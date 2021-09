Răzvan Zăvăleanu, interviu premium pentru Fanatik: „Cea mai bună ofertă pentru Sorescu a fost de la FCSB!” + Patru investitori, interesați să preia Dinamo. Exclusiv

FANATIK își pregătește intrarea în insolvență după managementul lui Cortacero, care a încărcat clubul cu datorii de 7,5 milioane de euro într-un singur an.

Pentru a gestiona insolvența lui Dinamo a fost angajată firma RTZ & Partners, deținută de , om cu mare experiență și în gestionarea cluburilor de fotbal aflate în incapacitate de plată. A fost la CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, Gaz Metan sau FC Brașov, înainte de a ajunge la Dinamo.

Răzvan Zăvăleanu, mega-interviu pentru Fanatik! Despre managementul lui Cortacero, investitori interesați de Dinamo și transferul lui Sorescu la FCSB

Răzvan Zăvăleanu a acceptat un amplu interviu pentru FANATIK în care nu a evitat subiectele fierbinți care țin de situația clubului, onorariul pe care îl încasează firma sa de la Dinamo, procentele din transferuri, situația complicată a lui Dario Bonetti, dar și motivul pentru care Deian Sorescu nu a mai ajuns la FCSB în această vară.

Administratorul judiciar ne-a declarat la începutul interviului că Dinamo nu ar fi o firmă cu probleme deosebite din punct de vedere al unei societăți aflate în insolvență, dar că nu a văzut niciodată la o echipă de fotbal un management ca al lui Pablo Cortacero. Unul dintre țelurile principale este să găsească un nou investitor la echipă, altfel insolvența de la Dinamo mai poate dura încă 4-5 ani, și asta dacă lucrurile merg bine.

“Un club de fotbal cred că ar trebui manageriat după regulile unei societăți”

În primul rând, aveți o experiență mare în domeniul insolvențelor. Ați fost la CFR Cluj, Dinamo, ASA Târgu Mureș, Gaz Metan Mediaș, Brașov. De ce ajung echipele de fotbal într-o astfel de situație?

– La Brașov a fost o chestie conjuncturală, am stat doar două săptămâni acolo. În primă fază am lucrat la Universitatea Cluj. Nu în insolvență, dar prima mea echipă a fost U Cluj, unde am lucrat ca și consilier juridic și director executiv, o perioadă. Fotbalul are caracteristicile sale separate față de ceea ce se întâmplă în mod normal în managementul unei societăți și cred că ar trebui manageriat după regulile unei societăți. Din păcate, acest lucru nu prea se întâmplă.

Poate că în ultima perioadă sunt companii fotbalistice care au început să pună accent pe acest lucru, măcar două sau trei la nivelul fotbalului românesc. Dar până în urmă cu puțin timp, nu se întâmpla acest lucru. Până nu există o simbioză între oamenii de fotbal care se pricep la partea sportivă și oamenii de management. Existau doar oameni de fotbal. Ori dacă nu ai cunoștințe serioase despre economie, drept și administrație îți este foarte greu ca în organizarea unui club de fotbal să reușești să menții lucrurile la un nivel financiar, în primul rând, acceptabil.

“Cel puțin în România, drepturile tv țin în viață cluburile”

Există multe provocări în a ține un club de fotbal, evident…

– Sunt foarte multe și în primul rând salariile extrem de mari ale jucătorilor și trebuie păstrat acest echilibru. Cel puțin în România, drepturile tv țin în viață cluburile. Dacă nu reușești să sincronizezi încasările tale cu ce poți să plătești, ai o mare problemă. În general, ce s-a întâmplat? Din dorința de a face performanță sportivă, oamenii au angajat jucători, indiferent de costuri, fără să se uite în partea cealaltă.

