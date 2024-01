Personajul care a supervizat transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Cine a garantat pentru mutare

Da, Radu Drăgușin este un tânăr fotbalist de perspectivă, însă la 21 de ani este departe de a fi o vedetă consacrată. Cu toate acestea, cei de la Tottenham au pus 30 de milioane de euro pentru Drăgușin, fiind convinși că au dat lovitura. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără insistențele unui personaj cheie, care are un cuvânt greu de spus la cel mai înalt nivel la Tottenham.

Personajul care a supervizat transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Așadar, conform Eurosport, care citează presa din Italia, totul a fost orchestrat din umbră de Fabio Paratici, . Paratici a demisionat atunci după ce a fost suspendat în urma unor nereguli, însă a rămas un apropiat al celor de la Spurs, un sfătuitor important pentru cei de acolo.

Astfel, transferul lui Radu Drăgușin nu este o simplă întâmplare, în condițiile în care Paratici a mai rezolvat până acum și alte transferuri surprinzătoare. De exemplu, Cristian Romero era adus în 2021 de la Atalanta la insistențele fostului director sportiv, la fel cum erau aduși Dejan Kulusevski și Rodrigo Bentancur, în ianuarie 2022.

Toți au fost jucători extrem de apreciați la Londra, astfel că șefii lui Tottenham ascultă în continuare de Paratici, atunci când acesta le propune un transfer. Potrivit presei din Marea Britanie, astfel se poate explica cum numele lui Radu Drăgușin a intrat pe o listă scurtă de fundași centrali care au ajuns pe masa antrenorului Ange Postecoglou.

“Deși nu există nicio îndoială că Fabio Paratici rămâne o prezență în fundal ca și consultant al clubului, mai ales în cazul lui Drăgușin, un fost jucător de-al său, transferurile de început de an (n.r. Radu Drăgușin și Timo Werner) pentru Tottenham indică o planificare și execuție reușită din partea lui Lange și a echipei lui, care sunt la club de numai câteva luni”, indică Football.london.uk, făcând referire și la contribuția actualului director sportiv al celor de la Spurs în aducerea lui Radu Drăgușin.

Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin își laudă elevul

Gabriel Radu, fost antrenor al lui Radu Drăgușin la grupele de copii și juniori e convins că fotbalistul se va impune la Tottenham și va fi unul dintre cei mai importanți jucători români în activitate, dacă nu cel mai important. ”Nu le știu pe toate, dar cred că este pregătit. Altfel, nu-l lua Tottenham. Radu are o marjă mare de creștere. La ultimele meciuri jucat la Genoa, când era presiunea mare pe el, cu zvonuri despre transfer, am observat că i-a crescut stima de sine și a jucat mult mai bine.

. Am mare încredere că va deveni un fotbalist de top! Sunt sigur că Radu va ajunge liderul naționalei României! Nu trebuie să ne bazăm însă doar pe el la EURO 2024, fotbalul este joc de echipă”, a declarat antrenorul pentru FANATIK.RO. Radu Drăgușin era cotat la 3.5 milioane de euro în urmă cu un an.

Acum, fiind vândut pentru 30 de milioane, cota lui Radu Drăgușin este de aproape 10 ori mai mare, însă un sezon reușit în tricoul celor de la Tottenham ar putea să-l ducă pe român spre culmi nemaivăzute ale succesului. De altfel, Gigi Becali a fost primul om de fotbal care a anticipat că Radu Drăgușin va ajunge să valoreze ”sute de milioane de euro”.

”Ăsta, Drăgușin, părerea mea, va ajunge jucător de zeci de milioane, sute de milioane. Unde joacă el acum? El prima dată să zicem poate pleca acum, pe 20 de milioane acum dacă-l iau englezii. Dar, următorul transfer va fi 70-100 de milioane. Are forță, viteză, stă bine în teren, are fizic, dă cu tot ce vrei are. N-are dribling, să iasă cu mingea la picior, că era 200 de milioane. Forță, viteză, înalt, puternic”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.