U Cluj – FC Argeș, Live stream ora 21:00 în etapa 1 din play-out a SuperLigii. Piteștenii, cu spatele la zid. Echipele de start

Meciul U Cluj – FC Argeș are loc luni, 20 martie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 din play-out-ul SuperLigii. Clujenii au întrerupt în derby-ul cu CFR Cluj din ultima etapă a sezonului regulat o serie excelentă de patru victorii consecutive. Piteștenii au aproape un tur de campionat de când nu au mai bătut pe nimeni și au același număr de puncte cu UTA – 14, pericolul retrogradării fiind foarte mare.

Unde se joacă meciul U Cluj – FC Argeș, în etapa 1 din play-out a SuperLigii

Confruntarea U Cluj – FC Argeș se desfășoară luni, 20 martie, de la ora 21:00, pe unul dintre cele mai moderne stadioane din țară, „Cluj Arena”. Un stadion care are, în schimb, un gazon de foartă proastă calitate și acest lucru se reflectă cel mai mult când este vreme nefavorabilă, iar suprafața de joc este afectată de intemperii.

ADVERTISEMENT

Numărul celor care au luat loc la ultimele meciuri ale „studenților” în tribunele cochetului stadion a fost în creștere de la un joc la altul, pe măsură ce rezultatele pozitive au venit în serie. Este de văzut ce se va întâmpla acum, la primul meci din play-out, după ce „Șepcile roșii” au pierdut umilitor, scor 0-4 derby-ul din Gruia cu rivala CFR.

Cine transmite la TV partida U Cluj – FC Argeș

Partida U Cluj – FC Argeș se joacă luni, 20 martie, de la ora 21:00, pe „Cluj Arena”, în etapa 1 din play-out-ul SuperLigii. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile de televiziune Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Cluj, luni, 20 martie, va fi o vreme frumoasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul zilei, iar rarele înnorări nu sunt și aducătoare de ploaie. Maxima zilei la ora prânzului va fi de 17 grade, iar la ora începerii jocului vor mai fi 11-12 grade, cât se poate de bine. Arbitrul acestei partide este bucureșteanul Horia Mladinovici.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea U Cluj – FC Argeș

acuzând jucătorii pentru faptul că au avut cea mai scăzută determinare într-un astfel de moment și acest lucru s-a transpus în eșecul clar suferit. El așteaptă ca echipa să se reabiliteze, evoluând la nivelul pe care l-a avut până la derbyul cu CFR Cluj. Nu are absențe în lot și poate trimite pe teren cea mai bună formulă de start.

ADVERTISEMENT

La fanii au făcut o vizită la antrenament și și-au anunțat susținerea cu condiția să vadă implicare totală în joc a membrilor lotului, români sau străini. Dacă nu vor vedea această determinare vor pleca de lângâ echipâ. Se pare că din nou va lipsi cel mai bun fundaș central, Grigore Turda.

un fost jucător de legendă al „vulturilor violeți”. Este vorba despre Bogdan Vintilă, tehnician care are trecută în CV și prezența pe banca FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul U Cluj – FC Argeș

Pentru casele de pariuri, U Cluj este echipa care are cele mai mari șanse să tranșeze această partidă, la o cotă foarte bună – 1,70. Dacă FC Argeș izbutește să ia o mare gură de oxigen, victoria ajunge la cota de 4,75. Șansă dublă „X2” are cotă 2,20, iar gol marcat de oaspeți are cotă 1,90. Pentru un total de goluri „over 1,5” cota este de 1,45.

ADVERTISEMENT

Din 1998 până acum, piteștenii nu au reușit nici o victorie la Cluj în meciurile cu Universitatea, gazdele având două victorii, iar alte trei partide s-au încheiat la egalitate, inclusiv cea din sezonul regular de acum. E drept că numărul redus de întâlniri directe poate surprinde, dar să nu uităm de lungile perioade când fie una, fie ambele echipe au fost în Liga 2.