Și atunci a intervenit această problemă. Pe de altă parte există un lucru care se discută de mai multă vreme, introziunea statului prin terțele sale dezmembrăminte, că vorbim de autorități locale, județene, în fenomenul sportiv. Aici avem o problemă. Cluburile private, susținute din bani privați unde este mult mai greu să scoți bani din buzunar versus cluburile susținute de primării sau consiliile județene unde vin bani mai ușor, dar niciodată nu știi dacă îți vine ce ți s-a promis. În aceeași măsură, cluburile respective nu prea sunt gestionate de profesioniști. Și atunci se întâmplă toate aceste lucruri care împing cluburile spre incapacitate de plată.

Cea mai dificilă situație în fotbal: sancțiunea de 24 de puncte aplicată CFR-ului și interdicția la transferuri de la Dinamo

Care este cea mai dificilă situație din fotbal cu care v-ați confruntat?

– Cred că cele mai dificile ar fi sancțiunea de 24 de puncte aplicată CFR-ului, respectiv interdicția la transferuri aplicată celor de la Dinamo.

Cum ați ajuns la Dinamo?

– Am fost contactați de membrii ai DDB-ului care au spus că fac o evaluare a mai multor practicieni în insolvență și având în vedere experiența noastră pe fotbal, ne-au propus să participăm la aceste haideți să le spunem, interviuri. Am discutat cu ei, am discutat cu apropiați ai echipei și ulterior ne-au anunțat că suntem aleși.

“Domnul Badea este foarte apropiat sentimental de Dinamo și ajută cu tot ce poate. Nu în calitate de acționar”

În spațiul public au apărut informații că ați negociat cu domnul Nicolae Badea și că el v-a recomandat…

– Nu a fost nicio negociere cu domnul Badea. A fost o întâlnire în cadrul căreia ne-am cunoscut. Domnul Badea este foarte apropiat sentimental de Dinamo și ajută cu tot ce poate. Nu în calitate de acționar, nu în calitate de patron, nu în calitate de șef. Dar este foarte sufletist pentru Dinamo.

Da, am avut o discuție în care am vorbit în mod general despre cum vedem derularea procesului de insolvență de la Dinamo, dar nu aș putea spune că dumnealui a luat o decizie în sensul ăsta. Mi se pare normal că s-a consultat cu membrii DDB, dar așa cum am spus, și cu alți apropiați și mari dinamoviști și pentru noi a fost o onoare că am fost cei aleși.

Domnul Badea este foarte apropiat de echipă, așa cum ați spus. Credeți că poate reveni în acționariatul echipei?

– Tot ce pot să spun este că m-ar bucura nespus ca orice dinamovist să revină în acționariatul echipei atâta cât susține echipa. Această formație are nevoie de susținere din toate punctele de vedere și domnul Badea și orice alt dinamovist sunt bine veniți, din punctul meu de vedere.

“S-au acumulat datorii de 7,5 milioane euro, dintre care mai mult de jumătate au fost plătite din efortul DDB-ului sau din drepturile tv”

Ce ați găsit la Dinamo când ați ajuns?

– O situație haotică din punctul de vedere al organizării administrative. Am observat că lucrurile se întâmplau ca și cum de multă vreme nu exista un stăpân. Începând de la lucrurile simple: programul angajaților și modul în care aceștia înțeleg să își desfășoare atribuțiile de serviciu, comportamentul jucătorilor care erau tot în grevă când am venit, situație pe care nu am întâlnit-o la nicio echipă la care am fost. Între timp, lucrurile s-au mai stabilizat. Și am mai găsit datorii imense care s-au adunat în perioada august 2020 și iulie 2021, când am venit noi.

Pablo Cortacero a manageriat clubul din august 2020. Din expertiza dumneavoastră cât de mare a fost dezastrul creat de managementul spaniol la club?

