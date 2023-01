Planul secret de salvare a lui Dinamo. 8 nume grele, în frunte cu Adrian Nastase, au vrut să transforme echipa „alb- roșie” în cea mai mare forță a României! Video Exclusiv

Dinamo trece printr-o situaţie dificilă şi este ameninţată de faliment. “Câinii” se bazează în continuare majoritar pe banii veniţi la suporteri, iar niciun investitor nu se vede la orizont.

Dumitru Dragomir, alianţă cu Badea, Borcea, Cataramă, Neţoiu şi Adrian Năstase pentru salvarea lui Dinamo

Însă, anul trecut a fost creată o alianţă pentru salvarea lui Dinamo. Dumitru Dragomir a dezvăluit în , PROFEŢIILE LUI MITICĂ, faptul că în 2022 a fost aproape să devină investitor la echipă, alături de alţi oameni grei din fotbalul românesc:

“Am fost noi, cinci inşi. A venit Cataramă la mine. Am fost eu, Cataramă, Badea, Neţoiu, Borcea… Pe Piţurcă îl puneam antrenor. Gigi Neţoiu a spus că îl aduce şi pe Vova Cohn. Pandele nu a fost în discuţia asta.

Neţoiu spunea că mai sunt doi. Eu am auzit că ar fi fost şi Pandele, dar nu sunt sigur. Acum, dau în premieră, s-ar fi putut să fie şi Adrian Năstase. Asta a fost anul trecut. La începutul anului, la mine în birou.

“Ne strângem 10 inşi şi punem 5 ani câte 500.000”

Numai cu Adrian Năstase şi Cohn nu am vorbit. Deci erau: Neţoiu, Badea, Borcea, Cataramă şi cu mine. Şi mai era încă unul. Eram şase inşi atunci. Dar erau discuţii. Am spus că o să fim vreo 10 inşi şi punem câte 500.000 de euro.

Eu am spus în felul următor. Ne strângem 10 inşi şi punem 5 ani câte 500.000. Că altfel nu putem face performanţă. Pentru că de la al cincilea an începi să produci. Şi o parte dintre ei au fost de acord. Doi dintre ei au spus că dau doar în primul an. Sunt amicii mei, nu îi spun.

De asta a căzut. Dar a mai fost un motiv politic, ca să fiu sincer. Ei voiau ca eu să conduc şi nu era cazul”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

Dinamo are mari probleme financiare. Jucătorii lui Ovidiu Burcă au refuzat să se antreneze săptămâna trecută din cauza restanţelor salariale mari, aşa cum FANATIK , iar asta a creat o adevărată furtună la club.

Ovidiu Burcă şi-a ameninţat jucătorii într-o conferinţă de presă, iar cinci dintre ei au fost daţi afară: Marius Tomozei, Ştefan Fara, Vasile Buhăescu, Alin Dudea şi Bogdan Gavrilă.