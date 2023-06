Peste cine au dat Smiley și Gina Pistol în luna de miere. Nici lor nu le-a venit să creadă

Smiley și Gina Pistol sunt acum în luna de miere, departe de țara noastră. Dar chiar și acolo cei doi au dat un actor celebru!

Smiley și Gina Pistol au dat peste o vedetă în luna de miere

Actorul celebru peste care au dat este Tom Hanks. Cei doi proaspăt căsătoriți au plecat în sudul Franței, o destinație iubită de mulți.

Se pare că inclusiv actorul celebru Tom Hanks este fascinat de acest loc, pentru că el a fost zărit chiar de celebrul cuplu de la noi din țară.

Actorul care a câștigat și două premii Oscar pentru prestațiile sale a fost văzut la plajă. Cel care a povestit întreaga întâmplare a fost Smiley, pe rețelele de socializare.

„Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks pe plajă la Cannes! Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant original, de la mama lui.

Apoi am plecat frumușel către Cannes. La Cannes am prins vreme minunată… bărci multe parcate, nicio barcă parcată pe dos”, a povestit Smiley.

Ce mai fac Smiley și Gina Pistol în vacanța de după nuntă

Smiley și Gina Pistol au mers așadar și la Cannes în luna de miere, unde au văzut și mulți actori celebri. De asemenea, aceștia au mers și la teatrul unde are loc anual

Cei doi s-au ocupat cu multe activități de cultură. Astfel, au mers la o expoziție a lui Picasso.

„Am plecat un pic mai culturalizați decât am venit și am mers să discutăm despre ce am văzut la o înghețată delicioasă.

Superbă zi am avut, dar încă ne-a rămas gândul la Tom Hanks. O fi fost sau n-o fi fost el?!”, a mai scris Smiley.