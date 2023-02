Cristi Borcea, destăinuiri emoționante la “Fiță cu Adiță”: ”Îmi dau lacrimile. Pentru fotbal am făcut pușcărie, am făcut operație pe cord, două divorțuri”

Dinamo este în și are . Soluția ar putea veni de la un investitor serios, și sunt fani care ar dori să-l vadă din nou, alături de echipă, pe Cristi Borcea.

Cristi Borcea, mărturisire șocantă: ”Niciodată nu mă mai uit la un meci cap-coadă”

În perioada în care Cristi Borcea era acționar la Dinamo, echipa reprezenta o forță în fotbalul românesc. Chiar dacă visul său, o prezență în Liga Campionilor, nu a devenit realitate.

Acum, a spus-o răspicat în mai multe rânduri, nu-și mai dorește să se implice în mod direct în fotbal. A dezvăluit motivele și în emisiunea „Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu. Reiterând însă și ideea că nu ar spune nu ca fiul său, Patrick, să o facă. Însă numai în condițiile în care lucrurile vor intra pe un făgaș normal, iar Dinamo va avea un stadion nou.

”De multe ori îmi dau și lacrimile, dar am făcut pușcărie, am făcut operație pe cord la 41 de ani, am două divorțuri… toate din pricina fotbalului și pasiunii. E gata, deja este prea mult. Niciodată nu mă mai uit la un meci cap-coadă.

Pasiunea pentru mine, pentru fotbal, nu mai este ce a fost. A jurat Dinamo să facă un stadion nou, să fiu un acționar, să se ocupe Patrick de compartimentul marketing, cum am început și eu, să vin la tribuna oficială, să fiu aplaudat, să fiu la protocol, frumos…

Sunt foarte mulți dinamoviști, cu bani, care asta ar dori foarte mult. E foarte greu, fără stadion e foarte greu (n.r.: să ajungă Dinamo înapoi la locul pe care îl merită)”, a spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea dezvăluie și modul în care viața sa s-a schimbat după operația pe cord deschis. ”În mod normal se iau 10 pastile. Dar eu iau 30 (n.r.: pentru inimă), că cinci-șase sunt de somn.

A fost prima dată când n-am dormit două săptămâni, când am pierdut campionatul cu Rapid în 99. Atunci am dormit după două săptămâni. Și momentul în care s-a agravat, după ce am pierdut campionatul cu Urziceniul, n-am mai putut să dorm fără medicamente.

Mă uitam la Victor cum dormea (n.r.: în pușcărie), dormea și pe scaun, eu cu Giovanni ne plimbam prin cameră”, a povestit Cristi Borcea la “Fiță cu Adiță.