformare și dezinformare la securitatea alegerilor, discursuri de ură și mesaje care amenință cu violența. Dar nu este clar în ce măsură guvernul cere companiilor să elimine conținut specific de pe site-urile lor și dacă companiile se conformează.

Discord a precizat într-o declarație trimisă prin e-mail că, în ceea ce privește încălcarea materialelor clasificate, compania “cooperează cu forțele de ordine”. “Atunci când ni se aduce la cunoștință un conținut care încalcă politicile noastre, echipa noastră de siguranță investighează și ia măsurile adecvate, inclusiv interzicerea utilizatorilor, închiderea serverelor și colaborarea cu forțele de ordine”, se arată în declarația companiei. Discord a precizat că folosește un “mix de instrumente proactive și reactive” pentru a ține departe de platformă conținutul care încalcă politica sa.

Cohen a susținut că guvernul trebuie să găsească o modalitate de a monitoriza mai atent activitatea online care nu amenință cu acte de violență sau nu are legătură cu terorismul, dar care poate fi totuși ilegală, cum ar fi scurgerea de informații clasificate. Însă, a spus el, să se bazeze pe instituțiile de cercetare sau academice care urmăresc activitatea ilicită pe internet ar putea fi o cale mai ușoară decât să ceară agențiilor de aplicare a legii sau de informații să se ocupe de monitorizare.

În ultimele zile, oficialii din cadrul administrației Biden s-au confruntat, de asemenea, cu întrebări dure din partea aliaților cu privire la modul în care s-a produs scurgerea de informații și de ce SUA o investighează abia acum. Oficialii americani au discutat, de asemenea, cu aliații din Europa și cu Kievul dacă intenționează să restricționeze diseminarea informațiilor clasificate despre războiul din Ucraina.