Petronela, micuța care a murit în chinuri, pedepsită pentru că a făcut pe ea. ”A zis să o las dracu în pace, nu pune mâna pe ea”

Anchetatorii au stabilit că fetița a fost lăsată să se chinuie înainte să moară, astfel că tatăl fetei va sta după gratii 22 de ani, în timp ce mama va sta 20 de ani. Petronela, așa cum o chema pe fetiță, a murit după 7 ore de agonie, după ce părinții i-au făcut duș fierbinte, timp în care a suferit arsuri groaznice.

Petronela, micuța care a murit în chinuri, pedepsită pentru că a făcut pe ea

Bărbatul a încercat să se justifice pentru fapta sa. Le-a spus magistraților că fetița făcuse pe ea, iar mama a refuzat să o spele, iar el nu putea să facă asta pentru că avea dureri mari de dinți. Și-a dat seama că nu au făcut lucrul corect, însă s-a temut să sune la 112, pentru că știa că urmează să fie pedepsit.

ADVERTISEMENT

Conform , mama se face vinovată de omor calificat, cu toate că nu a oprit în mod direct copilul. Cu toate acestea, femeia a asistat la suferința fetiței, care avea bășici pe piele, plângea, avea frisoane și vomita puternic. A ajuns după gratii și bunica fetei, pentru opt luni, pentru că ”a lăsat în dificultate o persoană aflată în dificultate”.

Cu toate acestea, , de frică. ”A zis exact așa. Să o las dracu în pace că ea nu pune mâna pe ea, poate să și moară. Nu m-a lăsat să sun”, a povestit femeia. Judecătorii au fost șocați să vadă cum mama Petronelei nu și-a recunoscut niciodată vina.

ADVERTISEMENT

Mai mult, a dat vina pe fetiță, care s-ar fi oprit singură. Doar că, fără să știe cei doi criminali, anchetatorii au interceptat convorbiri telefonice în care aceștia își pregăteau apărarea. ”O să te întrebe: ai stat toată noaptea lângă ea? Da! Te întreabă dacă vrei să fii testată de medic psihiatru. Spui da. Dar nu testul poligraf”, a transmis tatăl fetiței.

Părinții Petronelei au primit zeci de ani de închisoare pentru fapta lor

”Eu ţi-am spus să spui că eu am băgat-o în cadă. Eu vreau să te scot de tot, dar nu ştiu dacă pot. Să te scot, să spun că eu am băgat-o. Nu m-am dus cu ea că nu am putut. Mi s-a făcut rău”, a replicat și mama fetei. Petronela avea o soră geamănă și o soră mai mică, iar acum ambele fetițe au ajuns la Direcția pentru protecția Copilului, fiind crescute de un asistent maternal din Călărași

ADVERTISEMENT

daune morale. “În fapt, a rezultat că în seara de 26.10.2021, în jurul orei 22,00, aflându-se în comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, victima M.A.P., în timpul băii de seară, a suferit arsuri cu apă fierbinte, de grad II-III, pe 54% din suprafaţa corporală, după care, în intervalul orar 22,00 – 05,00, nici inculpatul M.H., nici soţia acestuia M.M.D.

Asta, deşi, în calitate de părinţi, aveau obligaţia legală de a acţiona în sensul asigurării accesului, de urgenţă, la îngrijiri medicale de specialitate, nu au luat nicio măsură, stând în pasivitate, deşi copilul a dat semne vizibile de suferinţă.

ADVERTISEMENT

Decesul victimei a fost constatat de echipajul de la ambulanţă solicitat de martorul L.C., proprietarul imobilului, la data de 27.10.2021, ora 05,00″, au arătat anchetatorii. Acum, părinții își vor petrece restul tinereții după gratii.