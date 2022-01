Petrică Mîțu Stoian i-a povestit ce s-a întâmplat între el și Niculina Stoican! Mărturisiri făcute de băiatul de suflet al artistului

Controversa scandalului dintre Petrică Mîțu Stoian și Niculina Stoican, adusă în discuție la moartea cântărețului de Doru Gusman, impresarul regretatului artist, a fost lămurită, în exclusivitate pentru FANATIK, de Alin Gabriel Matei, băiatul de suflet al rapsodului.

Ce s-a petrecut, de fapt, între Petrică Mîțu Stoian și Niculina Stoican

Alin Gabriel Matei, tânărul care i-a fost apropiat ca un fiu lui Petrică Mîțu Stoian, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce s-a întâmplat între cântăreț și Niculina Stoican. El a mărturisit că știa că au existat niște probleme, dar, în realitate, acestea au fost mult exagerate.

Ba chiar, ne-a dezvăluit tânărul, din postura lui de confident al regretatului Petrică Mîțu Stoian, conflictele pe care artistul le-a avut cu Niculina Stoican nu au degenerat niciodată. Băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian ne-a dezvăluit că, nici măcar în particular, cântărețul nu a vorbit-o urât pe directoarea Ansamblului Maria Tănase, locul de unde, de altfel, se și pensionase în iarna trecută.

”E mult spus că erau certați. În societate, între oameni, există și neînțelegeri, discuții contradictorii. Așa a fost și la ei, nu erau certați, nu știu să fi avut vreodată vreo ceartă, față în față, să își adreseze cuvinte grele”, explică Alin Gabriel Matei pentru FANATIK.

Discuțiile în contradictoriu pe care le-ar fi avut Petrică Mîțu Stoian cu Niculina Stoican, fără a fi negate de băiatul de suflet al artistului, au fost explicate simplu: ”Erau moduri diferite de gândire, de viață, de muzică, de anturaj”.

Ce spune băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian despre scandalul pe averea artistului

În ultima vreme, în spațiul public, între și moștenirea pe care a lăsat-o acesta după decesul surprinzător din 6 noiembrie 2021.

”Cu domnul Doru Gusman mă înțeleg foarte bine, mă înțeleg minunat”, explică Alin Gabriel Matei. Cu toate acestea, recunoaște tânărul, discuția despre averea celui care i-a fost ca un tată și care l-a îndrumat, pas cu pas, în carieră, este una care îl depășește.

”Nu mă privește și nici nu mă interesează. Sunt problemele dumnealor pe care trebuie să și le rezolve singuri. Nu vreau nici să mă bag, nu mă privesc problemele pe care le au ei”, spune băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian. Alin Gabriel Matei ne-a spus că este convins că lucrurile se vor lămuri rapid, chiar și fără intervenția unor judecători, dacă părțile vor discuta între ele.

Ce spunea Constantin Enceanu despre scandalul dintre Petrică Mîțu Stoian și Niculina Stoican

Declarațiile lui Alin Gabriel Matei, băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian le confirmă pe cele ale lui

”Nu vreau să comentez subiectul certurilor dintre Niculina Stoican și Doru Gujman, trebuie să îl lăsăm pe Petre să își doarmă somnul de veci, să îl lăsăm să îl știe lumea așa cum îl știe. Cred că fiecare dintre noi, dacă am greșit, vom plăti în lumea asta. Să știți că nimeni nu pleacă din lumea asta fără să plătească. (…)

El (Petrică Mîțu Stoian, n. red.) era coleric, așa suntem noi artiștii, dar Petre nu se certa niciodată, el evita așa ceva. El, când se supăra pe cineva, impunea o tăcere și își dădeai seama că ceva nu i-a convenit și stătea retras”, spunea Constantin Enceanu pentru FANATIK.

Niculina Stoican, acuzată că l-ar fi umilit pe Petrică Mîțu Stoian

”El a plecat de la Ansamblul Maria Tănase supărat, foarte supărat! Și a plecat din cauza ei, din cauza Niculinei Stoican. Pentru că îl teroriza, îl umilea. Nu s-a dus la un spectacol sau ceva, i-a făcut adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua. Mi-a spus: `Nu mai suport`.

El s-a pensionat din cauza ei, să scape de ea, să nu o mai vadă. Astea sunt cuvintele lui: `Nu vreau să o mai văd. Nu suport să mă umilească ea`. Știe toată lumea, știu cântăreții mari. Nu îl lasă acum, nici mort, în pace, vrea să se răzbune, nu știu”, spunea înainte de înmormântarea regretatului artist, printre lacrimi, fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian, Doru Gusman, în direct, la Oltenia TV.

Cu toate acestea, și susținea că relația lor a fost una cât se poate de bună până în ultimele zile de viață ale cântărețului.

”Noi nu am avut doar o prietenie, noi venim din aceleași locuri, noi am crescut împreună, am plecat pe același drum împreună, ne-am angajat împreună la Doina Gorjului, am plecat împreună de la Doina Gorjului. Am venit la Maria Tănase împreună, tot parcursul nostru profesional este împreună, am stat 14 ani”, a explicat Niculina Stoican pentru Oltenia TV.

Petrică Mîțu Stoian a murit în urma unui tratament post-Covid

Acum mai bine de două luni, pe 6 noiembrie 2021, lumea muzicii populare românești era luată prin surprindere de vestea teribilă a decesului lui Petrică Mîțu Stoian. Artistul a murit, pare-se, în urma tratamentului început la o clinică particulară din Reșița.

Petrică Mîțu Stoian dorea să facă o serie de tratamente cu oxigen hiperbaric pentru a se recupera în urma bolii generate de infecția cu virusul Sars-Cov-2, iar procurorii, după necropsie, au stabilit că a murit din cauza unei barotraume.

”Eu nu pot să judec pe nimeni, cel care judecă este Dumnezeu. Iar organele competente își vor face ancheta despre moartea domnului Petrică Mîțu Stoian, pentru această tragedie”, ne-a mai spus Alina Gabriel Matei, băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, dornic însă să vadă că cineva va plăti pentru dispariția mentorului său.