Petrică și Ela de la Mireasa au anulat nunta după pierderea sarcinii: „A fost greu”

Petrică și Ela de la Mireasa nu mai fac cununia religioasă anul acesta! Fostul concurent din show-ul de la Antena 1 a făcut primele declarații despre sarcina pierdută de soția sa, Ela. Ne-a vorbit și despre planurile date peste cap din cauza evenimentului trist prin care cei doi au fost nevoiți să treacă.

Petrică și Ela de la Mireasa au anulat nunta după pierderea sarcinii

La 5 luni de la cea mai dificilă situație din viața , Petrică și-a făcut curaj și a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația sa cu Ela.

Petrică și Ela de la Mireasa au anulat și cununia religioasă în urma nefericitului eveniment care s-a abătut asupra lor. Nunta era programată pentru data de 29 iunie, însă a fost anulată. Cei doi nu au ales încă data la care vor ajunge în fața altarului, dar Petrică ne-a spus că uniunea lor în fața lui Dumnezeu va avea loc, cel mai probabil, anul viitor, în 2024.

„Am anulat nunta, pentru că am pierdut data (n.r.: 29 iunie). Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred”, a dezvăluit Petrică de la Mireasa în exclusivitate pentru FANATIK.

Petrică și Ela au depășit cu greu momentul care i-a întristat pe fanii lor, cei care i-au făcut, de altfel, câștigătorii reality-show-ului matrimonial de la Cu toate că îngerașul lor nu a mai venit pe lume, Ela și Petrică nu au renunțat la dorința de a deveni părinți.

Petrică de la Mireasa, confesiuni emoționante despre momentul cumplit prin care a trecut cu Ela: „O jumătate de an nu are voie să rămână însărcinată”

Mai mult, le-a întărit și mai mult relația, după cum ne-a mărturisit maramureșeanul. „Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte.

Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin…

O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu…”, a spus, extrem de emoționat, Petrică de la Mireasa pentru FANATIK.

Pentru Petrică și Ela de la Mireasa, situația a fost una dificilă și din cauza mesajelor pe care le scriau internauții, unele de încurajare, altele, greu de înțeles, extrem de răutăcioase.

Petrică și Ela de la Mireasa au primit mesaje urâte de la oameni după ce au pierdut bebelușul: „Au fost jigniri”

„A fost greu și în sensul că toată lumea ne asalta cu mesaje și toată lumea venea cu întrebarea, ce s-a întâmplat, de ce, nu voiam să dăm explicații. Nu aveam starea necesară să stăm să răspundem.

Plus că erau și mesaje mai puțin plăcute. Au fost jigniri, ceva de genul. Ne ziceau că ne-a murit copilul… Au fost puține din acestea. Majoritatea au fost de încurajare, 90%. Îți dai seama că pentru noi au fost și cele de încurajare greu de citit”, ne-a mărturisit Petrică.

Cât despre actualul sezon al emisiunii Mireasa, Petrică ne-a spus că nu prea are timp să-l urmărească. El și Ela mai văd din când în când show-ul „Capriciile iubirii”, prezentat de Gabriela Cristea la Antena Stars.

Ce spune câștigătorul sezonului 4 Mireasa despre actuala ediție: „Nu ne-am regăsit în cineva până acum”

Petrică ne-a zis că nu are preferați din actuala ediție, căci nu se regăsește nici el, nici partenera sa, în vreunul dintre concurenți. „Nu avem preferați. Ne uităm doar și atât. Încercăm să ne punem și în locul lor, că știm cum e experiența, că nu le e ușor. Parcă nu ne-am regăsit în cineva până acum. Am ales să nu susținem, să nu avem neapărat preferați.

Îi apreciem că au ajuns acolo. Și, cum să zic, lupta asta de a rămâne acolo și de a forma o familie sunt cele mai importante. Ăsta e rostul emisiunii, până la urmă. Să încerce să vadă dacă sunt pregătiți să își întemeieze o familie. Emisiunea te și pregătește cumva, știi?”, a adăugat Petrică Nemeș pentru FANATIK.

Petrică și Ela de la Mireasa colindă Maramureșul în lung și-n lat la evenimente

Petrică ne-a mai spus că în continuare se ocupă de cântat, tânărul fiind destul de solicitat la evenimente importante din viața oamenilor prin județul Maramureș și împrejurimi. La unele cântări, Petrică o ia și pe Ela, care e o asistentă perfectă!

„Eu am evenimente întruna, de asta și reprogramăm cumva nunta, că avem evenimente până la anul. În fiecare weekend am evenimente până la toamnă. În general, cânt aici în zonă, în Maramureș. Aici ne cunoaște lumea și cântăm muzica tradițională pentru ei.

Am mai luat-o și pe Ela la evenimente și încerc pe viitor să o integrez și pe ea cu noi. Avem planuri și pe zona asta. Sper să ne reușească”, a încheiat Petrică de la Mireasa.