Petre Marin, reacție tulburătoare după moartea celor doi juniori. În ce stare e copilul salvat din flăcări. Exclusiv

Petre Marin a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK , academia sa de fotbal și a lui Sorin Ghionea.

Petre Marin, fără cuvinte după ce un junior de la academia sa a murit în incendiul de la Ferma Dacilor: „Am vorbit deja cu familia”

Petre Marin, fostul jucător al FCSB, și-a găsit cu greu cuvintele după . Alte trei persoane au fost declarate dispărute.

ADVERTISEMENT

Petre Marin era extrem de afectat și a declarat pentru FANATIK: „Unul dintre ei era la New Stars. Petru. Mi-e foarte greu să spun ceva. Chiar îmi pare foarte rău. Am vorbit deja cu familia și chiar îmi pare foarte, foarte rău. Ce să comentăm mai mult de atât?

Tragedie mare din păcate, chiar în ziua de Crăciun… Astea sunt probleme, nu ce avem noi. Ne pare extrem de rău tuturor, cu atât mai mult că e vorba de un copilaș de 11 ani și de toți cei care au murit acolo”.

ADVERTISEMENT

Petre Marin, informații importante despre fratele geamăn al lui Petru salvat în ultima clipă din flăcări: „E mai bine”

Petre Marin a dezvăluit pentru FANATIK că starea lui Matei Ene, fratele lui Luca, este stabilă: „Prin ce tragedie trec oamenii ăștia… Ei jucau parcă la CSA Steaua. Unul dintre gemeni e la spital. Doar ce am vorbit și am înțeles că e în regulă. E mai bine față de când a ajuns la spital.

Îți pare rău de fapt indiferent de vârstă sau că e cunoscut când se întâmplă o asemenea nenorocire. Dar când e vorba de un copil e cu atât mai mare durerea”.

ADVERTISEMENT

Matei, fratele geamăn al lui Luca, salvat de la moarte de tatăl său, Lucian Ene. Antrenorul celor doi frați, declarații sfâșietoare: „Nu mă pot opri din plâns”

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu Daniel Gheorghe, antrenorul celor doi juniori de la CSA Steaua București: „Matei juca pe bandă, extremă stângă sau dreapta, era mai dezvoltat și mai puternic. Luca evolua inter sau în spatele atacanților și avea o tehnică remarcabilă. Ambii au venit de la Chiajna în urmă cu circa un an și jumătate și mama era cea care-i însoțea de obicei la antrenamente.

Sunt complet bulversat. Proveneau dintr-o familie foarte serioasă, părinții se ocupau cu atenție de ei. Ambii erau foarte ascultători la antrenamente și meciuri. Luca era puțin mai rebel, cu personalitate puternică, iar Matei – mai receptiv la sfaturi. O plăcere însă să lucrezi cu amândoi! Educați, deloc obraznici, le plăcea să joace fotbal”.

ADVERTISEMENT

Cu lacrimi în ochi, antrenorul a vorbit despre Petru pe care l-a pregătit la grupa 2012: „L-am folosit de la bun început atacant dreapta. Am început să lucrăm împreună în urmă cu un an și jumătate. Nu-mi lipsea de la antrenamente, de la meciuri, un copil și un jucător model la vârsta lui.

Cunosc foarte bine ce e în țară la acest nivel, am câștigat 18 dintre cele 20 de turnee la care am participat și vă spun cu mâna pe inimă că era unul dintre ei mai buni din țară. De altfel, intrase deja într-un program de monitorizare al federației pentru copiii de 11-12 ani în vederea formării lotului național U15 peste trei ani”.

„Sunt cutremurat. Nu mai pot să mă abțin din lacrimi. Sunt ca și copiii mei”

Petru avea viteză, tehnică, tupeu, adică o serie de calități care-l scoteau în evidență. Nici nu mai pot să stau în picioare de când am aflat vestea. Sunt cutremurat. Am niște musafiri, dar nu mai pot să mă abțin din lacrimi. Am făcut două dușuri cu apă rece să-mi revin puțin. Habar n-am cum să gestionez o asemenea tragedie! Grupa asta de la 2012, din care făcea parte și Petru, e formată din băieți care sunt ca și copiii mei. Țin enorm la toți și mi-e imposibil să accept că s-a putut petrece o asemenea dramă.

Petru avea viteză, tehnică, tupeu, adică o serie de calități care-l scoteau în evidență. Nici nu mai pot să stau în picioare de când am aflat vestea. Sunt cutremurat. Am niște musafiri, dar nu mai pot să mă abțin din lacrimi. Am făcut două dușuri cu apă rece să-mi revin puțin.

Habar n-am cum să gestionez o asemenea tragedie! Grupa asta de la 2012, din care făcea parte și Petru, e formată din băieți care sunt ca și copiii mei. Țin enorm la toți și mi-e imposibil să accept că s-a putut petrece o asemenea dramă”.