– Pot să vă dau niște exemple cu cifre. În această perioadă s-au acumulat datorii de 7,5 milioane euro, dintre care mai mult de jumătate au fost plătite din efortul DDB-ului sau din drepturile tv sau sponsori. Dar au fost cheltuieli angajate de noua administrație. Din punctul nostru de vedere, multe din aceste cheltuieli au fost inutile și inexplicabile și mă refer la lucruri pe care le știe oricine. Au fost angajați jucători foarte în vârstă, care nu au mai jucat de multă vreme, care nu mai erau capabili să joace, pe salarii foarte mari. Aceste salarii conjugate cu obligațiile către bugetul de stat au condus către incapacitatea de plată. Evident că noi am verificat o perioadă mai mare în spate. Legea ne spune o perioadă de doi ani pe care trebuie să o verificăm. Clubul, deși avea niște datorii, era în stare să își deruleze afacerile fără niciun fel de problemă gravă. Dar aceste 7,5 milioane care au încărcat deodată activitatea clubului, l-au dat peste cap și a intrat în incapacitate de plată.

“Puterea acționarilor este una limitată. Ei nu mai conduc societatea”

Ați mai văzut așa ceva?

– Nu, asemenea situație nu. Nu am mai văzut nicăieri. Au fost situații legate de datoriile către jucători care nu au putut fi achitate, dar așa ceva, nu. Lucrurile pot arăta în două feluri: ori au fost gestionate de un nepriceput absolut, ori ca și cum ar fi fost gestionate de o persoană foarte interesată să ducă societatea într-o asemenea direcție.

Și dumneavoastră ați avansat această idee în urmă cu două luni, că există premise ca managementul anterior să fie gestionat astfel încât să ducă societatea în insolvență și faliment. Ce s-ar putea întâmpla cu Pablo Cortacero dacă se dovedește asta? Ar putea pierde pachetul majoritar de acțiuni?

– Nu cred că am vorbit despre pierderea acțiunilor, dar, legal vorbind, posibilă orice variantă menită să ducă la salvarea lui Dinamo. Deci, astăzi, puterea acționarilor este una limitată. Ei nu mai conduc societatea. Ea este condusă de administratorul special, domnul Iuliu Mureșan, sub supravegherea RTZ & Partners. Acționarii nu mai conduc societatea. Cine dorește să fie acționar al lui Dinamo trebuie să vină și să finanțeze activitatea lui Dinamo. Deci, dincolo de aceste aspecte, nu aș mai face speculații la modul în care va arăta acționariatul lui Dinamo la finalul planului de reorganizare, dar este evident că noi căutăm acționari pe care, cu o formă sau alta, să îi atragem și să devină acționari de bază, strategici, pe termen lung.

“Pablo Cortacero nu s-a înscris la masa credală. Este în continuare acționarul principal”

Domnul Cortacero s-a înscris la masa credală?

– Nu. Este o informație eronată. Inițial, pe portalul instanțelor, a fost trecut pentru că reprezenta societatea, de către judecător. Când au apărut cererile de creditori, a fost luat la grămadă cu ceilalți, dar Pablo Cortacero nu s-a înscris la masa credală.

El rămâne acționarul principal al echipei, nu?

– Da. Este acționarul principal. Astăzi, cel puțin, asta este situația.

Despre managementul lui Negoiță la Dinamo: “Arată ca și cum ar fi dorit să o înstrăineze, adică o societate pe care o ții pe linia de plutire”

Îl vedeți vinovat și pe domnul Negoiță pentru această situație?

– Cred că domnul Negoiță a ținut lucrurile pe o anumită linie de plutire. Dincolo de supărările pe domnul Negoiță ale suporterilor, legate de lipsa de performanță și de faptul că Dinamo nu poate fi văzută ca o Cenușăreasă în arealul fotbalului românesc. Cel puțin până la acest moment, nu avem date că domnul Negoiță a săvârșit lucruri sancționate de lege. Sunt mici aspecte pe care le-am reținut în raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la starea de insolvență a societății, dar nu sunt chestii determinante, cum sunt cele de care vorbeam, 7,5 milioane de euro.

Au venit bani dinspre domnul Negoiță, au mai plecat, s-au plătit din datorii, s-au mai acumulat datorii. Dar nu arată ca și cum cineva și-a dorit să bage societatea în faliment. Arată ca și cum ar fi dorit să o înstrăineze, adică o societate pe care o ții pe linia de plutire, nu vrei să mai bagi nu știu ce fonduri în ea, dar nu ca și cum îți dorești falimentul.

