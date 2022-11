Petrică de la Mireasa, detalii despre nunta cu Ela și certurile din cuplu: „Să tacă”

În căsnicia dintre Ela și Petrică Nemeș domnește buna înțelegere, însă nu tot timpul trăiesc doar în lapte și miere. Câștigătorii celui de-al patrulea sezon al reality-show-ului Mireasa, care au deja stabilită data cununiei religioase, au și momente de ciondăneală sau de supărări.

Petrică Nemeș de la Mireasa, despre neînțelegerile din relația cu Ela: „Unele certuri pornesc de la lucruri banale”

Petrică a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, de la ce pornesc discuțiile între cei doi, în ciuda faptului că se înțeleg de minune. Cântărețul de muzică de petrecere din Maramureș a mărturisit că soția lui e ofticată atunci când el pleacă la evenimente și ajunge târziu acasă, de multe ori chiar în zorii zilei.

Nemeș ne-a povestit și cum reușesc porumbeii să depășească momentele de cumpănă care apar între ei. Cei doi au convenit de la începutul relației ca atunci când sunt deranjați de ceva să se asculte, în primul rând, și apoi să tragă concluzii.

„Mai apar mici conflicte, discuții… De exemplu, când sunt plecat la cântat și ține o noapte întreagă, ea se supără uneori pentru că doarme singură. Nu îi place să rămână singură peste noapte, dar a început să se obișnuiască. Unele certuri pornesc de la lucruri banale.

Am învățat să nu ne supărăm. Am găsit cumva cheia. I-am zis de la început, am convenit cu ea, ca să nu ne aprindem, ca atunci când vorbește unul dintre noi, când avem nemulțumiri, celălalt să tacă și să asculte și apoi ajungem la un numitor comun”, a declarat Petrică pentru FANATIK.

„Nu vrea să îmbrace rochia de mireasă de atâtea ori”

Partenerul de viață al Mihaelei a vorbit și despre nunta care va avea loc pe 29 iunie 2023 în Maramureș. Bărbatul i-a propus soției sale în acte, nu și în fața lui Dumnezeu, încă, să facă o petrecere și la București pentru a putea participa mai multe persoane din partea ei, însă bruneta nu a fost de acord.

Ela i-a zis soțului ei că nu i-ar plăcea să poarte de prea multe ori rochia de mireasă. Cei doi mai au de pus la punct destul de multe detalii despre fericitul eveniment. Nu au ales sala și nu știu nici cine le va cânta.

„Încă suntem în căutare cu sala, cu muzica… Nu avem toate detaliile puse la punct. Vreau să fie ceva frumos. Nunta nu va fi la oraș, în Baia Mare, ci peste deal, la noi, la țară.

Eu i-am propus Elei să facem o nuntă mai mică și în București, să poată veni mai multe persoane din partea ei, rude și prieteni. Ea nu a prea vrut. A zis că nu vrea să îmbrace rochia de mireasă de atâtea ori. Noi încă nu suntem cununați religios și vrem să facem acest pas”, a completat Petrică Nemeș.

