Petrolul – U Cluj, live stream, ora 18:15, în etapa 4 din play-out SuperLiga. Echipele de start

Meciul Petrolul – U Cluj are loc duminică, 16 aprilie, cu începere de la ora 18:15, în cadrul etapei a 4-a din play-out-ul SuperLigii. Petrolul ocupă locul 2, la egalitate de puncte, 27, cu FC U Craiova 1948, care are însă un meci în plus. La un punct de cele două se află FC Botoşani, aşa încât lupta pentru primele două poziţii în play-out este foarte strânsă.

Unde se joacă meciul Petrolul – U Cluj

Întâlnirea Petrolul – U Cluj se dispută duminică, 16 aprilie, de la ora 18:15, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa 4 din play-out SuperLiga. Este o confruntare de tradiţie din fotbalul românesc, dar care în ultimii 20 de ani a cunoscut mult mai puţine episoade la nivel de primă divizie ca urmare a faptului că fie câte una, fie ambele echipe au ajuns în eşalonul secund.

Faptul că la Petrolul s-au rezolvat problemele financiare şi că echipa se află pe locurile care îi permit să joace pentru o calificare în Europa a început să aibă o emulaţie în rândul fanilor lupilor galbeni, al căror număr în tribune este în continuă creştere. Se aşteaptă ca în această zi de Paşti cel puţin 5000 de ploieşteni să ia drumul stadionului, pentru a-şi susţine favoriţii.

Cine transmite la TV partida Petrolul – U Cluj

Partida Universitatea Petrolul – U Cluj se joacă duminică, 16 aprilie, de la ora 18:15, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa 4 din play-off-ul SuperLigii şi va fi transmisă la televizor pe canalele Digi ‘Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE STREAM.

La Ploieşti parcă am intrat sub zodia musonilor, pentru că începând de duminică şi până sâmbăta viitoare vor fi zi ploiase cu precipitaţii în mai multe reprize, unele însoţite şi de descărcări electrice. Maxima zilei va fi de 16 grade, la ora partidei putând fi cu doar un grad-două mai puţin dar aproape sigur va ploua. Arbitrul partidei este Marian Barbu din Făgăraş.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Petrolul – U Cluj

Antrenorul Florin Pârvu nu se poate plânge de probleme importante de lot înaintea acestui meci. Doar fundaşul Marian Huja nu este pe foaia de joc, dar el are luni de zile de când a devenit indisponibil. În rest toţi jucătorii sunt apţi iar tehnicianul lupilor galbeni merge decis pe ofensivă, cu trei oameni: Grozav, Irobiso şi

Nici Ioan Ovidiu Sabău nu face parte din categoria antrenorilor care nu îşi pot alcătui cum vrea echipa de start pentru că nu există absenţe. Sabău aşteaptă o reacţie din partea elevilor săi după ce Sigur, vor fi două-trei modificări faţă de acel meci.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – U Cluj

Foarte ciudat abordează toate casele de pariuri acest meci de la Ploieşti. În sensul în care Universitea Cluj are cotă de 2,30 pentru a lua cele trei puncte iar un succes al Petrolului, care ar părea mult mai firesc. ajunge la cota de 3,50! Şansă dublă X2 are cotă de 1,35 iar şansă dublă X2 are cotă de 1.65. Gol marcat de oaspeţi are cotă 1,35 iar reuşita gazdelor ajunge la 1,55.

Şi mai ciudat în stabilirea acestor cote este faptul că în sezonul regulat ambele partide au avut un singur învingător, Petrolul, care nici nu a primit gol, învingând acasă cu 2-0 şi cu 1-0 la Cluj. În anul trecut, în al doilea eşalon studenţii din Cluj au câştigat la Ploieşti şi au făcut egal acasă.