“Bonetti ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare, dar nu a făcut-o. Dorea să revină la club după Covid, dar am decis să reziliem unilateral”

Ați mai pus la punct din lucruri la echipă, însă v-ați lovit de o problemă cu antrenorul Dario Bonetti. Ce v-a cerut ca să semneze rezilierea?

– N-a cerut. Am avut mai multe discuții. I-am transmis domnului Bonetti că eșecul cu FCSB este cea mai rușinoasă înfrângere din istoria lui Dinamo. Orice persoană care ar fi fost implicată la Dinamo din punct de vedere tehnic ca antrenor, fie că am fi vorbit despre Mourinho, Guardiola sau orice alt antrenor român sau străin, cred că ar fi trebuit să își dea demisia de onoare după ce s-a întâmplat. Noi am încercat să obținem de la dumnealui o poziție finală să ne spună ce dorește. Poziția finală a fost că după ce trece COVID-ul se întoarce la club. Așa că !

A existat vreo ceartă cu Dario Bonetti?

– N-am avut nimic cu Dario Bonetti, dimpotrivă, a fost adus la echipă cu speranță. Dincolo de seria de înfrângeri este sentimentul de rușine pe care îl încearcă suporterii dinamoviști vis-a-vis de rezultatul cu FCSB, care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Jucătorii sunt cu plata la zi, administrativ lucrurile sunt într-o oarecare liniște, am încercat să punem toate condițiile la dispoziție.

Dacă jucătorii nu au avut aer condiționat, i-am mutat la hotel, dacă nu a fost mâncare, i-am dus la restaurant. Dacă a fost nevoie să aducem pe nu știu cine, am adus. De acolo ne așteptăm, din punct de vedere sportiv, echipa să fie gestionată de antrenor. Iar dacă se întâmplă astfel de accidente îngrozitoare, cineva să răspundă.

“Discutăm și încercăm să atragem bani astfel încât anul viitor să avem un buget acoperitor pentru nevoile echipei”

Care sunt veniturile lui Dinamo în acest moment?

– Cele mai importante venituri sunt din drepturile tv și cele provenind de la sponsorul principal, Unibet. Mai avem o serie de sponsori importanți, care ajută foarte mult Dinamo. Nu sunt de ajuns astăzi, dar avem numeroase discuții în mai multe direcții, încercând să atragem sponsori noi sau să renegociem contracte.

Am reorganizat departamentul de marketing, avem doi noi colegi care se ocupă de aceste lucruri. Discutăm și încercăm să atragem bani astfel încât anul viitor să avem un buget acoperitor pentru nevoile echipei.

“Planul de reorganizare ar trebui să fie gata până în martie, ca să primim licența pentru sezonul viitor”

Planul de reorganizare când estimați că va fi aprobat?

– Planul de reorganizare ar trebui să fie gata până în martie, ca să primim licența pentru sezonul viitor. Lucrurile sunt așa fixate în termene, pe de o parte termenele legale, de cealaltă parte cele regulamentare, încât îmi este foarte greu să vă spun astăzi cum vom reuși să ne descurcăm. Din punctul de vedere al legii sunt niște termene care nicicum nu pot fi depășite. Trebuie să le respecți și nu știu dacă vom reuși să ne încadrăm acolo.

Noi vom face toate eforturile ca să avem planul de reorganizare gata cât mai repede, nu știu dacă va putea fi depus în cea mai bună formă posibilă având în vedere această presiune a timpului ca să fim licențiați. Cert este că există clauze regulamentare pe care eu nu le consider în concordanță cu legea, dar pe care trebuie să le respectăm ca Dinamo să nu fie sancționată. Clauze potrivit cărora, dacă până la data stabilită nu ai un plan de reorganizare aprobat, nu ți se acordă licența.

Pe de altă parte, în legea insolvenței se spune că nicio societate nu poate suferi o discriminare. Nu aș vrea să ajungem în situația în care Dinamo să fie discriminată și ulterior să ne judecăm nu știu cât timp și Dinamo să sufere consecințele. Și atunci încercăm să satisfacem ambele probleme, atât cea legală, cât și cea regulamentară.

