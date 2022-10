Pierderea care a marcat-o pe Maia Morgenstern: “Mi-am pansat orgoliul rănit”

Maia Morgenstern a vorbit despre dezamăgirile din carieră, mai exact, despre un rol pe care l-a pierdut și pe care și l-a dorit foarte mult. Cum a trecut peste acest eșec?

Pierderea din carieră care a marcat-o pe Maia Morgenstern: ”Am primit apoi de șapte ori față de ce am crezut”

Deși a deranjat-o o perioadă faptul că nu a primit rolul visat, și ”să-și panseze orgoliul rănit”, așa cum chiar ea a precizat.

Totodată, viața i-a dovedit mai târziu că rolul ratat nu era, de fapt, o pierdere, ci i-a deschis un drum cu mai multe oportunități. Maia Morgenstern a învățat astfel să-și prioritizeze lucrurile.

”Eu am pierdut și un rol pe care mi l-am dorit suficient de tare. Îmi place să cred că mi-am vindecat orgoliu, că mi-am pansat orgoliul rănit, iar viața mi-a dovedit că am primit apoi de șapte ori față de ce am crezut că am pierdut la un moment dat.

Am învățat să îmi gestionez emoțiile și cred că procesul nu este încheiat. Uneori trebuie să înveți să prioritizezi, nu ai cum să le ai pe toate. Cred că atunci când ai ceva de făcut trebuie să încerci să îl faci cât mai bine și să mergi înainte”, a declarat Maia Morgenstern pentru

Maia Morgenstern va apărea într-un nou film, inspirat din fapte reale

Actrița a mai oferit detalii și despre noul său film, ”Dirijorul Tăcerilor”, inspirat din fapte reale. Pelicula urmează a fi lansată în cinematografe și ilustrează povestea mai multor generații , din 1925, din Capitală, care sunt obligate să-și părăsească locuința, încât să fie demolată pentru a face loc construirii unor clădiri de birouri.

”Cred că scenariul pornește de la un strigăt de neputință. Sper ca oamenii să rămână cu nevoia de a fi mai atenți la ceea ce se năruie și se prăbușește în jur. Mulți dintre noi avem tendința să rămânem indiferenți la lucrurile care se pierd”, a mai declarat Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern este una dintre cele mai celebre actrițe din România. În plan personal, a fost căsătorită de două ori și are trei copii: Cabiria Morgenstern, Tudor Istodor, și