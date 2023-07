Petrolul – U Cluj, SuperLiga etapa 1. Echipele de start

Meciul Petrolul – U Cluj are loc duminică, 16 iulie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei 1 din noul sezon, 2023/2024, al SuperLigii. ”Găzarii” au întărit serios lotul în această vară iar obiectivul a devenit de acum înainte calificarea între primele șase echipe ale acestei ediții, pentru a juca în play-off și a ataca, pe cât posibil, și prezența într-o cupă europeană.

Unde se joacă meciul Petrolul – U Cluj

Întâlnirea Petrolul – U Cluj se dispută duminică, 16 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești și oficialii clubului prahovean ar fi foarte mulțumiți dacă la primul meci din noua stagiune, într-o perioadă masivă de concedii și de vacanțe, în tribune s-ar afla minim cinci mii de suporteri ai ”lupilor galbeni”. Pe mai departe, după 1 septembrie încolo se speră, dacă și echipa va merge bine, la o medie de cel puțin 8.000 de suporteri.

La Petrolul ambițiile sunt mari în acest sezon, lucru demonstrat și de campania în forță de achiziții, fiind acoperite cam toate posturile. Important este faptul că toți jucătorii de bază din sezonul trecut sunt și acum prezenți, iar lângă aceștia au apărut opt nume noi. Obiectivul este unul pretențios, atacarea unui loc de play-off. U Cluj nu mai este cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, dar fanii sunt puțin îngrijorați de faptul că pe bancă a ajuns Toni Petrea, care a retrogradat sezonul trecut cu Chindia Târgoviște.

Cine transmite la TV Petrolul – U Cluj

Partida Petrolul – U Cluj se joacă duminică, 16 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa inaugurală a noului sezon de SuperLiga, sezonul 2023/2024 și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești, duminică, 16 iulie, va fi, conform prognozelor meteo, una din acele zile în care canicula va topi totul în cale. Cerul va fi senin toată ziua, cu foarte slabe șanse de ploaie, sub 10 la sută. Maxima zilei va ajunge la ora amiezii la minim 35 de grade și cum meciul are loc la ora 18:30 minim 33 de grade vor fi și atunci, prin urmare va fi sigur introdusă pauza de hidratare pe fiecare repriză.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Petrolul – U Cluj

Vorbim despre două echipe care au făcut schimbări importante în lot în această vară. Petrolul continuă cu Florin Pârvu pe bancă, dar și antrenorul merge pe principiul integrării lor treptate, doar portarul Zima fiind sigur de faptul că va intra de la început. Din păcate, fundașul Marian Huja nu s-a recuperat nici până acum, fiind un fel de caz Panțîru de la FCSB, pentru că are aproape un an de când nu a mai jucat.

La U Cluj schimbările încep chiar de la banca tehnică, pe care stă acum Toni Petea, care a adus cu el doi jucători de la Chindia, respectiv mijlocașul ofensiv Popadiuc și vârful Daniel Popa. U Cluj de acum e aproape în totalitate o echipă românească, pentru că titular dintre străini este doar fundașul dreapta Dimitrov, portarul Iliev și Hofman fiind rezerve.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – U Cluj

Pentru casele de pariuri întâlnirea Petrolul – U Cluj se anunță a fi una extrem de echilibrată. Cotele acordate confirmă din plin această idee. Pentru a lua cele trei puncte gruparea prahoveană a primit, pe teren propriu, o cotă imensă, 2,70 iar pentru ca studenții din Cluj să facă acest lucru diferența este foarte mică, 2,90. Șansă dublă 1X are cotă 1,45 iar X2 are cotă 1,50. Gol marcat de gazde are cotă 1,40 iar cel al oaspeților 1,45.

La capitolul meciuri directe multe partide s-au desfășurat și la nivel de Liga 2. Cu excepția meciului din play-out din ultimul sezon când U Cluj a învins la Ploiești cu 2-0 în alte nouă partide am consemnat două remize și șapte succese, toate la limită, în contul echipei din orașul aurului negru. Sezonul trecut au fost trei meciuri, cu două succese ploieștene, acasă și la Cluj și eșecul din play-out.