“Onorariul pe care RTZ urmează să îl încaseze de la Dinamo este foarte mic în comparație cu ceea ce se practică pe piață”

A apărut o controversă vis-a-vis de salariul dumneavoastră, cifrat undeva la 11.000 de euro, și onorariul perceput de RTZ & Partners de la Dinamo și mi-aș dori să clarificăm și acest aspect…

– Mă bucur foarte tare că mă întrebați acest lucru. De fiecare dată când vorbesc cu presa, încerc să spun că nu Răzvan Zăvăleanu este administratorul judiciar al lui Dinamo, dar se perpetuează acest lucru. Administratorul judiciar al lui Dinamo este RTZ & Partners, o societate cu zeci de angajați, dintre care o echipă de șapte oameni lucrează pentru Dinamo. În fiecare zi.

Din timpul meu personal, peste 90% zilnic merge către Dinamo. Onorariul pe care RTZ urmează să îl încaseze de la Dinamo, pentru că până azi nu am încasat nimic, ba dimpotrivă, am ajutat Dinamo, onorariul este foarte mic în comparație cu ceea ce se practică pe piață. Noi avem în portofoliu sute de societăți pe care le gestionăm, care nu au aceeași rezonanță ca Dinamo, dar sunt mult mai importante din punct de vedere financiar, unde onorariile sunt consistente, potrivite cu munca noastră.

Este vorba de o muncă specializată, a unor profesioniști, care au ani de pregătire și experiență în spate. Iar atunci când ai echipe interdisciplinare în spate care îți muncesc într-o companie, în niciun caz nu poți să zici că aceste sume sunt mari. Eu știu că dă bine să spui că persoana respectivă încasează nu știu ce sume. Dar credeți-mă, în această etapă, munca noastră este foarte importantă. Este salariul unei echipe de 7 oameni, nu zic de toată firma, raportată la salariul unui fotbalist.

Vă rog să comparați dumneavoastră să vedeți dacă este ceva ieșit din comun sau nu. Noi credem că ne facem treaba cu mult profesionalism, iar cei care lucrează cu noi ne apreciază. Suntem fermi, nu lăsăm ca lucrurile să devieze într-o parte sau alta, muncim legal și credem că trebuie să fim plătiți corespunzător pentru asta.

Fără investitor, Dinamo iese din insolvență abia în 2025!

Aveți o estimare pentru data la care Dinamo ar putea să iasă din insolvență?

– Dacă vom avea un investitor capabil să preia tot ceea ce înseamnă Dinamo… Ce înseamnă să preia? O dată, să vină și să plătească toate datoriile curente, ceea ce s-a acumulat înainte de deschiderea procedurii și să garanteze cu o sumă de 20 de milioane de euro performanța pentru următorii cinci ani.

Dacă vom avea un astfel de investitor, probabil că societatea ar putea ieși din insolvență între trei și șase luni. Dacă nu vom avea un astfel de investitor și va trebui ca prin noi înșine să rezolvăm problemele financiare de la Dinamo, probabil că 2024, poate că 2025, sunt niște repere temporale tangibile.

“Eu am discutat cu patru posibili investitori, cel puțin unul dintre ei este o persoană foarte potentă din punct de vedere financiar”

Este destul de greu să găsiți un investitor care să își asume condițiile explicate de dumneavoastră…

– Este, dar să știți că Dinamo atrage, este un nume foarte important, la nivel național și european. Eu am discutat cu patru posibili investitori, cel puțin unul dintre ei este o persoană foarte potentă din punct de vedere financiar, așteaptă toți să vadă care sunt datoriile finale și ce se întâmplă cu planul de reorganizare.

În momentul în care avem un plan de organizare aprobat de judecătorul sindic, care este titlu executoriu, se comportă ca legea în raport cu terții. Atunci oamenii vor știi cât avem de plătit, în ce perioadă, lucrurile vor fi mult mai clare, transparente, abordabile. Iar atunci probabil că investitorii vor fi interesați să preia Dinamo.

Despre colaborarea cu Iuliu Mureșan: “Chiar dacă uneori nu avem aceeași opinie, ne punem la masă și încercăm să rezolvăm problemele”

Aveți o relație strânsă cu domnul Iuliu Mureșan? Cum decurge colaborarea?

– Chiar vorbeam cu domnul Mureșan și ajunsesem la concluzia că nici la CFR Cluj, nici la Dinamo, lucrurile nu au stat ca pe roze între noi. Există dese discuții, zilnic, în contradictoriu. Dar ceea ce ne leagă este faptul că tragem la aceeași căruță și ne propunem același obiectiv. Chiar dacă uneori nu avem aceeași opinie, ne punem la masă și încercăm să rezolvăm problemele și până acum nu s-a întâmplat ca lucrurile să stea altfel.

Îmi convine că Iuliu Mureșan este administratorul judiciar de la Dinamo, îi cunosc modul de lucru, am încredere în ceea ce știe, am încredere în ceea ce face și cred că este persoana potrivită să conducă clubul în această situație de criză.

“Cea mai serioasă ofertă pentru Deian Sorescu a venit de la FCSB”

Voiam să vă întreb despre transferul lui Deian Sorescu și despre faptul că nu l-ați fi vândut în această vară tocmai pentru că din iarnă dumneavoastră aveți un procent de 6% de încasat dintr-un eventual transfer. Este adevărat?

– Nu m-a întrebat nimeni despre așa ceva, iar explicațiile sunt foarte simple. Deian era un jucător plătit aproape la zi în momentul în care am ajuns la Dinamo. DDB-ul a făcut aceste eforturi majore, tocmai având în vedere valoarea lui Deian și ca Dinamo să îl poată vinde la adevărata sa valoare pentru a nu pierde bani. Deci, nu a fost o problemă de natură salarială.

Este adevărat că au fost niște oferte, este adevărat că Deian ar fi vrut să plece și ne-a solicitat acest lucru. I-am promis că nu o să își bată nimeni joc de el, atâta timp cât nimeni nu o să își bată joc de Dinamo. Câtă vreme cine ne oferă o sumă la valoarea lui, va fi vândut. Au fost niște oferte, nu au fost foarte mari. Cea mai serioasă ofertă a venit de la FCSB. Cu care nu am reușit să ne înțelegem la valoarea de vânzare.

“Ne-am fi asumat transferul lui Sorescu dacă am fi avut o ofertă minimă la valoarea lui de pe transfermarkt”

S-a discutat mult și despre Legia Varșovia…

– Da, s-a discutat. Vă spun că aveam o ofertă mai bună decât cea de la Legia și care era legată de tot felul de bonusuri și calificări și niște chestii destul de subiective pe care nu știam dacă le putem atinge. În niciun caz la nivelul celei de la FCSB. Oferta de la Legia Varșovia nu putea fi băgată în seamă. Însă, la vremea la care am primit respectivele oferte, nu aveam tabel de creditori. Întâmplător, judecătorul sindic a stabilit termenul pentru adunarea tabelului preliminar în data de 6 septembrie, când a expirat și termenul de transferuri. Bun, care este procedura când vrei să vinzi ceva de la o societate în insolvență, cu excepția bunurilor perisabile, pe care le poți vinde imediat?

Întâi, trebuie să ai un tabel de creditori, ca să știi cine votează. Apoi, trebuie să ai o evaluare, ca oamenii care votează să știe care este valoarea corectă la care trebuie să vândă. Pentru Deian Sorescu nu aveam nimic de o asemenea natură. Totuși, am fi zis că ne-am fi asumat, dacă am fi avut , să îl dăm. Chiar și neoficial, am fi avut un document în spatele transferului. Valoarea oferită de FCSB a fost mult mai mică decât cea de pe transfermarkt.

“În orice moment ar fi fost vândut Deian Sorescu, procentul ni s-ar fi cuvenit. Nu ar fi niciun fel de problemă”

V-a fost oferit 1 milion de euro de la FCSB?

– Păi valoarea de pe transfermarkt este de 1,4 milioane de euro. Nu am putut să ne asumăm un asemenea risc pentru că putea să vină oricine să ne întrebe cum am putut să vindem un jucător fără să avem o evaluare sau o aprobare.

Iar referitor la procentul de 6%…

– Referitor la minciuna perpetuată despre procentul nostru. Când se deschide procedura, judecătorul sindic stabilește un onorariu provizoriu. Să zicem: 1000 de lei. Acest onorariu urmează să fie modificat de adunarea creditorilor la data primei adunări. Societatea a intrat în insolvență pe 28 iunie, prima adunare a creditorilor a fost pe 6 septembrie, în care s-a votat și retribuția noastră. Dar retribuția se votează pentru întreaga procedură, de la debut până la final. Deci în orice moment ar fi fost vândut Deian Sorescu, procentul ni s-ar fi cuvenit. Nu ar fi niciun fel de problemă.

“Deian Sorescu este un jucător de o valoare mai mare decât suma care ne-a fost oferită de cei de la FCSB”

Chiar dacă l-ați fi vândut în vară?

– Da, bineînțeles. Și dacă l-am fi vândut înainte de aprobare, noi tot ne-am fi încasat procentul stabilit de Adunarea Generală a creditorilor. Deci, subliniez, este o mare minciună chestia asta. Singura rațiune pentru care nu a fost vândut a fost faptul că nu aveam cine să ne aprobe vânzarea.

Dar suma v-ar fi convenit?

– Suma ne-ar fi ajutat, dar Deian Sorescu este un jucător de o valoare mai mare decât suma care ne-a fost oferită de cei de la FCSB.

“S-a discutat cu domnul Rednic la nivel de principiu”

Ce ne puteți spune despre venirea domnului Rednic la Dinamo?

– Personal nu am discutat cu domnul Rednic nimic. Am rămas uimit când a spus un domn pe care îl respect foarte tare (n.r. Dumitru Dragomir) că m-aș împotrivi numirii lui Rednic la Dinamo. Credeți-mă că orice discuții avem în spatele ușilor închise sunt cu argumente pro și contra. Eu pe domnul Rednic nu îl cunosc.

În afară de capacitățile sale profesionale care nu pot fi puse la îndoială, nu îl cunosc direct din punct de vedere uman. Ceea ce pot să vă spun acum este că nu s-a luat nicio decizie referitoare la un antrenor. Este o listă de unde am discutat cu mai multe persoane. S-a discutat cu domnul Rednic la nivel de principiu și nu există nicio decizie luată despre un antrenor.

“Cred că din punct de vedere societar, administrativ, ar trebui să avem succes cu Dinamo”

Fanii dinamoviști au pătimit multe în ultimii ani. În final aș vrea să vă întreb dacă le puteți spune suporterilor cum arată viitorul?

– Dincolo de problemele pe care Dinamo trebuie să le suporte astăzi, de natură financiară, administrativă sau sportivă, eu sunt optimist. Noi, RTZ-ul, ne-am angajat cu mult optimism în acest proiect. Suntem conștienți că nu este voie să ratezi. Da, sunt lucruri care nu țin de noi, cele care se întâmplă pe teren. Dar cred că din punct de vedere societar, administrativ, ar trebui să avem succes.

Îți dau lacrimile când te gândești că acești suporteri fac niște eforturi materiale de neconceput într-o familie. Își dau ultimii bani ca să țină în viață Dinamo. Până în acest moment au virat către Dinamo peste 2,3 milioane de euro și în fiecare săptămână adună bani din bilete virtuale, abonamente și alte acțiuni. Mă gândesc cu emoție la acești suporteri și vrem să ajungem în situația în care nu trebuie să dea niciun ban și să vină și să se bucure pe stadion alături de echipă. În primul rând pentru acești suporteri îmi doresc ca lucrurile la Dinamo să funcționeze corect și acest club de tradiție să fie salvat” – Răzvan Zăvăleanu